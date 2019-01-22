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91. Oscar adayları kimler oldu? (2019 Oscar adayları Tam Liste)

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91. Oscar adayları kimler oldu? (2019 Oscar adayları Tam Liste)
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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 91. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı. İşte 24 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2019 Oscar Ödülleri için adaylar...

  • 24 Şubat'ta düzenlenecek tören öncesi 2019 Oscar adayları açıklandı.

  • Roma ve The Favourite En İyi Film ve En iyi Yönetmen de dahil olmak üzere 10'ar dalda aday gösterildi.

    İki film bu yıl en fazla dalda Oscar'a aday gösterilen yapımlar oldu. 

    İşte 2019 Oscar adayları...

  • EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

    EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

    Amy Adams, Vice
    Marina de Tavira, Roma
    Regina King, If Beale Street Could Talk
    Emma Stone, The Favourite
    Rachel Weisz, The Favourite

  • EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

    EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

    Mahershala Ali, Green Book
    Adam Driver, BlacKkKlansman
    Sam Elliott, A Star Is Born
    Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
    Sam Rockwell, Vice

  • EN İYİ KURGU

    EN İYİ KURGU

    BlacKkKlansman
    Bohemian Rhapsody
    The Favourite
    Green Book
    Vice

  • EN İYİ FİLM MÜZİKLERİ

    EN İYİ FİLM MÜZİKLERİ

    Black Panther
    BlacKkKlansman
    If Beale Street Could Talk
    Isle Of Dogs
    Mary Poppins Returns

  • EN İYİ KISA FİLM

    EN İYİ KISA FİLM

    Detainment
    Fauve
    Marguerite
    Mother
    Skin

  • EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

    EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

    Animal Behavior
    Bao
    Late Afternoon
    One Small Step
    Weekends

  • EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

    EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

    The Ballad Of Buster Scruggs
    Black Panther
    The Favourite
    Mary Poppins Returns
    Mary Queen Of Scots

  • EN İYİ SES EFEKTİ

    EN İYİ SES EFEKTİ

    Black Panther
    Bohemian Rhapsody
    First Man
    Roma
    A Star Is Born

  • EN İYİ SES KURGUSU

    EN İYİ SES KURGUSU

    Black Panther
    Bohemian Rhapsody
    First Man
    A Quiet Place
    Roma

  • EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM

    EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM

    Capernaum
    Cold War
    Never Look Away
    Roma
    Shoplifters

  • EN İYİ KISA BELGESEL

    EN İYİ KISA BELGESEL

    Black Sheep
    End Game
    Lifeboat
    A Night at the Garden
    Period. End Of Sentence

  • EN İYİ BELGESEL

    EN İYİ BELGESEL

    Free Solo
    Hale County
    Minding the Gap
    Of Fathers and Sons
    RBG

  • EN İYİ PRODÜKSİYON DİZAYNI

    EN İYİ PRODÜKSİYON DİZAYNI

    Black Panther
    The Favourite
    First Man
    Mary Poppins Returns
    Roma

  • EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

    EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

    Cold War
    The Favourite
    Never Look Away
    Roma
    A Star Is Born

  • EN İYİ GÖRSEL EFEKT

    EN İYİ GÖRSEL EFEKT

    Avengers: Infinity War
    Christopher Robin
    First Man
    Ready Player One
    Solo: A Star Wars Story

  • EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

    EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

    Border
    Mary Queen of Scots
    Vice

  • EN İYİ ANİMASYON FİLM

    EN İYİ ANİMASYON FİLM

    Isle Of Dogs
    Mirai
    Ralph Breaks the Internet
    Spider-Man: Into the Spider-Verse

  • EN İYİ FİLM ŞARKISI

    EN İYİ FİLM ŞARKISI

    All The Stars, Black Panther
    I’ll Fight, RBG
    The Place Where Lost Things Go, MPR
    Shallow
    When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs

  • EN İYİ UYARLAMA SENARYO

    EN İYİ UYARLAMA SENARYO

    The Ballad Of Buster Scruggs
    BlacKkKlansman
    Can You Ever Forgive Me?
    If Beale Street Could Talk
    A Star Is Born

  • EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

    EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

    The Favourite
    First Reformed
    Green Book
    Roma
    Vice

  • EN İYİ ERKEK OYUNCU

    EN İYİ ERKEK OYUNCU

    Christian Bale
    Bradley Cooper
    Willem Dafoe
    Rami Malek
    Viggo Mortensen

  • EN İYİ KADIN OYUNCU

    EN İYİ KADIN OYUNCU

    Yalitza Aparicio
    Glenn Close
    Olivia Colman
    Lady Gaga
    Melissa McCarthy

  • EN İYİ YÖNETMEN

    EN İYİ YÖNETMEN

    BlacKkKlansman
    Cold War
    The Favourite
    Roma
    Vice

  • EN İYİ FİLM

    EN İYİ FİLM

    Black Panther
    BlacKkKlansman
    Bohemian Rhapsody
    The Favourite
    Green Book
    Roma
    A Star Is Born
    Vice

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