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En popüler korku dizileri (IMDb Mart verileri)

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En popüler korku dizileri (IMDb Mart verileri)
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Korku ve gerilimden hoşlananlar için IMDb'nin son verileriyle belirlenen en popüler korku dizileri iyi bir seçenek olabilir. İşte The Act, Love, Death & Robots ve The Order gibi 3 yeni dizinin zirve mücadelesi verdiği en popüler yabancı diziler...

  • 25. Nightflyers (2018)
    6,0

  • 24. Castle Rock (2018– )
    7,8

  • 23. Alacakaranlık Kusağı (1959–1964)
    9,0

  • 22. Hannibal (2013–2015)
    8,5

  • 21. iZombie (2015– )
    7,9

  • 20. Grimm (2011–2017)
    7,8

  • 19. Penny Dreadful (2014–2019)
    8,2

  • 18. Santa Clarita Diet (2017– )
    7,8

  • 17. The Twilight Zone (2019– )

  • 16. Chilling Adventures of Sabrina (2018– )
    7,8

  • 15. Fear the Walking Dead (2015– )
    7,0

  • 14. The Originals (2013–2018)
    8,3

  • 13. Bates Motel (2013–2017)
    8,2

  • 12. Van Helsing (2016– )
    6,2

  • 11. Vampir Gunlukleri (2009–2017)
    7,7

  • 10. The Haunting of Hill House (2018– )
    8,7

  • 9. American Horror Story (2011– )
    8,1

  • 8. Legacies (2018– )
    7,5

  • 7. Tuhaf Şeyler (2016– )
    8,9

  • 6. The Passage (2019– )
    7,6

  • 5. The Act (2019– )
    8,6

  • 4. Doğaüstü (2005– )
    8,5

  • 3. Love, Death & Robots (2019– )
    9,0

  • 2. Yürüyen Ölüler (2010– )
    8,3

  • 1. The Order (2019– )
    7,0

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