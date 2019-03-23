2019'un gişe rekoru kıran filmleri (Captain Marvel zirvede)

2019'un ilk 3 ayında dünya çapında vizyona giren filmler arasında en çok izlenenler belli oldu. İşte Box Office'in rakamlarına göre henüz 3. haftasında olan Captain Marvel'in liderlik koltuğunda oturduğu en çok izlenen 10 film....
-
10. Dragon Ball Super: Broly 103.6 milyon dolar
-
9. The Upside 118.8 milyon dolar
-
8 .Extreme Job 119.9 milyon dolar
-
7. Escape Room 142.8 milyon dolar
-
6. The LEGO Movie 2: The Second Part 173.5 milyon dolar
-
5. Glass 246.1 milyon dolar
-
4. Alita: Battle Angel 394.9 milyon dolar
-
3. How to Train Your Dragon: The Hidden World 469.3 milyon dolar
-
2. The Wandering Earth 697.4 milyon dolar
-
1. Captain Marvel 812.3 milyon dolar