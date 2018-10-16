“Kısmet”, 12 ülkede aynı anda gösterime giriyor

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği, Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet”, yarışma seçkisine kabul edildiği “Shnit Uluslararası Kısa Film Festivali” çerçevesinde, 12 ülkede, pek çok şehirde aynı anda gösterime giriyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen Kısmet, bu yıl 18-28 Ekim tarihleri arasında 16’ncısı gerçekleştirilecek olan Shnit Uluslararası Film Festivali’nde “The Flaming Faun” adlı birincilik ödülü için yarışıyor.

Merkezi İsviçre’nin Bern kentinde olan festival, bu yıl dünyanın dört bir yanından 2000’in üzerinde kısa film başvurusu arasından uluslararası yarışma için seçtiği 100 kısa filmi, 5 kıtada 7 farklı şehirde gösterime sokuyor. İsviçre’nin Bern, Arjantin’in Buenos Aires, Mısır’ın Kahire, Güney Afrika’nın Cape Town, Çin’in Hong Kong, Rusya’nın Moskova ve Kosta Rika’nın San Jose şehirlerinde gerçekleştirilecek olan gösterimlerin ardından yarışmanın finali ise ABD’nin New York şehrinde yapılacak.

Kısmet, uluslararası yarışmanın yanı sıra festivalin, dünyayı dolaşacak “Shnit Cinemas” adlı 15 filmden oluşan seçkisinde de yer alıyor. Bu çerçevede, Kısmet; Fransa, İngiltere, Polonya, ABD, Çin, Hollanda ve Rusya’nın çeşitli şehirlerinde de gösterime girecek. 10 gün sürecek olan festivalin, dünya genelinde 35 binin üzerinde sinema izleyicisine ulaşması bekleniyor.

DÜNYA PRÖMİYERİ 18 EKİM’DE ABD’DE…

Kısmet’in dünya prömiyeri olacak olan halka açık ilk gösterimi ise, 18 Ekim akşamı ABD’nin Kansas Eyaleti’nde bu yıl 16’ncısı düzenlenen Tallgrass Film Festivali’nde gerçekleşecek. Tallgrass Film Festivali, son beş yıldır Amerikan sinema dergisi “Movie Maker”in hazırladığı “Başvurmaya Değer En Önemli 50 Festival” listesinde yer alıyor ve ABD’nin en önemli bağımsız film festivallerinden biri olarak gösteriliyor. Kısmet, Ekim ayı içerisinde Shnit ve Tallgrass festivalleri dışında Yunanistan ve Hindistan’da iki uluslararası festivalde daha gösterilecek.