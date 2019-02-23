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Korku filmleriyle ilgili ilginç araştırma

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Ürkütücü filmlerin neden olduğu stres, vücudun rahatlayabilmesi için cips ve çikolata istiyor. Yapılan araştırmaya göre; katılımcıların izledikleri korku filmlerinden sonra daha yüksek stres, sinir ve yorgunluk yaşadığını ortaya koydu. Ayrıca bu kişilerin romantik komedi izleyicilerine kıyasla iki kat daha fazla yiyecek tükettiğini açıkladılar.

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Korku filmleriyle ilgili ilginç araştırma
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New York'taki Lübnan Amerikan Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, 20-30 yaşları arasında korku ve romantik komedi izlemek üzere görevlendirilen 84 katılımcıdan oluştu. 

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Daily Mail'de yer alan habere göre; korku ya da gerilim filmlerinin insanlardaki stres oranını artırdığına dikkat çeken araştırma, bireylerin teselliyi atıştırmalıklarda bulduğunu duyurdu. Araştırmacılar, bu araştırmanın filmlerin yemek seçimlerimiz ve iştahımız üzerindeki etkilerini inceleyen ilk çalışma olduğunu söyledi. 

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Film izleyicilerine patlamış mısır, cips, bisküvi, çikolata, tatlı, elma, portakal suyu ve asitli içecekler gibi çeşitli atıştırmalıklar içeren bir tepsi verildi. Katılımcılara istediklerini yiyebilecekleri söylendi. Film boyunca rahat olmaları için yalnız bırakıldılar ve gözlemlenmediler.

 

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Korku filmi izleyen grup daha fazla yemek yerken, romantik komedi izleyen grubun daha az yiyecek yedi. Araştırmanın yazarı Lama Mattar, sonuçların şiddet içeren filmlerin izleyici üzerinde şiddetli ve yoğun bir etki yarattığını, film izlemenin pasif bir etkinlik olduğunu söyledi.

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