Marvel Dünyasında Yeni Dönem Başlıyor

Günümüz sinema kültürüne bambaşka bir boyut kazandıran Marvel Sinematik Evreni’nin yeni projeleri ve tarihleri belli oldu. Önümüzdeki yıllar içerisinde 17 yeni Marvel filmi vizyona girecek.

Özellikle Avengers serisinden sonra izleyici kitlesini büyük oranda artıran Marvel yapımlarının yeni projeleri tüm dünyada milyonca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Süper kahraman filmleri Hollywood’da ilk defa Marvel yapımlarıyla güç kazandı. Marvel Sinematik Evreni üçüncü evrenin kapanışını 5 Temmuz’da vizyona giren “Örümcek Adam: Evden Uzakta” filmi ile yapmıştı. Dördüncü evre filmleri ise önümüzdeki yıllarda izleyenlerle buluşacak. Her yıl ABD’de düzenlenen, çizgi roman fuarı San Diego Comic-Con’a katılan Marvel Stüdyolarının başındaki isim Kevin Feige, Marvel Sinematik Evreni’nde önümüzdeki yıllar gösterime girecek filmleri ve dizileri açıkladı. Biz de hem Marvel’ın dördüncü evre projelerini hem de ilerleyen zamanlarda gerçekleştireceği diğer projeleri sizler için listeledik.

1. The Mutants / 2 Ağustos 2019

X-Men serisinin 11. Filmi olacak oaln “The New Mutans” aynı zamanda Marvel evreninin dördüncü evresinin ilk filmi. Filmin 2018’de gösterime girmesi planlanıyordu ancak nazı sahnelerin yeniden çekilmek istenmesiyle filmin yayın tarihi 2 Ağustos 2019 olarak belirlendi. Aynı isimdeki çizgi romandan uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda ise Game Of Thrones’tan tanıdığımız Maisse Williams, Split’teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Anya Taylor-Joy ve Stranger Things’ten tanıdığımız Charlie Heaton gibi isimler rol alıyor. Film; bilim kurgu ve korku ögeleri barındırıyor.

2. King’s Man 3 / 14 Şubat 2020

Dave Gibbons ve Mark Millar’ın yarattığı çizgi roman dizisi Kingsman’a dayanan filmin, ilk iki film gibi komedi aksiyon türünde olması bekleniyor Matthew Vaughn’ın yönetmenliğini yaptığı filmin boşrolünde birkez daha Taron Egerton ile Colin Firth’ün yer alması bekleniyor. Öte yandan King’s Man 3 filminin yanı sıra seriye eklenecek bir de spin-off filmi bulunuyor. Spin-off filminde ise geçmişte yaşanılan olayların anlatılacağı biliniyor.

3. Morbius / 31 Temmuz 2020

Marvel evrenine yeni bir soluk getirecek olan film sıra dışı bir vampirin, sıra dışı hikayesini anlatacak. Çekimleri devam eden ve 31 Temmuz 2020’de vizyona girmesi planlanan filmin konusu ise şöyle; Nobel ödüllü genetikçi Dr. Michael Morbius’un tedavisi olmayan bir kan hastalığı vardır. Bunu deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır ancak bu deney onu bir vampire dönüştürür. Pek çok güce sahip olan Morbius’un o andan itibaren hayatı değişmeye başlar. Klasik Marvel filmlerinden oldukça farklı olan Morbius’un başrolünde ise Jared Leto oynuyor.

4. Venom 2 / 2 Ekim 2020

İlk filmi oldukça ses getiren ve 2018’in en çok izlenen 10 filmi arasından yer alan Venom’un ikinci filmi için çalışmalar devam ediyor. Başrolünde yine Tom Hardy’i göreceğimiz filmin senaryosunu ise yine Kelly Marcel’ın yazması bekleniyor. Filmin resmi çıkış tarihi hakkında bir açıklama yapılmasa da, 2 Ekim 2020’de vizyona girmesi öngörülüyor.

5. Black Widow / 1 Mayıs 2020

Hem Iron Man 2’de hem de Avengers serisinden karşımıza çıkan Natasha Romanoff ( Black Widow) solo filmiyle ekrana çıkmaya hazırlanıyor. Black Widow aynı zamanda Marvel Sinematik Evreni’nin kendi filmine kavuşan ilk kadın kahraman olacak. Filmin başrolünde birçok kez Natasha Romanoff2u canlandıran Scarlett Johansson’ı izleyeceğiz. Öte yandan Stranger Things’de Şerif Hooper rolüyle izlediğimiz David Harbour’da oyuncu kadrosunda yer alan isimler arasında. Kevin Feige’nin San Diego Comic-Con’da yaptığı açıklamaya göre Marvel evreninin dördüncü evresinde yer alan film 1 Mayıs 2020’de vizyona girecek.

6. The Eternals / 6 Kasım 2020

Marvel’in yeni filmi The Eternals oyuncu kadrosuyla şimdiden adından söz ettiriyor. Dördüncü evre projelerinden biri olan Eternals’ta Oscar ve 3 Altın Küre ödüllü dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie başrol olarak karşımıza çıkacak. Jolie’nin yanı sıra filmde, “Game of Thrones” tan tanıdığımız İskoç aktör Richard Madden, Salma Hayek ve Kumail Nanjiani de rol alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Chloe Zhao yapacak. The Eternals’da 1976’da Jack Kirby tarafından yaratılan eski, süper güçlenmiş insan ırkına odaklanılacak.

7. Spider Man: Into The Spider Verse 2 / 2020- 2021

İlk film olan Spider Man: Into The Spider Verse 2018’de yayınlandığında geniş bir kitle tarafından çok sevilmişti. Animasyon türündeki filmin devam filmi için ise çalışmalar başladı. Filmin yapımcısı Amy Pascal, yeni filmin yönetmenliğini Joaquim Dos Santos‘un senaristliğini ise Dave Callaham’ın yapacağını duyurdu. Filmin odak noktası ise, Miles Morales ve Gwen Stacy arasındaki aşk olacak. Film Türkiye’de Örümcek Adam: Örümcek Evreninde ismiyle vizyona girmişti. Bunun yanı sıra seriye bir spin-off filmi de çekilecek.

8. Black Panther 2 / 2022-2023

Marvel stüdyolarına Oscar’ı kazandıran ilk film olan Black Panther’in devam filmi Black Panther 2’nin yönetmen koltuğunda ilk filmdeki gibi Ryan Coogler oturuyor. Serinin ilk filminde babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T’Challa’nın, zorlu bir savaşta veridği mücadele anlatılıyordu. Filmin 2021’de vizyona gireceği düşünülüyordu ancak Marvel stüdyolarının başındaki isim olan Kevin Feige, Çizgi Roman Fuarı Comic-Con’da yaptığı açıklamada Black Panther 2’nin 2022-2023 yıllarında vizyona gireceğini duyurdu.

9. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / 12 Şubat 2021

Marvel Sinematik Evreni’ne dövüş sanatları getiren Shang-Chi’nin yönetmenliğini Destin Daniel Cretton tarafından yönetilecek Avustralya’da çekileceği bildirilen filmin başrolünde, ancak Simu Liu yer alıyor. Filmin 12 Şubat 2021’de vizyona gireceği duyuruldu. Film, Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü evre projelerinden biri.

10. Doctor Strange in the Multiverse of Madness / 7 Mayıs 2021

Avengers’ın son filminde Benedict Cumberbatch’ın Doctor Stranger’i cnalandırması büyük beğeni toplamıştı. Bu nedenle Doctor Stranger filminin devamının çekilmesine karar verildi. Filmin yönetmen koltuğunda bir kez daha Scott Derricson oturacak. Elizabeth Olsen ise Benedict Cumberbatch ile birlikte başrolde yer alacak. Filmin ismiyle birlikte Kevin Feige, çoklu evren düşüncesini de doğrulamış oldu.

11. Thor: Love and Thunder / 5 Kasım 2021

Marvel’in en sevilen karakterlerinden biri olan Thor, yeni filmiyle 5 Kasım 2021’de izleyenleriyle buluşacak. Filmde dünyaca ünlü yıldız Natalie Portman, kadın Thor olarak karşımıza çıkacak ve başrolü Chris Hemsworth ile paylaşacak. Filmin yönetmenliğini ise Taika Waititi yapacak.

12. Blade

Blade efsanesi de Marvel’in dördüncü evre projelerini tanıttığı Comic-Con’da kendine yer buldu. Ancak filmin yayın tarihi ya da konusu hakkında bir detay paylaşılmadı. Şu an için yeni Blade filmi hakkında bilinen tek şey başrolünde Mahershala Ali’nin rol alacağı.

13. WandaVision / 2021

Marvel’in Comic-Con’da dördüncü evre projeleri arasında tanıttığı WandaVision, daha önce Marvel filmlerinde gördüğümüz Wanda ve Vision karakterlerini merkezine alan bir dizi olarak izleyiciyle buluşacak. Büyücü kız ile sesli asistan sevgilinin hikayesi 2021 yılının ilkbahar aylarında Disney+ ekranlarından izlenebilecek.

14. Loki / 2021

İlk Avengers filminde karşımıza çıkan Loki karakteri de bir Tv dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Dizi, Avengers: Endgame ile ilişkili olacak. Loki’nin filmdeki sahnesi ise dizide temel olarak alınacak. Loki’nin de WandaVision gibi 2021 yılının ilkbahar aylarından Disney+ ekranlarından seyirciye sunulması bekleniyor.

15. Hawkeye / 2021

Marvel, Comic-Con’da 2020-2022 yılları arasında Disney+ ekranlarından 6 dizi yayınlayacağını duyurdu. Bu dizilerden biri de Hawkeye. Dizi orijinal Avengers ekibinde yer alan Hawkeye’yı anlatacak. Clint Barton’un bir kez daha Haweye olarak karşımıza çıkacağı dizide, Kate Bishop’da yer alacak ve Hawkeye ünvanının Kate Bishop’a geçişine tanık olacağız. Hawkeye’ın 2021 yılının sonbaharında ekranlarda olması öngörülüyor.

16. The Falcon and The Winter Soldier / 2020

Marvel’in dördüncü evre projelerinden bir diğeri olan The Falcon and The Winter Soldier’da Captain America’nın emekli olmasının ardından Falcon ve Winter Soldier’ın maceraları anlatılacak. Diğer Marvel dizileri gibi Disney+ ekranlarında yayınlanacak olan dizinin 2020 yılının sonbahar aylarında yayınlanması bekleniyor.

17. What If? / 2021

Marvel’ın animasyon olarak yayınlayacağı ve izleyicilerin beğenisine sunacağı What If?’Te seslendirmeleri Marvel aktörleri yapacak. Dizide, alternatif Marvel evreninin alternatif hikayelerine yer verilecek. jeffrey Wright ise bu hikayede, Mher şeyi izleyen The Watcher’i seslendirecek. Dizinin 2021 yılının yaz aylarında ekranlarda olacağı öngörülüyor.