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İki Gözüm: Ahmet filmi durduruldu

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7 Şubat’ta vizyona girmesi beklenen filmin gösteriminin durdurulmasına karar verdi.

İki Gözüm: Ahmet filmi durduruldu

İki Gözüm: Ahmet filmi durduruldu

Ahmet Kaya’nın eşi ve kızları, sanatçının hayatını konu alan İki Gözüm: Ahmet filminin gösteriminin durdurulması için dava açtı. Talebi kabul eden mahkeme, 7 Şubat’ta vizyona girmesi beklenen filmin gösteriminin durdurulmasına karar verdi.

Merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın hayatını konu alan İki Gözüm: Ahmet'in 7 Şubat’ta vizyona girmesi planlanıyordu. Eşi Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, geçtiğimiz günlerde İki Gözüm: Ahmet filmini çeken X Yapım şirketine dava açtı.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatları aracılığıyla başvuran Gülten Kaya ve kızları, “Kişilik haklarına yapılan saldırının önlenmesini” ve “filmin yayınlanmasının dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasını” talep etti.

İki Gözüm: Ahmet filmi durduruldu ile ilgili görsel sonucu

DAVA SONUÇLANANA KADAR DURDURULDU

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; talebi kabul eden mahkeme, ihtiyati tedbir yoluyla İki Gözüm: Ahmet'in ve filme ilişkin her türlü görüntü ve içeriğin sinemalarda, kitle iletişim araçlarında, internette, televizyon kanallarında yayınlanmasının, çoğaltılmasının ve dağıtılmasının dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verdi.

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