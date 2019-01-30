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Berlin'de 17 Film 'Altın Ayı' İçin Yarışacak

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69. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, 17 film Altın Ayı Ödülü için yarışacak. Ödül için yarışacak filmler arasında Emin Alper'in 'Kız kardeşler' filmi ve Fatih Akın'ın 'Altın Eldiven' filmi de yer alıyor.

Berlin'de 17 Film 'Altın Ayı' İçin Yarışacak
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AA'nın aktardığı bilgiye göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalinde bu yıl 74 ülkeden 400 film gösterilecek. Festival bu yıl, 'Özel alan politiktir' sloganı ile düzenleniyor. Festival Direktörü Dieter Kosslick, 7-17 Şubat arasında gerçekleşecek festivalle ilgili olarak, gösterimi olacak 400 filmden 17'sinin Altın Ayı ödülü için yarışacağını açıkladı.

fatih akÄ±n ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Türk yönetmen Emin Alper'in 'Kız kardeşler' adlı filmi ve Fatih Akın'ın 'Altın Eldiven' (Der goldene Handschuh) adlı filmi de büyük ödül Altın Ayı için yarışacak. 

Bu filmlerin dünya prömiyerleri, Berlinale kapsamında yapılacak.

Büyük ödül için ayrıca François Ozon’un “Grâce à Dieu”, Isabel Coixet'in "Elisa Y Marcela”, Agnieszka Holland’ın “Mr. Jones”, Wang Xiaoshuai'in "Di jiu tian chang” filmleri de yarışacak.

Juliette Binoche'nin jÃ¼ri baÅkanÄ± olacaÄÄ± AltÄ±n ve GÃ¼mÃ¼Å AyÄ± jÃ¼ri komitesinde Ã¶nemli isimler var.

Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödüllerini belirleyecek olan jürinin başkanı, Fransız oyuncu Juliette Binoche. Jüride ayrıca Alman oyuncu Sandra Hüller, Şilili yönetmen Sebastian Lelio, İngiliz oyuncu Trudie Styler de yer alıyor.

Berlin'de düzenlenen festivalde, Türk yönetmenler Burak Çevik ve Mehmet Akif Büyükatalay'ın filmleri de gösterilecek.

Çevik'in Aidiyet filmi festivalin 'Forum' bölümünde, Büyükatalay'ın Oray filmi ise 'Perspektive Deutsches Kino' bölümünde gösterilecek.

Festivalde ödüller, 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak...

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