En popüler savaş yapımları (Diriliş Ertuğrul da listede)

Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için tarihi bilgiler de içeren savaş yapımları farklı bir tercih olabilir. İşte IMDb'nin verilerine göre aralarından Diriliş Ertuğrul'un da olduğu en popüler 25 savaş yapımı.
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25. Hatfields & McCoys (2012)
8,0
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24. 'Allo 'Allo! (1982–1992)
8,3
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23. The Brave (2017–2018)
7,5
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22. The Pillars of the Earth (2010)
8,1
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21. Foyle's War (2002–2015)
8,4
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20. TURN (2014–2017)
8,1
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19. The Vietnam War (2017)
9,1
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18. Troy: Fall of a City (2018– )
3,8
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17. The White Queen (2013)
7,8
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16. Rebellion (2016)
7,1
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15. Catch-22 (2019– )
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14. Six (2017–2018)
7,3
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13. War & Peace (2016)
8,2
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12. Hogan's Heroes (1965–1971)
7,9
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11. The Pacific (2010)
8,3
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10. The Unit (2006–2009)
8,1
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9. The Last Ship (2014–2018)
7,5
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8. Das Boot (2018– )
7,4
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7. Roma (2005–2007)
8,8
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6. The Tudors (2007–2010)
8,1
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5. Diriliş: Ertuğrul (2014– )
7,2
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4. M*A*S*H (1972–1983)
8,4
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3. Kardeşler Takımı (2001)
9,5
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2. SEAL Team (2017– )
7,2
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1. Vikingler (2013–2020)
8,6