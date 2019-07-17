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Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan yeni fotoğraflar

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Tüm dünyada ilgiyle izlenen Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan yeni fotoğraflar yayınlandı.

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan yeni fotoğraflar
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  İşte 2 Ağustos'ta vizyona girecek filmden yeni görseller...

Hızlı ve Öfkeli serisinin iki sevilen karakteri Luke Hobbs ve Deckard Shaw’u bir araya getiren spin-off filmi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan yeni kareler görücüye çıktı.


 

Tüm dünyada beş milyar doların üstünde gişe hasılatı elde eden Hızlı ve Öfkeli'nin merakla beklenen yeni filminin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Eddie Marsan, Idris Elbave Eiza González yer alıyor.

İşte filmden yayınlanan yeni kareler...

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