2020 Yılında Vizyona Girecek 19 Film

2020 yılı uzak görünüyor olabilir ama Hollywood’un büyük stüdyoları 2020 filmleri için şimdiden çalışmaya başladı.

2020 yılına animasyonlar, çizgi filmlerin uzun metrajlı beyaz perde versiyonları, devam filmleri ve oyuncakları gerçek hayata taşıyan filmler damga vuracak gibi gözüküyor. İşte 2020’de vizyonda büyük iş yapması beklenen 19 film.

1. Bad Boys For Life (17 Ocak 2020)

Bad Boys II’den 17 yıl sonra yeni bir Bad Boys filmi izleyici karşına çıkacak. Filmin yapımcısı Sony Pictures, yeni filmin 17 Ocak 2020’de vizyona gireceğini duyurdu. Filmde yine Martin Lawrence ve Will Smith, Miami Polis Departmanı polisleri Mike Lowrey ve Marcus Burnett’ı canlandıracaklar. Jerry Bruckheimer’ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenlik koltuğuna ise Adil Er Arbi ve Bilall Fallah (Black filminden tanınan) oturuyor. Filmin konusu hakkında henüz bir detay ortaya çıkmadı.





2. Peter Rabbit 2 (7 Şubat 2020)

Sony Pictures imzalı film, bu yıl gişe rekoru kıran Peter Rabbit’in devamı niteliğinde. Beatrix Potter kitaplarına dayanan Peter Rabbit’te, James Corden baş karaktere sesiyle hayat vermişti. Diğer karakterler olan Cotton Tail’i Daisy Ridley, Flopsy’i Margot Robbie, Mopsy’i Elizabeth Debicki seslendirmiş, Mr. McGregor’u Sam Neill ve Thomas McGregor’u Domhnall Gleeson canlandırmıştı. Yeni filmde, yönetmen Will Gluck’ın aynı kadroyu koruması bekleniyor. Peter Rabbit 2, 2020’in en çok konuşulan canlı animasyon filmlerinden biri olmaya şimdiden aday gibi.

3. Nimona (14 Şubat 2020)

Çizgi roman uyarlamaları son yıllarda Hollywood’da iyice tercih edilmeye başlandı. 2020’de 20’den fazla çizgi roman uyarlamasının sinemalarda olması bekleniyor. Nimona’nın yapımcısı 20th Century Fox, yönetmeni ise Oscar ödüllü Patrick Osborne. Bu animasyon filmi gelecekte geçiyor ama bu gelecek filmlerde görmeye alıştığımız bir gelecek değil. Orta Çağ şövalyesi kılıklı kahramanımız hoverboard’uyla bir kulübe gider. Bir genç shape shifter (şekil değiştirebilen canlı) olan Nimona, onurunu kazanmak ve yozlaşmış hükümetin devrilmesini sağlamak isteyen şövalyemize yardım eder. Bu feodal masalın bizi nereye götürdüğünü öğrenmek için şimdiden heyecanlıyız.

4. GI Joe (27 Mart 2020)

GI Joe, 2020’de sinemaya geri dönüyor. Ancak filmin başrol oyuncusunun kim olacağı henüz belli değil. En son GI Joe filmini Paramount, 2013 yılında vizyona sokmuştu. Filmde Channing Tatum, Bruce Willis ve Dwayne Johnson’ın rol alabileceği söyleniyor. Çocukluğunu GI Joe çizgi filmleri ile geçirmiş aksiyon filmi sevenlerin ilgisini çekeceği kesin.

5. Mulan (27 Mart 2020)

Disney, 2020’de en popüler animasyon filmlerinden birini canlı bir aksiyon destanı haline getirmeye hazırlanıyor. Film, 2018 yılında vizyona girecekti ama sonradan geri çekildi. Filmin yönetmeni ülkemizde Umut Bahçesi adıyla yayınlanan The Zookeeper’s Wife filminin yönetmeni Niki Caro. Senaryo yazarları ise Rick Jaffa ve Amanda Silver (Jurassic World). Filmin gecikmesinin sebebi, Disney’in başrol oyunucusuna bir türlü karar verememesiydi. Dünyanın dört bir yanında başrol oyuncusu arayan Disney sonunda Liu Liu olarak bilinen Liu Yifei’de karar kıldı. Liu, Çin’in en popüler aktrislerinden biri ve masum karakterinden dolayı lakabı “Peri Kardeş”. Filmin müzikal olup olmayacağı hâlâ sırrını korurken, Liu geçmiş rollerdeki deneyimiyle Disney’in prensesi olmak için oldukça iyi bir seçim olarak görülüyor.

6. Hızlı ve Öfkeli 9 (10 Nisan 2020)

Orijinal adı Fast & Furios olan filmin hayranları 9’uncu film için fazladan bir yıl daha beklemek zorunda. Çünkü başrol oyuncuları Dwayne Johnson ve Jason Statham, 2019 yılında vizyona girecek Hobbs and Shaw adında bir spin-off filminde rol alacaklar. Filmde, alışıldık oyuncuların çoğu geri dönecek. Sürpriz isimler de yer alabilir.

7. Trolls 2 (17 Nisan 2020)

2020’de adından söz ettirecek animasyon filmlerinden bir diğeriyse bir devam filmi olan Trolls 2 olacak. Filmde yine Anna Kendrick ve Justin Timberlake ana karakterleri seslendirecek ancak ilk filmin yönetmeni Mike Mitchell bu filmde yok. Çünkü, mesaisini 2019 yılında sinemalara gelecek The Lego Movie 2’ye harcayacak. DreamWorks yapımı filmde, trolleri hangi maceraların beklediği konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

8. Barbie (8 Mayıs 2020)

Anne Hathaway 2020 yılında beyaz perdede tipik bir Barbie olacak. Oscar’lı oyuncu, yeterince mükemmel olmadığından Barbieland’den kovulmuş bir Barbie bebeğini canlandıracak. Dünyanın en çok satan oyuncağını gerçek dünyaya taşıyacak filmin, Barbie için büyük bir sıçrama olacağı söyleniyor. Filmin yönetmeni American Woman (dizi), Cop Hard (dizi), Anatomy (belgesel) ve Fun Mom Dinner (film) yapımlarını yöneten Alethea Jones.

9. Scooby (15 Mayıs 2020)

En çok sevilen çizgi film karakterlerinden biri olan Scooby-Doo, 2020’de uzun metrajlı bir animasyon filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. 2002 ve 2004 yılında Raja Gosnell iki Scooby filmi yönetmişti. Bu kez filmin yönetmenlik koltuğuna Dax Shepard ve Tony Cervone birlikte oturuyor. Senaryo ise Matt Lieberman ve Dax Shepard imzalı.

10. Godzilla vs. Kong (22 Mayıs 2020)

Hollywood çok izlenen, başarısını kanıtlamış dev canavarları birbiriyle kapıştıran filmler çekmeden asla vazgeçmiyor. Yönetmen Adam Wingard, bu filmin 1962’de çekilenden farklı olarak kesin bir kazananı olacağını söylüyor. Filmin başrollerinde kimlerin olacağı ise henüz belirsiz.

11. The Six Billion Dollar Man (5 Haziran 2020)

Mark Wahlberg, 1970’lerin ünlü televizyon dizisini 2020’de beyaz perdeye taşıyor. Tabii, aradan onlarca yıl geçince yapımın adı büyüdü ve Altı Milyon Dolarlık Adam yerine Altı Milyar Dolarlık Adam oldu. Film, bir kazadan sonra yarı insan yarı makine olarak yaşamak zorunda kalan eski bir astronot Steve Austin’in maceralarını konu alıyor. Austin rolünü, 1973-1978 yıllarında ABC’de yayınlanan televizyon dizisinde Lee Majors oynamıştı bu sefer Mark Wahlberg’i izleyeceğiz. Austin, yüksek teknolojiler sayesinde yarı insan yarı makine olduktan sonra süper insan gücü kazanıyor. Bu özel güçlerde onun Bilimsel İstihbarat Bürosu için gizli ajan olarak kullanılmasına yol açıyor.

12. Red Notice (12 Haziran 2020)

Dwayne Johnson ve yönetmen Rawson Marshall Thurber 2020’de vizyona girecek Red Notice filminde yeniden birlikte. Filmde Johnson, dünyanın en çok aranan sanat hırsızı ve aynı zamanda bir İnterpol ajanını canlandırıyor. Filmin adı, aranan suçlularının ne kadar önemli olduğu gösteren 8 İnterpol uluslararası kaçak arama bildirisinin en ciddi olanından geliyor. (Ülkemizde “Kırmızı Bülten” olarak biliniyor.) Red Notice filminde diğer önemli karakterleri kimlerin canlandıracağı konusunda henüz bir bilgi yok. Film, büyük yapım şirketleri arasında tam bir savaşa sebep oldu. Bu rekabet, Johnson’ın bu film için 20 milyon dolarlık bir kontrat imzalamasına sebep oldu. Filmin yapımcı ve yönetmeni Marshall Thurber ise 10 milyon dolar ücret alacak.

13. Minions 2 (3 Temmuz 2020)

2010’da vizyona giren Despicable Me filmiyle beyaz perdede başarı sağlayan minik sarı köleler, Minions 2 filmiyle yeniden görücüye çıkacak. Bu filmin de aileler ve çocuklar tarafından sevileceğini düşünüyoruz.

14. Bob’s Burgers (17 Temmuz 2020)

20th Century Fox, 2020 yılında vizyona girecek bu animasyon filmiyle, 2011’den bu yana ekranda olan animasyon çizgi filmi Bob’s Burgers’ı büyük bir serüvene dönüştürüyor. Filmin yapımcısı sesiyle de karakterlere hayat veren Loren Bouchard.

15. The Croods 2 (18 Eylül 2020)

İlk film gişede büyük iş yapımca, 2018 yılında vizyona girmesi için yeni bir film sipariş edilmişti. Ancak çıkan sorunlar yüzünde proje 2016 yılında iptal edildi. Nihayet sorunlar geride kaldı ve The Croods 2 animasyon filminin 2020’de vizyona girmesi için çalışmalar başladı. İlk filmde seslendirme sanatçıları Nicolas Cage, Emma Stone ve Ryan Reynolds gibi ünlü isimlerdi ve film “En İyi Animasyon Filmi” dalında Oscar’a aday gösterilmişti. Devam filminin de benzer bir başarı yakalaması sürpriz olmaz.

16. Bios (2 Ekim 2020)

Hollywood böyle filmleri çok sever. Bu sefer başrolde Tom Hanks var ve dünyadaki son adamı canlandırıyor. Filmin ana teması, “Aşk, dostluk ve insan yaşamının anlamı” olacak. Filmin senaryosunu Doctor Strange’in ikinci video asistanı Craig Luck ve Blade Runner’ın yardımcı yapımcısı Ivor Powell yazdı. Yönetmen ise Game of Thrones’tan bilinen Miguel Sapochnik. Filmde Robert Zemeckis (Back to The Future), Kevin Misher (The Scorpion King), Jack Rapke (Cast Away) ve Jackie Levine (Steel Soldiers) gibi tecrübeli isimler görev alacak.

17. Micronauts (16 Ekim 2020)

Paramount, 2020’de beyaz perdeye yine bir oyuncak odaklı film getiriyor. Micronauts, 1970’lerde popüler bir uzay temalı oyuncaktı. Bu oyuncaklar uzun yıllar önce piyasadan yok olmasına rağmen Marvel, Devil’s Due Publishing ve IDW tarafından yayımlanan çizgi romanlarla görünürlüklerini sürdürdü. Filmin konusu hakkında detaylı bir bilgi yok ama 2020’de adından çok söz ettireceği kesin gibi.

18. Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 (Kasım 2020)

Warner Bros imzalı serinin üçüncü filmi, 2020 sonlarına doğru vizyonda olacak. Henüz çok az bilgi var. Ancak seri, ilk iki filmiyle oldukça güzel yorumlar alıp adından söz ettirmişti. Kasım 2020’de gişelere bereket getireceği kesin.

19. Avatar 2 (18 Aralık 2020)

Nihayet 2020 yılının sonunda Avatar beyaz perdeye geri dönecek. İlk filmden 11 yıl geçti, ikinci film bir türlü gelemedi. Ancak yapımcılar, bu boşluğun acısını fena çıkaracak gibi çünkü 10 yıl içinde bir değil, iki değil, üç değil tam dört Avatar filmi çekilmesi planlanıyor. İlki, dediğimiz gibi 2020 yılının son ayında vizyonda olacak. Filmin bütçesi yanlış okumadığınıza emin olun, tam 1 milyar dolar. Yönetmen James Cameron, yeni Avatar filmlerinin çarpıcı olması için günümüzde kullanılan en son teknolojilerin tam anlamıyla sinemaya uyum göstermesini bekledi. Hikâye, Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) ve çocuklarını konu alan bir aile destanı olacak. İlk filmden bazı karakterler yaşamını yitirdi ancak Sigourney Weaver, Stephen Lang, Matt Gerald, Joel David Moore, Giovanni Ribisi ve CCH Pounder gibi isimler yeni filmde olacak. Yeni gelenler arasında, Fear the Walking Dead’den bildiğimiz Cliff Curtis’i, resif insanlar klanının lideri Tonowari’yi, güçlü ve canlı olarak nitelendirilen önemli bir karakter olan Varang’ın ise Game of Thrones’ta rol alan Oona Chaplin canlandırıyor. Bir grup genç oyuncuyu ise, genç Pandora gezegeni sakinleri rollerinde izleyeceğiz. Şimdiden bu dev yapımı heyecanla bekliyoruz.