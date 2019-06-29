 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
8 0
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
47 0
 
İncirli penaltılarla hedefe vardı
İncirli penaltılarla hedefe vardı
82 0
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
16 0
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
447 0
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
10 0
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
463 0
banner82

7. Koğuştaki Mucize setinden ilk kareler

banner27

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, başrolünde ise genç kuşağın en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde Muğla’da başladı.

banner315
7. Koğuştaki Mucize setinden ilk kareler
banner267

 

Kızını çok seven masum bir babanın adalet arayışını konu alan, sinemaseverlerin uzun yıllar hafızalarından silinmeyecek bir baba kız hikayesini anlatan 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde Muğla’da başlandı. Lanistar Media ve Motion Content Group imzalı, yönetmen koltuğunda birçok başarılı projeye imza atan Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu filmden ilk kareler yayınlandı.

7. Koğuştaki Mucize, 7. Koğuştaki Mucize'nin konusu, Aras Bulut İynemli

Son yıllarda yer aldığı fenomen dizilerle çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan, yetenekli oyuncu Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu film, 7 yaşındaki kızıyla aynı zekaya sahip bir babanın umut dolu hikayesini beyazperdeye taşıyor.

7. Koğuştaki Mucize, 7. Koğuştaki Mucize'nin konusu

İynemli ile kızını canlandıran Nisa Sofiya Aksongur’un setteki uyumu seyircilere hafızalarından silinmeyecek bir baba kız öyküsü izleyeceklerinin ilk sinyallerini veriyor. 

7. Koğuştaki Mucize, 7. Koğuştaki Mucize'nin konusu, Aras Bulut İynemli

7. Koğuştaki Mucize’de İynemli ve Aksongur’a Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat, Serhan Onat gibi usta ve genç isimler eşlik edecek.

7. Koğuştaki Mucize, 7. Koğuştaki Mucize'nin konusu

Bu yıl içinde vizyona girmesi planlanan filmin Muğla’daki çekimleri tamamlandıktan sonra sete, Beykoz Kundura’da özel olarak hazırlanan platoda devam edilecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.