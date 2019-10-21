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ABD Box Office rakamları belli oldu (18-20 Ekim 2019)

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ABD Box Office rakamları belli oldu (18-20 Ekim 2019)
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ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı Joker, iki haftalık liderliğini kaybetti. Cuma günü vizyona giren Angelina Jolie'nin Malefiz: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress of Evil) filmi, haftanın en çok izlenen yapımı olsa da hasılatı beklentilerin altında kaldı. İşte 18-20 Ekim 2019'un gişe rakamları...

  • It Chapter 2


    1,5 milyon dolar

  • Hustlers

    2,1 milyon dolar

  • Judy

    2,1 milyon dolar

  • Downton Abbey

    3,1 milyon dolar

  • Abominable

    3,6 milyon dolar

  • Gemini Man

    8,5 milyon dolar

  • The Addams Family

    16,1 milyon dolar

  • Zombieland: Double Tap

    26,7 milyon dolar

  • Joker

    29,2

  • Maleficent: Mistress of Evil

    36 milyon

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