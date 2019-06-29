7. Koğuştaki Mucize setinden ilk kareler

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, başrolünde ise genç kuşağın en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde Muğla’da başladı.

Kızını çok seven masum bir babanın adalet arayışını konu alan, sinemaseverlerin uzun yıllar hafızalarından silinmeyecek bir baba kız hikayesini anlatan 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde Muğla’da başlandı. Lanistar Media ve Motion Content Group imzalı, yönetmen koltuğunda birçok başarılı projeye imza atan Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu filmden ilk kareler yayınlandı.

Son yıllarda yer aldığı fenomen dizilerle çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan, yetenekli oyuncu Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu film, 7 yaşındaki kızıyla aynı zekaya sahip bir babanın umut dolu hikayesini beyazperdeye taşıyor.

İynemli ile kızını canlandıran Nisa Sofiya Aksongur’un setteki uyumu seyircilere hafızalarından silinmeyecek bir baba kız öyküsü izleyeceklerinin ilk sinyallerini veriyor.

7. Koğuştaki Mucize’de İynemli ve Aksongur’a Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat, Serhan Onat gibi usta ve genç isimler eşlik edecek.

Bu yıl içinde vizyona girmesi planlanan filmin Muğla’daki çekimleri tamamlandıktan sonra sete, Beykoz Kundura’da özel olarak hazırlanan platoda devam edilecek.