İzlerken Hücrelere Bölüneceğiniz Gelmiş Geçmiş En İyi 13 Korku Filmi

Korku filmi severlerin dikkatine! Tüm zamanların en iyi korku filmlerinden derlemeler yaptık. İyi bir korku filmi izlemek isteyenler buraya...

Bu korku filmlerini izlerken size asla konfor vadetmiyoruz. Çünkü bu filmler sizi belki de hiç korkmadığınız kadar korkutacak. Daha iyilerini izlediniz mi listeyi gördükten sonra siz karar verin. İşte gelmiş geçmiş en iyi korku filmleri…

1. Korku Seansı / The Conjuring (2013)



Gerçek bir hikâyeden uyarlanmış olan bu filmde paranormal olayları araştıran iki kişinin nasıl dünyaca bilinen bir şöhrete kavuştuklarının korkutucu olayları anlatılıyor. Kahramanların hikâyeleri hayatları karanlık bir varlık sebebiyle mahvolan bir ailenin çiftlik evine gitmeleriyle başlıyor. Bundan sonra onlar artık kendi hayatlarındaki şeytani varlıkla yüzleşmek zorunda kalacaklar.

2. İşaretler / Signs (2002)

Bu filmde Graham Hess ve ailesi kendi arazilerinin içinde bulunan işaretlerden yola çıkarak gizemli olayları çözmeye çalışıyor. Bu işaretler aslında tahmin edilen gibi dünya dışındaki yaratıklardan kaynaklanıyor. İşaretler artık gittikçe her evde görülmeye başlanıyor ve belki de hayatlarının son anlarında ailenin verdiği mücadele korkunç bir biçimde anlatılıyor.

3. Yaratık / Alien (1979)

Hiç bilinmedik bir gezegene inen mürettabatın burada geçirdikleri korkunç olayları konu ediniyor. Nostromo adında bir uzay gemisi Dünya’ya geri dönerken başka bir gezegenden yardım çağrısı alır ve oraya yönelirler. Daha sonra bu çağrının yardım çağrısı değil bir uyarı sinyali olduğunu fark ediyorlar fakat artık her şey için çok geç…

4. Karanlığa Kadar Bekle / Wait Until Dark (1967)

Kör olsanız ve sizin bilmediğiniz şekilde evinize birileri girse ne yaparsınız? İşte şimdiden tüylerinizi ürperten o düşünce bu filmde konu ediliyor. Kör bir kadını canlandıran Audrey Hepburn’un kocası iş seyahatinden bir oyuncak bebek getirir fakat bu oyuncak bebeğin içi uyuşturucu dolu. Uyuşturucularını geri isteyen adamlar, bebeği alan adamın eşine musallat olur.

5. Şey / The Thing (1982)

John Campbell’ın kısa öyküsünden uyarlanan bu film Kuzey kutbunda bir kurdun hikâyesini araştıran Norveçli bilim insanlarının Antartik araştırma üssüne geldiklerinde sebepsiz bir şekilde can verme olayını anlatıyor. Bu olayın üstüne Amerikan bilim insanları olayı araştırmak için Norveç araştırma üssüne giderler. Norveç’e yaklaştıkça cesetleri görürler ve biyopsi yapıldığında karşılaştıkları “şey” çok korkunç.

6. Sapık / Psycho

Arizona’da bir emlak ofisinde çalışan Marion Crane, sevgilisiyle evlenmek ister fakat çok az paraları var. Bir gün patronu Marion’a bankaya yatırması için 40 bin dolar verir. Marion bu parayı çalarak sevgilisiyle evlenmeye karar verir. Yolda konakladığı otelde başına gelenler oldukça korku verici.

7. Dehşet Odası / Green Room

Bir punk rock grubu gezici olarak konserler verirken bir anda ormanlık bir alanda konser vermeye gider. Oraya ulaştıktan ve konseri bitirdikten sonra hiçbir sorun yok ancak konser sonrasında kulislerinde bir kadın cesediyle karşılaşırlar ve olaylar buradan sonra başlar.

8. Cehenneme Bir Adım / The Descent

Ailesiyle beraber tatile çıkan bir kadın orada talihsiz bir kazayla karşılaşır. Aradan bir yıl geçer ve bu sefer kadın yürüyüşe çıktığında bir mağarada mahsur kalır ve orada kanla beslenen yaratıklarla karşılaşır. Hem hayatta kalma mücadelesi veriyor hem de yaratıklara yem olmamaya çalışıyor.

9. O / It

Filmde Maine’in bir kasabasında yaşayan 7 yaşındaki çocuk konu ediliyor. Bu çocuk arkadaş grubu tarafından dışlanan bir çocuktur ama başına bundan daha büyük bir bela açılır. Karşısındaki insanların neden korktuklarına göre şekillenen Pennywise isimli palyaço, 7 yaşındaki bu küçük çocukla uğraşmaya başlar. Bu sorundan sonra diğer sorunları artık önemsiz kaldı.

10. 13. Cuma / Friday the 13th

Senaryosuyla günümüzün kült filmlerinden sayılır. Filmin geçtiği Camp Crystal Lake, çok fazla cinayet işlendiği için kapatılan gençlik kampıdır. Yıllar sonra cesur bir kişi başına geleceklerden habersiz olarak bu kamp yerini tekrar açmak için kadınlar ve erkeklerden oluşan bir grup oluşturmuştur. Orayı düzenlemek için işe koyulan gençler sırayla esrarengiz bir şekilde ölüme kurban gider.

11. Carrie: Günah Tohumu / Carrie

Carrie, içine kapanık ve ergenliğiyle baş eden bir çocuk. Evde aşırı dindar olan bu kız okulda arkadaşlarının sürekli onla dalga geçmeleriyle uğraşıyor. Okulda yaşanan bir olay sonucunda doğaüstü güçlerini keşfeder ve olaylar bundan sonra zincir şeklinde devam eder. Okul balosunda bu güçleri kullanmasıyla arkadaşlarına büyük bir ders vermiş olacak.

12. Cinnet / The Shining

Yazarlık yaparak geçimini sürdüren Jack Torrance para karşılığında kışın işletilmeyen Overlook Oteli’nin bakımını üstlenir ve olaylar böyle başlar. Jack’in oğlu olağanüstü güçlere sahiptir ve birkaç zaman sonra annesine otelde yalnız olmadıklarını onlarla beraber birilerinin de orada yaşadığını söyler. Otelden ayrılmak isteyen aile çıkan kar fırtınası sebebiyle otelde mahsur kalır ve Jack orada olan varlıklar tarafından ele geçirilir.

13. Elm Sokağı Kabusu / A Nightmare on Elm Street

Yıllarca izlenmiş ve herkese korku salmış olan bu filmde Los Angeles’taki bir mahallede yaşayan gençlerin sebepsiz bir şekilde ölmesiyle olaylar başlar. Parmak uçlarında keskin bıçaklar olan bir adamı rüyalarında gördükten sonra insanlar ölür. Rüyalarda can alan bu hayalet, yıllar önce mahallede yaptığı sapıklıklar yüzünden öldürülmüş olan Fred Krueger’ın hayaletidir. Freddy geri dönerek onlardan intikam almaya çalışır. Peki ondan nasıl kaçabiliriz? Hiç uyumasak ve rüyalarımıza girmese bu etkili bir kaçış yöntemi olur mu?