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Ahmet Ümit’in kaleminden Nazım Hikmet

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Yaşam öyküsüyle ve değerli eserleriyle tanıdığımız Nazım Hikmet pek çok filme ve edebi esere konu oldu. Bu defa Ahmet Ümit'in kaleminden çıkan bir belgeselle hayatı dramatik bir bakış açısıyla yansıtılacak...

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Ahmet Ümit’in kaleminden Nazım Hikmet
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Ünlü şairi ve roman yazarı Nazım Hikmet, neredeyse yarım asır önce aramızdan ayrılmış olsa da edebi eserleri ve hayat hikayesi hala bizimle. Ahmet Ümit ise polisiye romanlarıyla ünlü şair ve yazar. Peki iki ünlü edebiyatçının yolu nasıl ve nerede kesişiyor dersiniz? İşte “Merhaba Güzel Vatanım” belgeseli iki ünlü ismin birer edebiyatçıya dönüşüm süreçlerini Moskova’yı merkezine alarak, ilmek ilmek işliyor…

1963 yılında aramızdan ayrılan değerli edebiyatçımız Nazım Hikmet’in hayatı pek çok filme ve kitaba konu oldu

 

Neredeyse yarım asır önce aramızdan ayrılsa da edebi eserleri ve söylemleri hala önemini koruyor. Elbette onun izinden giden pek çok edebiyatçı var

Onlardan biri de polisiye romanlarıyla tanıdığımız Ahmet Ümit. İki ünlü ismin birer edebiyatçıya dönüşme süreçleri ise “Merhaba Güzel Vatanım” adlı belgeselde anlatılacak

Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir’in üstlendiği belgesel iki ismi Moskova çatısı altında birleştiriyor


Kariyerine gazeteci olarak başlayan Cengiz Özkarabekir hayatı boyunca birçok belgesel çekti. Ekibiyle birlikte yaptığı birçok belgeselin dışında “3 insan 3 öykü” adlı haftalık belgesel programı hazırladı. Ayrıca, belgesellerinde “Görüntü Yönetmenliği” de yapan Özkarabekir, daha sonra ekranlarda çok ilgi gören belgesel serisi Tek Başına’yı hazırladı.

 

Bir dönem yolu Moskova’dan geçen Nazım Hikmet’in hayat hikayesi, hayatının bir dönemini Moskova’da geçirmiş Ahmet Ümit’in hikâyesiyle birleşiyor

Türkiye tarihinden de önemli kesitlere yer verilen filmde yazarların zorlu serüvenleri ve yaşadıkları zorluklar en dramatik şekliyle ekrana yansıtılıyor

Ahmet Ümit senaryosunu yazdığı belgeselde Nazım Hikmet’in, kendisinin 1980’li yıllarda Moskova’ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor

Sanat ve edebiyatın kurtarıcı gücü vurgulanırken “Hayat kısa, sanat uzun” sloganı benimseniyor. Belgeselde oldukça farklı bir kurgusal dil kullanılıyor

 

Merhaba Güzel Vatanım’da Nâzım Hikmet’e Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit’i de genç oyuncu Serkan Altıntaş canlandıracak


Yaklaşık 150 kişiyi yan rollerde göreceğimiz yapımda Berna Laçin, Pelin Batu, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt gibi usta ve genç isimler de rol alacak.

Moskova, Gaziantep ve Bursa’da yapılan çekimlerin 4 hafta içinde tamamlanması ve belgeselin Kasım 2019’da Türkiye’de vizyona girmesi planlanıyor

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