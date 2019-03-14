Game of Thrones finali nasıl olacak, karakterler nasıl ölecek? (Bahisler)

Türkiye’de ve dünyada her sezonu milyonlar tarafından izlenen Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonunun fragmanı yayınlandığı ilk 24 saatte 100 milyonluk izlenmeyle büyük bir rekora imza attı. Yine büyük bir başarıya imza atan diziyle ilgili ise her geçen gün yeni ve çarpıcı bir şey gündeme geliyor. Uluslararası yayın organları ve sosyal medyada dizi ile ilgili teoriler ve tahminler yapılırken yabancı bir bahis sitesi, Game of Thrones’un sekizinci sezonda tüm karakterlerin ölümlerinin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili oranlarını açıkladı...

Buna göre ilk ölümün White Walker (Ak Yürüyenler) tarafından gerçekleşmesi en olabilecek ihtimal olarak gözükse de donarak, sihir veya büyü ile gerçekleşmesi de düşük oranlı yüksek ihtimaller olarak yer alıyor. Servis edilen oranlara göre tuvalette ölüm en düşük ihtimal olarak değerlendirilirken, Mahkeme önünde dövüşerek veya Ay Kapısından atılarak gerçekleşmesine 1’e 34 oran veriliyor.

İzliyecilerin aklında Acaba tahta kim oturacak? sorusu var. Yapımcılar ise ser veriyor sır vermiyor. İnternetteki sızıntılara göre tahta kimse oturamayacak çünkü ortada bir taht kalmayacak. Dany, Jon Snow ve Cersei Lannister’in çok sayıda hayranları olmasına rağmen, ortaya atılan iddialara göre büyük bir savaş yaşanacak ve bütün krallık yok olacak.

Barış elçisi Jon Snow krallıktaki bütün lordların arasını yapmaya çalışsa da karşısında Dany’i bulacak ve ejderhalarına güvenerek yoluna devam edecek. Dany ve Cersei arasında kazananı olmayan bir savaş yaşanacak. Dany ejderhalarını kaybedecek ve ölecek.

Karnındaki bebeği savaştan önce düşük yaparak kaybeden Cersei’nin öleceği de ortaya atılan iddalar arasında yer alıyor. Dany’nin bir hayvan tarafından veya alevle öldürülmesinin oranı 1’e 6 ve 1’e 9 olarak verildi.

Ölenlerin bunlarla sınırlı kalmayacağı, Jamie ve Tyrion da savaşta hayatları kaybedecekleri belirtiliyor. Çekiç, ok ve kılıçla gerçekleşecek ölümlerin oranları ise 3 ila 5 arasında değişiyor.

İnternete sızan detaylara her geçen gün yenileri ekleniyor. Buna bahis sitelerinin sunduğu oranlar da eklenince dizi hakkında yeni teoriler ortaya çıkıyor. 2 bin yaşayan ve ölmüş karakterin datalarını inceleyen data uzmanı Taylor Larkin ise algoritmayla dizinin 8. sezonunda ölebilecek karakterlerin yüzdelerini hesapladı.

Larkin, araştırmasında Game of Thrones’un kadın kahramanlarının erkeklere göre daha az öldüklerini ortaya koyarken, ölümlerde cinsiyetin yanı sıra hanelerin de önem taşıdığını, ömrü en kısa hanenin Targaryenler olduğunu belirledi. Yine akrabalarından kaç kişinin öldüğünün de ölümlerde etkili bulunduğunu ortaya koyan Larkin’in araştırmasına göre dizinin 7 sezonunda halen hayatta kalmayı başaranlardan ölüm ihtimali en yüksek olan karakter Daenerys Targaryen… Elbette ki bilimsel veriler bunu gösterse de kahramanların kaderi senaristler D.B Weiss ve David Benioff’un elinde.

İşte araştırmaya göre sırasıyla Game of Thrones’un 8. sezonunda karakterlerin ölme ihtimalleri:

-Daenerys Targaryen (Yüzde 83.77): Araştırma, Targaryenler’in Jon Snow ile beraber hayatta kalan son iki ferdinden olan Daenerys’in ölüm ihtimali ne yazık ki yüzde 83.77.



Birçok hayranının Demir Taht’a geçmesini beklediği Daenerys’i en son yeğeni olduğunu bilmediği Jon Snow ile gemide beraber olurken bırakmıştık. Ancak robota göre ömrü uzun olmayacak ve ailesinin diğer üyeleri gibi erken yaşta hayatını kaybedecek.

-Jaime Lannister (Yüzde 72.91)

Tyrion Lannister (Yüzde 70.76)

-Bran Stark (Yüzde 66.02)

-Cersei Lannister (Yüzde 60.39)

-Jon Snow (Yüzde 58.99)







–Euron Greyjoy (Yüzde 54.95)

-Sansa Stark (Yüzde 50.28)

–Arya Stark (Yüzde 49.04)