En popüler macera filmleri (IMDb Ocak 2019 verileri)

Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için macera eğlenceli ve enerji verici bir tercih olabilir. İşte IMDb'nın son verilerine göre macera kategorisinde zirvede olan filmler...
-
25. Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)
-
24. Küçük Ayak (2018)
6,7
-
23. Ant-Man ve Wasp (2018)
7,2
-
22. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (2018)
7,0
-
21. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dunya (2019)
8,4
-
20. Deadpool 2 (2018)
7,8
-
19. Yok Oluş (2018)
6,9
-
18. İnanilmaz Aile 2 (2018)
7,8
-
17. Justice League: Adalet Birliği (2017)
6,5
-
16. Black Panther (2018)
7,4
-
15. Aladdin (2019)
-
14. Predator (2018)
5,5
-
13. Mission: Impossible - Yansımalar (2018)
7,8
-
12. Başlat (2018)
7,5
-
11. Mogli: Orman Çoçuğu (2018)
6,6
-
10. Ölümcül Makineler (2018)
6,4
-
9. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'in Suçları (2018)
6,8
-
8. Kaptan Marvel (2019)
-
6. Holmes & Watson (2018)
3,4
-
6. Holmes & Watson (2018)
3,4
-
5. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
8,5
-
4. Avengers: Oyunun Sonu (2019)
-
3. Bumblebee (2018)
7,3
-
2. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,7
-
1. Aquaman (2018)
7,5