71. Emmy Ödülleri Adayları Açıklandı

Bu yıl 71. kez düzenlenecek olan Emmy Ödülleri 22 Eylül’de sahiplerini bulacak. Birbirinden farklı dallarda yarışacak olan Amerikan televizyon yapımları arasında bizlerin de hayranlıkla izlediği pek çok yapım var. Ancak şüphesiz hem senaryosuyla hem de final sezonuyla tüm dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones Emmy Ödülleri’nden eli boş dönmeyecek. 8. sezonu yani final sezonuyla ekranlara veda eden Got, Emmy Ödülleri’ne 32 dalda aday gösterildi. Gelin 71. Emmy Ödülleri 2019 adaylarına birlikte bakalım. Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın…
71. Emmy Ödülleri bu yıl 22 Eylül’de düzenlenecek. Birbirinden iddialı Amerikan yapımlarının yarışacağı Emmy Ödülleri adeta ezeli bir rekabete sahne olacak
Bizlerin de severek izlediği birçok yapımın çeşitli dallarda aday olduğu Emmy’nin en iddialısı ise şüğhesiz ki Game of Thrones. 8. sezonuyla veda eden dizi tam 32 dalda aday
Game of Thrones 32 adaylıkla 1994’te 26 kategoride aday gösterilen NYPD Blue’yu geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu
HBO tüm yapımlarıyla toplamda 137 adaylık elde etti ve zirveye yerleşti. Hemen ardında ise 117 adaylıkla Netflix bulunuyor
Phoebe Waller-Bridge için büyük bir dönüm noktası…
Phoebe Waller-Bridge hem senaryosunu yazdığı “Killing Eve” dizisinin 9 adaylığı hem de rol aldığı “Fleabag” dizisinin 11 adaylığı sayesinde 71. Emmy Ödülleri’nin en çok konuşulacak ismi olacak gibi görünüyor. Phoebe Waller-Bridge’in içinde yer aldığı projeler toplam 20 dalda aday gösterildi.
En İyi Drama
Better Call Saul
Bodyguard
Game of Thrones
Killing Eve
Ozark
Pose
Succession
This Is Us
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Emilia Clarke, Game of Thrones
Jodie Comer, Killing Eve
Viola Davis, How to Get Away With Murder
Laura Linney, Ozark
Mandy Moore, This Is Us
Sandra Oh, Killing Eve
Robin Wright, House of Cards
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu
Jason Bateman, Ozark
Sterling K. Brown, This Is Us
Kit Harington, Game of Thrones
Bob Odenkirk, Better Call Saul
Billy Porter, Pose
Milo Ventimiglia, This Is Us
Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Gwendoline Christie, Game of Thrones
Julia Garner, Ozark
Lena Headey, Game of Thrones
Fiona Shaw, Killing Eve
Sophie Turner, Game of Thrones
Maisie Williams, Game of Thrones
Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Alfie Allen, Game Of Thrones
Jonathan Banks, Better Call Saul
Nikolaj Coster-Waldau, Game Of Thrones
Peter Dinklage, Game Of Thrones
Giancarlo Esposito, Better Call Saul
Michael Kelly, House Of Cards
Chris Sullivan, This Is Us
Drama Dalında En İyi Konuk Kadın Oyuncu
Laverne Cox, Orange is the New Black
Cherry Jones, The Handmaid’s Tale
Jessica Lange, American Horror Story: Apocalypse
Phylicia Rashad, This Is Us
Cicely Tyson, How to Get Away With Murder
Carice van Houten, Game of Thrones
Drama Dalında En İyi Konuk Erkek Oyuncu
Michael Angarana, This Is Us
Ron Cephas Jones, This Is Us
Michael McKean, Better Call Saul
Kumail Nanjiani, The Twilight Zone
Glynn Turman, How to Get Away With Murder
Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale
En İyi Komedi
Barry
Fleabag
The Good Place
The Marvelous Mrs. Maisel
Russian Doll
Schitt’s Creek
Veep
Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Christina Applegate, Dead to Me
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Julia Louis-Dreyfus, Veep
Natasha Lyonne, Russian Doll
Catherine O’Hara, Schitt’s Creek
Phoebe Waller-Bridge, Fleabag
Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu
Anthony Anderson, black-ish
Don Cheadle, Black Monday
Ted Danson, The Good Place
Michael Douglas, The Kominsky Method
Bill Hader, Barry
Eugene Levy, Schitt’s Creek
Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Anna Chlumsky, Veep
Sian Clifford, Fleabag
Olivia Colman, Fleabag
Betty Gilpin, GLOW
Sarah Goldberg, Barry
Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel
Kate McKinnon, Saturday Night Live
Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Alan Arkin, The Kominsky Method
Anthony Carrigan, Barry
Tony Hale, Veep
Stephen Root, Barry
Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
Henry Winkler, Barry
Komedi Dalında En İyi Konuk Kadın Oyuncu
Jane Lynch, The Marvelous Mrs. Maisel
Sandra Oh, Saturday Night Live
Maya Rudolph, The Good Place
Kristin Scott Thomas, Fleabag
Fiona Shaw, Fleabag
Emma Thompson, Saturday Night Live
Komedi Dalında En İyi Konuk Erkek Oyuncu
Matt Damon, Saturday Night Live
Robert de Niro, Saturday Night Live
Luke Kirby, The Marvelous Mrs. Maisel
Peter MacNicol, Veep
John Mulaney, Saturday Night Live
Adam Sandler, Saturday Night Live
Rufus Sewell, The Marvelous Mrs. Maisel
En İyi Mini Dizi
Chernobyl
Escape at Dannemora
Fosse/Verdon
Sharp Objects
When They See Us
Mini Dizi/TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Amy Adams, Sharp Objects
Patricia Arquette, Escape at Dannemora
Aunjanue Ellis, When They See Us
Joey King, The Act
Niecy Nash, When They See Us
Michelle Williams, Fosse/Verdon
Mini Dizi/TV Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu
Mahershala Ali, True Detective
Benecio del Toro, Escape at Dannemora
Hugh Grant, A Very English Scandal
Jared Harris, Chernobyl
Jharrel Jerome, When They See Us
Sam Rockwell, Fosse/Verdon
Mini Dizi/TV Filmi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Patricia Arquette, The Act
Marsha Stephanie Blake, When They See Us
Patricia Clarkson, Sharp Objects
Vera Farmiga, When They See Us
Margaret Qualley, Fosse/Verdon
Emily Watson, Chernobyl
Mini Dizi/TV Filmi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Asante Blackk, When They See Us
Paul Dano, Escape at Dannemora
John Leguizamo, When They See Us
Stellan Skarsgard, Chernobyl
Ben Whishaw, A Very English Scandal
Michael K Williams, When They See Us
En İyi TV Filmi
Bandersnatch: Black Mirror
Brexit
Deadwood: The Movie
King Lear
My Dinner With Hervé