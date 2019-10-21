ABD Box Office rakamları belli oldu (18-20 Ekim 2019)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı Joker, iki haftalık liderliğini kaybetti. Cuma günü vizyona giren Angelina Jolie'nin Malefiz: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress of Evil) filmi, haftanın en çok izlenen yapımı olsa da hasılatı beklentilerin altında kaldı. İşte 18-20 Ekim 2019'un gişe rakamları...