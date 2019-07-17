71. Emmy Ödülleri Adayları Açıklandı

Emmy Ödülleri her yıl Amerikan televizyon yapımlarına dağıtılıyor. Bizim de tutkunu olduğumuz ve heyecanla takip ettiğimiz bu yapımlar 22 Eylül'de ödüller için yarışacak...

Bu yıl 71. kez düzenlenecek olan Emmy Ödülleri 22 Eylül’de sahiplerini bulacak. Birbirinden farklı dallarda yarışacak olan Amerikan televizyon yapımları arasında bizlerin de hayranlıkla izlediği pek çok yapım var. Ancak şüphesiz hem senaryosuyla hem de final sezonuyla tüm dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones Emmy Ödülleri’nden eli boş dönmeyecek. 8. sezonu yani final sezonuyla ekranlara veda eden Got, Emmy Ödülleri’ne 32 dalda aday gösterildi. Gelin 71. Emmy Ödülleri 2019 adaylarına birlikte bakalım. Tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın…

71. Emmy Ödülleri bu yıl 22 Eylül’de düzenlenecek. Birbirinden iddialı Amerikan yapımlarının yarışacağı Emmy Ödülleri adeta ezeli bir rekabete sahne olacak

Bizlerin de severek izlediği birçok yapımın çeşitli dallarda aday olduğu Emmy’nin en iddialısı ise şüğhesiz ki Game of Thrones. 8. sezonuyla veda eden dizi tam 32 dalda aday

Game of Thrones 32 adaylıkla 1994’te 26 kategoride aday gösterilen NYPD Blue’yu geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu

HBO tüm yapımlarıyla toplamda 137 adaylık elde etti ve zirveye yerleşti. Hemen ardında ise 117 adaylıkla Netflix bulunuyor

Phoebe Waller-Bridge için büyük bir dönüm noktası…

Phoebe Waller-Bridge hem senaryosunu yazdığı “Killing Eve” dizisinin 9 adaylığı hem de rol aldığı “Fleabag” dizisinin 11 adaylığı sayesinde 71. Emmy Ödülleri’nin en çok konuşulacak ismi olacak gibi görünüyor. Phoebe Waller-Bridge’in içinde yer aldığı projeler toplam 20 dalda aday gösterildi.

En İyi Drama

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Emilia Clarke, Game of Thrones

Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Billy Porter, Pose

Milo Ventimiglia, This Is Us

Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Gwendoline Christie, Game of Thrones

Julia Garner, Ozark

Lena Headey, Game of Thrones

Fiona Shaw, Killing Eve

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Alfie Allen, Game Of Thrones

Jonathan Banks, Better Call Saul

Nikolaj Coster-Waldau, Game Of Thrones

Peter Dinklage, Game Of Thrones

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Michael Kelly, House Of Cards

Chris Sullivan, This Is Us

Drama Dalında En İyi Konuk Kadın Oyuncu

Laverne Cox, Orange is the New Black

Cherry Jones, The Handmaid’s Tale

Jessica Lange, American Horror Story: Apocalypse

Phylicia Rashad, This Is Us

Cicely Tyson, How to Get Away With Murder

Carice van Houten, Game of Thrones

Drama Dalında En İyi Konuk Erkek Oyuncu

Michael Angarana, This Is Us

Ron Cephas Jones, This Is Us

Michael McKean, Better Call Saul

Kumail Nanjiani, The Twilight Zone

Glynn Turman, How to Get Away With Murder

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale

En İyi Komedi

Barry

Fleabag

The Good Place

The Marvelous Mrs. Maisel

Russian Doll

Schitt’s Creek

Veep

Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Russian Doll

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Anthony Anderson, black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Anna Chlumsky, Veep

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Colman, Fleabag

Betty Gilpin, GLOW

Sarah Goldberg, Barry

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Alan Arkin, The Kominsky Method

Anthony Carrigan, Barry

Tony Hale, Veep

Stephen Root, Barry

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Henry Winkler, Barry

Komedi Dalında En İyi Konuk Kadın Oyuncu

Jane Lynch, The Marvelous Mrs. Maisel

Sandra Oh, Saturday Night Live

Maya Rudolph, The Good Place

Kristin Scott Thomas, Fleabag

Fiona Shaw, Fleabag

Emma Thompson, Saturday Night Live

Komedi Dalında En İyi Konuk Erkek Oyuncu

Matt Damon, Saturday Night Live

Robert de Niro, Saturday Night Live

Luke Kirby, The Marvelous Mrs. Maisel

Peter MacNicol, Veep

John Mulaney, Saturday Night Live

Adam Sandler, Saturday Night Live

Rufus Sewell, The Marvelous Mrs. Maisel

En İyi Mini Dizi

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

Mini Dizi/TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis, When They See Us

Joey King, The Act

Niecy Nash, When They See Us

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Mini Dizi/TV Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Mahershala Ali, True Detective

Benecio del Toro, Escape at Dannemora

Hugh Grant, A Very English Scandal

Jared Harris, Chernobyl

Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Mini Dizi/TV Filmi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Patricia Arquette, The Act

Marsha Stephanie Blake, When They See Us

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Vera Farmiga, When They See Us

Margaret Qualley, Fosse/Verdon

Emily Watson, Chernobyl

Mini Dizi/TV Filmi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Asante Blackk, When They See Us

Paul Dano, Escape at Dannemora

John Leguizamo, When They See Us

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Michael K Williams, When They See Us

En İyi TV Filmi

Bandersnatch: Black Mirror

Brexit

Deadwood: The Movie

King Lear

My Dinner With Hervé