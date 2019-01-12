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En popüler macera filmleri (IMDb Ocak 2019 verileri)

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En popüler macera filmleri (IMDb Ocak 2019 verileri)
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Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için macera eğlenceli ve enerji verici bir tercih olabilir. İşte IMDb'nın son verilerine göre macera kategorisinde zirvede olan filmler...

  • 25. Örümcek Adam: Evden Uzakta (2019)

  • 24. Küçük Ayak (2018)
    6,7

  • 23. Ant-Man ve Wasp (2018)
    7,2

  • 22. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (2018)
    7,0

  • 21. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dunya (2019)
    8,4

  • 20. Deadpool 2 (2018)
    7,8

  • 19. Yok Oluş (2018)
    6,9

  • 18. İnanilmaz Aile 2 (2018)
    7,8

  • 17. Justice League: Adalet Birliği (2017)
    6,5

  • 16. Black Panther (2018)
    7,4

  • 15. Aladdin (2019)

  • 14. Predator (2018)
    5,5

  • 13. Mission: Impossible - Yansımalar (2018)
    7,8

  • 12. Başlat (2018)
    7,5

  • 11. Mogli: Orman Çoçuğu (2018)
    6,6

  • 10. Ölümcül Makineler (2018)
    6,4

  • 9. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'in Suçları (2018)
    6,8

  • 8. Kaptan Marvel (2019)
     

  • 6. Holmes & Watson (2018)
    3,4

  • 6. Holmes & Watson (2018)

    3,4

  • 5. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

    8,5

  • 4. Avengers: Oyunun Sonu (2019)

  • 3. Bumblebee (2018)

    7,3

  • 2. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
    8,7

  • 1. Aquaman (2018)
    7,5

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