Gülmeye Doyamayacağınız 22 Yabancı Komedi Filmi

Gülmeye en çok ihtiyacımız olan şu günlerde, komedi filmleri kategorisinden en kahkaha garantili olanları sizler için derledik

Sinema dünyasında; hayata, ilişkilere ve pek çok başka şeye dair olan şeyleri, bizi güldürerek gösteren komedi filmlerini izlemeyi kim sevmez ki? Dünya genelinde yüksek puanlar alarak yabancı komedi filmleri arasında en başarılı konumda olanları bu yazımızda listeledik.

1. Modern Times (Modern Zamanlar) IMDB:8.5

Charlie Chaplin, endüstrileşmeyi romantik komedi tadında eleştirdiği bu film 1936 yapımı ve sessiz bir filmdir. Modern Zamanlar, komedi başyapıtlarından olmakta olup, en yüksek puanlı komedi filmi unvanına sahiptir.

2. City Lights (Şehir Işıkları) IMDB:8.5

Yine Charlie Chaplin’in başyapıtlarından olan bu filmde; Charlie kör bir çiçekçi kıza aşık olur ve kendini bir milyoner olarak tanıtır. Daha önce yardım ettiği bir milyonerden, aşık olduğu kıza yardım etmesini talep edince de beklemediği şeyler meydana gelir.

Charlie Chaplin, bu filmi 1931 yılında sesli filmlerin yayılmaya başladığı zaman bildiğinden şaşmayarak yine sessiz çekmiştir. Buna rağmen film komedi ve dram dalında o dönemin en çok ses getiren filmleri arasına girmiştir.

3. The Great Dictator (Büyük Diktatör) IMDB:8.4

Komedinin efsanelerinden Charlie Chaplin’in yazıp yönettiği siyah beyaz ve bir politik komedi olan bu film aynı zamanda Chaplin’in ilk sesli filmidir. Film Adolf Hitler’i sert bir dille eleştirirken, Chaplin’in oyunculuğu izleyiciyi kahkahalara boğar.

Film, 1940 yapımı komedi filmleri dünyasında başta gelenler arasında.

4. 3 Idiots (3 Ahmak) IMDB:8.4

Büyük gişe rekorları kıran bu komedi filmi, insanların onlara aptalmışlarcasına baktığı 3 yakın arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatıyor. Aamir Khan’ın başrolünde oynadığı 2009 yapımı bu film, bunu yaparken hem güldürüyor hem de sizi eğitim sistemiyle alakalı düşündürüyor.

5. The Truman Show (Truman Show) IMDB:8.1

Bir sigorta satıcısı ve çok sevdiği bir eşi olan Truman, güzeller güzeli bir adada yaşamaktadır. Fakat bu hayatın en başından beri bir televizyon şovu olduğunu Truman dışında herkes biliyordur! Jim Carrey’in eşsiz komedi anlayışıyla harmanlanan bu film 1998 yapımı.

6. The Grand Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli) IMDB:8.1

Başarılı yönetmen Wes Anderson, çektiği bu filmde ünlü bir Avrupa otelinde profesyonel görevli olarak çalışan Gustave ve lobi görevlisi olarak çalışan Mustafa’nın komik maceralarını ele alıyor.

Komedi ve macera türleri arasında görebiliceğimiz film 2014 yapımı.

7. PK IMDB:8.1

Dünyada mahsur kalan naif ve kibar bir uzaylıya evine dönebilmesi için dua etmesi söylenir. Film, dinin insanların üzerindeki etkilerini tartışırken, izleyicisini güldürmekten alıkoymuyor.

Aamir Khan’ın başrolünde oynadığı bu başarılı komedi filmi 2014 yapımı.

8. Deadpool IMDB:8.0

Marvel Stüdyoları’nın 2016 yılında çıkardığı bir anti-kahraman komedi filmi olan Deadpool, içerdiği kara mizah sahneleri ile çizgi roman karakterlerinin filmleri arasında en komik olanı!

9. Groundhog Day (Bugün Aslında Dündü) IMDB:8.0

Bill Murray’i başrolde izlediğimiz bu film, bir adamın hiç durmadan aynı günü tekrar ve tekrar yaşamasını anlatıyor. Bir paradoks gibi, her günü tıpkı bir önceki gibi yaşarken delirmenin eşiğine gelen bu adamın başına gelen olayları izlerken gülmekten karnınıza ağrılar girecek!

Film, 1993 yılı bir komedi filmi.

10. Shaun of the Death (Zombilerin Şafağı) IMDB:7.9

Zombi filmleri arasında komedi yönü ağır basanların başında gelen bu filmde; sıradan bir insan olan baş karakterimiz Shaun’un yaşadığı şehri zombilerin basması ve bunun üzerine çevresindekileri korumaya çalıştığı gülünç olayları izliyoruz.

Film, 2004 yapımı.

11. Ghostbusters (Hayalet Avcıları) IMDB:7.8

Paranormal olaylara ilgisi olan 4 arkadaş, görevli oldukları üniversiteden atılınca hayalet yakalama birimi olan Ghostbusters’ı kurarlar. Kendileri kurdukları bu şirket sayesinde olağanüstü olaylara tanık olan bu 4 adamın akıllara sığmayan hikâyesine tanık olurken kahkahalarınızı tutamayacaksınız.

Film, çıktığı yıl olan 1984’te en pahalı komedi filmleri arasına girmiştir.

12. Hot Fuzz (Sıkı Aynasızlar) IMDB:7.8

Bol aksiyon barındıran komedi filmleri arasında 2007 yapımı olan bu film; işinde fazla başarılı bir polis olan Nicholas Angel, diğer polislerin moralleri bozulmasın diye küçük bir kasabaya atanır. Bu kasabada Angel’in takım arkadaşı sersem bir polis çıkınca ve sakinliğe alışmışken bir anda ortaya gizemli ölümlerle karşılaşınca, komedi alır başını götürür!

13. Hangover (Felekten Bir Gece) IMDB:7.7

Erkeklerden oluşan bir yakın arkadaş grubu. Aralarından birinin bekarlığa vedası için bir gece. Ve sabah uyanıldığında karşılaşılan inanılmaz olaylar! Çıktığı yıl olan 2009’da büyük sükse yaratan, komedi filmleri denildiğinde akıllara mutlaka gelen Felekten Bir Gece’yi hâlâ izlemeyeniniz varsa şiddetle öneriyoruz.

14. Dazed and Confused (Genç ve Heyecanlı) IMDB:7.6

1993 yapımı komedi filminde, 1976 yılında bir grup gencin lisenin son gününde yaşadıkları eğlenceli ve akıl almaz olayları izliyoruz. Birçok Hollywood ünlüsünün genç ve daha toy olarak yer aldığı Genç ve Heyecanlı, sizi güldürürken keyiflendirecek

15. Home Alone (Evde Tek Başına) IMDB:7.6

Aile filmleri komedisinde başta gelenlerden Evde Tek Başına; kalabalık bir ailenin yılbaşı tatiline çıkacakları sabah aceleden evde 8 yaşındaki çocuklarını unutmasını ve bu çocuğun eve giren 2 hırsıza gününü göstermesini kahkahalar eşliğinde izletiyor!

16. When Harry Met Sally (Harry Sally’le Tanışınca) IMDB:7.6

Yıllardır tanışan ve kadın-erkek arkadaşlıkları üstüne tartışan Harry ve Sally, seksin arkadaşlıklarını bozup bozmadığı üzerine kafa yormaya başlayınca birbiri ardına gelen hem komik olayları izliyoruz. 1989 yapımı film hem romantik hem yabancı komedi filmleri arasında.

17. Naked Gun (Çıplak Silah) IMDB:7.6

Beceriksiz polis Frank Drebin’in, Kraliçe 2.Elizabeth’e yönelik süikast girişimini engellemeye çalışırken başına açtığı başka bahtsız olayları anlatan efsane bir komedi. Frank Drebin’i izlemek sizi oldukça eğlendirecek!

18. Beetlejuice (Beterböcek) IMDB:7.5

Yeni evlenen bir çift olan Barbara ve Adam, bir trafik kazasında hayatlarını kaybederler. Evlerine yeni taşınan ve oldukça sinir bozucu olan yeni aileyi korkutup kaçırmak için, ruhlar dünyasında Beterböcek’ten yardım isterler. Ve olanlar olur! Başarılı yönetmen Tim Burton’un filmleri arasında olan bu komedi filmi 1988 yapımı.

19. Dumb and Dumber (Salak ile Avanak) IMDB:7.3

Bir kadının havaalanında unuttuğu çantasını ona geri teslim etme peşine düşen iki avanak arkadaşın yolculuğunu izlediğimiz bu film 1994 yapımı. Başrolünde ise yabancı komedi filmleri efsanelerinden Jim Carrey ve Jeff Daniels var! Filmin

20. Good Morning, Vietnam (Günaydın, Vietnam) IMDB:7.3

Adrian Cronauer adlı saygısız bir dj, ABD Silahlı Ordusu radyosu tarafından yapılan sabah programını sunmak için görevlendirilir. 1987 yapımı film, kara mizah yönüyle seyirciyi etkilerken, Robin Williams ise kendine özgü komedi tarzıyla insanlara eğlenceli anlar yaşatıyor.

21. School of Rock (Hababam Rock) IMDB:7.1

Rock grubundan atıldıktan sonra, eskaza bir okuldaki öğretmenin yerine geçerek sınıfı bir rock grubuna dönüştürmeye çalışan bir adamın komik ve eğlenceli serüvenini anlatan bu film 2003 yapımı. Jack Black ise başrölde.

22. Mrs. Doubtfire (Müthiş Dadı) IMDB:7.0

Bir adam düşünün ki, çocuklarını görmek için dadı kılığına giriyor! Robin Williams’ın başrolünde oynadığı 1993 yapımı bu film hem içinizi ısıtacak aile filmleri arasında, hem de sizi kahkahaya boğacak komedi türünün en güzel örneklerinden.