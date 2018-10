Hayvan Sevgisini Merkeze Alan ve Onların En İyi Dostlarımız Olduğunu Hatırlatan 13 Film

Onları çocuğumuz, en yakın dostumuz ya da sırdaşımız yerine koyuyoruz. Çünkü sosyal medyada, sokakta ya da gazetelerde gördüğümüz, içimizin almadığı, yüreğimizin kaldırmadığı haberlere inat onları çok seviyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü henüz geride bırakmışken, hayvan sevgisini merkeze alan 13 filmi sizlere hatırlatmak, biraz olsun içinizi ısıtmak istedik.

1. Hachi: A Dog’s Tale (2009) IMDB Puanı: 8.1



İsveçli tecrübeli yönetmen Lasse Hallström imzasını taşıyan Hachi: A Dog’s Tale, Japonya’da yaşanmış gerçek bir olaya dayanıyor ve sıra dışı köpek Hachikō’nun hikayesini beyazperdeye taşıyor. Parker Wilson adındaki bir profesörün tren istasyonunda bulduğu Akita inu cinsi köpeği evine almasıyla gelişen olayları konu alan filmin başrollerinde Richard Gere, Joan Allen ve Sarah Roemer var.

2. Ratatouille (2007) IMDB Puanı: 8.0



Pixar harikası Ratatouille, hem leziz bir yemek filmi hem de nefis bir dostluk hikayesi. Hayallerinin peşinde koşarak Paris’in en lüks restoranının mutfağına kapak atmayı başaran fare Remy ve restoranda çalışan Linguini’nin alışılmadık dostluğunu anlatan Ratatouille BAFTA, Altın Küre ve Oscar da dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olmuştu.

3. Old Yeller (1957) IMDB Puanı: 7.3

OLD YELLER, Kevin Corcoran, 1957



Babası iş için Kansas’a giden Teksaslı fakir bir aileye katılan sokak köpeği ve evin küçük çocuğu arasındaki dostluğu anlatan film, Fred Gipson’ın 1956’da yazdığı kitabın beyazperde uyarlaması. 1957 tarihli Walt Disney filmle ilgili spoiler vermek istemiyoruz ama üzülerek söylüyoruz ki Old Yeller, yanınızda bir kutu mendili hazır bulundurmanız gereken gözyaşı garantili bir aile draması.

4. War Horse (2011) IMDB Puanı: 7.2



I. Dünya Savaşı sırasında geçen War Horse, genç Albert ve çok sevdiği atı Joey’nin hikayesini anlatıyor. Jeremy Irvine, Emily Watson ve David Thewlis’in rol aldığı bu dostluk öyküsünde yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. En İyi Film de dahil olmak üzere altı dalda Oscar’a aday olan film, aynı zamanda etkileyici bir yol hikayesi.

5. Secretariat (2010) IMDB Puanı: 7.2



Mel Gibson’ın Braveheart filminin senaryosuna imza atarak Oscar adayı olan senarist Randall Wallace, Türkçeye Şampiyon adıyla çevrilen Secretariat’ta yönetmen koltuğunda oturuyor. Yazar William Nack’in aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan film, hasta babasına ait ahırların yönetimini devralan ev hanımı Chenery’nin kalbi normal bir yarış atının 2.5 katı büyüklüğünde olan Secreteriat ile ilişkisine odaklanıyor. Filmde Diane Lane’e John Malkovich, Margo Martindale, James Cromwell ve Dylan Walsh gibi isimler eşlik ediyor.

6. Aristocats (1970) IMDB Puanı: 7.1



Bir Disney klasiği olan Aristocats yani Türkçe adıyla Aristokediler, milyoner bir ailenin tüm varlıklarını kedileri Düşes ve onun yavrularına bırakmasıyla başlayıp, kediciklerimizin evin gözü doymaz kahyası ile olan mücadelesiyle devam ediyor. 1970 yapımı klasik, hayvan sevgisinin nasıl yüce olabileceğini gösterdiği gibi açgözlü insanların da nasıl zararlı ot gibi her yerde bitebileceğini hatırlatıyor.

7. My Dog Skip (2000) IMDB Puanı: 7.1



Amerikalı yönetmen Jay Russell’ın ilk uzun metrajı olan My Dog Skip, 1940’ların Mississippi’sinde sancılı bir büyüme süreci geçiren utangaç bir çocuğun, köpeği Skip ile olan sıcak ilişkisini anlatıyor. CNBC-E’nin sevilen dizilerinden Malcolm in the Middle’ın Malcolm’ı Frankie Muniz, Kevin Bacon ve Diane Lane’i başrollere taşıyan bu aile filmi, katıldığı festivallerden ödülle dönmeyi de başarmıştı.

8. Marley & Me (2008) IMDB Puanı: 7.1



Farklı karakterlerdeki gazeteci bir çiftin hikayesiyle birlikte başına buyruk ve dünya güzeli Marley’nin öyküsünü anlatan Marley & Me, başrollerde Owen Wilson ve Jennifer Aniston’ı buluşturan sıcak ve komik bir aile filmi. Yönetmen koltuğunda Band of Brothers ve Devil Wears Prada’dan tanıdığımız David Frankel oturuyor.

9. Gorillas in the Mist (1988) IMDB Puanı: 7.0



Amerikalı idealist primatolog Dian Fossey’nin hayatını anlatan Gorillas in the Mist yani Türkçe adıyla Sisteki Goriller, özellikle Sigourney Weaver’ın etkileyici performansıyla hafızalara kazınmıştı. Ruanda’nın dağ ormanlarında gorilleri inceleyen ve onlarla ilişki kurmayı öğrenen Fossey’nin, yasak avcılık yapanlara karşı durarak gorilleri korumaya çalışmasını merkeze alan film, beş dalda Oscar’a aday olmuştu. Weaver, En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanamasa da aynı dalda Altın Küre’nin sahibi olmuştu.

10. Bolt (2008) IMDB Puanı: 6.9



Seslendirme kadrosunda John Travolta, Miley Cyrus ve Susie Essman gibi isimlerin bulunduğu keyifli animasyon Bolt, tüm yaşamını bir aksiyon dizisi kahramanı olarak sürdüren şapşal ve sevimli köpeğin, haliyle kendini süper güçlere sahip sanması üzerine kurulu. Tehlikede olduğuna inandığı rol arkadaşını kurtarmak için yollara düşen sadık Bolt’un maceralarını anlatan film, 2009 yılında En İyi Animasyon dalında Oscar’a aday olmuştu.

11. Babe (1995) IMDB Puanı: 6.8



Başrollerde James Cromwell, Magda Szubanski ve Christine Cavanaugh’yı buluşturan Babe, başroldeki Cromwell’i vejetaryen yapmaya yetecek kadar etkileyici bir film. Yedi dalda Oscar adayı olan Babe, En İyi Görsel Efekt dalında ödüle layık görülmüştü. Film, çiftlikte yaşayan küçük bir domuzcuk olan Babe’in koyun sürüsünün yanında çoban olarak kullanılmaya başlamasını ve çiftçi Arthur Hoggett ile olan dostluğunu anlatıyor.

12. Free Willy (1993) IMDB Puanı: 5.9



90’larda çekilmiş ve çocuk-hayvan dostluğunu merkeze alan filmlerden biri Free Willy idi. Esir tutulan bir katil balina ile onu özgürlüğüne kavuşturmaya çalışan çocuğun arasındaki sıra dışı dostluğu anlatan filmin hafızalara kazınan özelliklerinden biri de, Michael Jackson’ın filmde kullanılan “Will You Be There” parçası olmuştu… Şarkı MTV Film Ödülleri’nde “En İyi Şarkı” ödülünün sahibi olmuştu.

13. Beethoven (1992) IMDB Puanı: 5.6



Charles Grodin, Bonnie Hunt ve Dean Jones’u başrollerde buluşturan komedi türündeki Beethoven, 90’larda televizyonlarda sıkça yayınlanmış, ilki beğenilince devamı da çekilmiş ve koca cüsseli dünya güzeli St. Bernard cinsi köpeklere sarılma isteğimizi tetiklemişti. Film, mutlu ve geniş bir aile olan Newton’ların ve köpekleri Beethoven’ın hikayesini anlatıyor. Elbette başyapıt değil ama 90’lar soslu aile filmlerini özleyenler için biçilmiş kaftan.