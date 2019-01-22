91. Oscar adayları kimler oldu? (2019 Oscar adayları Tam Liste)

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 91. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı. İşte 24 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2019 Oscar Ödülleri için adaylar...
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24 Şubat'ta düzenlenecek tören öncesi 2019 Oscar adayları açıklandı.
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Roma ve The Favourite En İyi Film ve En iyi Yönetmen de dahil olmak üzere 10'ar dalda aday gösterildi.
İki film bu yıl en fazla dalda Oscar'a aday gösterilen yapımlar oldu.
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EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Amy Adams, Vice
Marina de Tavira, Roma
Regina King, If Beale Street Could Talk
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
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EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, Green Book
Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice
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EN İYİ KURGU
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Vice
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EN İYİ FİLM MÜZİKLERİ
Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns
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EN İYİ KISA FİLM
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
Skin
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EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM
Animal Behavior
Bao
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
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EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
The Ballad Of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots
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EN İYİ SES EFEKTİ
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
Roma
A Star Is Born
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EN İYİ SES KURGUSU
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
A Quiet Place
Roma
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EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Roma
Shoplifters
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EN İYİ KISA BELGESEL
Black Sheep
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
Period. End Of Sentence
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EN İYİ BELGESEL
Free Solo
Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
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EN İYİ PRODÜKSİYON DİZAYNI
Black Panther
The Favourite
First Man
Mary Poppins Returns
Roma
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EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)
Cold War
The Favourite
Never Look Away
Roma
A Star Is Born
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EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
First Man
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
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EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
Border
Mary Queen of Scots
Vice
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EN İYİ ANİMASYON FİLM
Isle Of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse
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EN İYİ FİLM ŞARKISI
All The Stars, Black Panther
I’ll Fight, RBG
The Place Where Lost Things Go, MPR
Shallow
When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs
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EN İYİ UYARLAMA SENARYO
The Ballad Of Buster Scruggs
BlacKkKlansman
Can You Ever Forgive Me?
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
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EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice
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EN İYİ ERKEK OYUNCU
Christian Bale
Bradley Cooper
Willem Dafoe
Rami Malek
Viggo Mortensen
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EN İYİ KADIN OYUNCU
Yalitza Aparicio
Glenn Close
Olivia Colman
Lady Gaga
Melissa McCarthy
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EN İYİ YÖNETMEN
BlacKkKlansman
Cold War
The Favourite
Roma
Vice
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EN İYİ FİLM
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice