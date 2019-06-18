2019 MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

Avengers: Endgame, en iyi film seçilirken; Game of Thrones, yılın en iyi dizisi oldu. Gecede Dwayne Johnson, Nesil Ödülü ile onurlandırılırken; Jada Pinkett Smith, Öncü Ödülü’nün sahibi oldu. İşte tam liste halinde 2019 MTV Film ve TV Ödülleri’nin kazananları...
EN İYİ FİLM
Avengers: Endgame
EN İYİ KOMEDYEN
Dan Levy (David Rose) - Schitt’s Creek
EN İYİ ÇIKIŞ
Noah Centineo (Peter Kavinsky) - To All the Boys I’ve Loved Before
EN İYİ DİZİ OYUNCUSU
Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) – The Handmaid’s Tale
EN İYİ BELGESEL
Surviving R. Kelly
EN İYİ SÜPER KAHRAMAN
Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) - Avengers: Endgame
EN İYİ ÖPÜŞME SAHNESİ
Noah Centineo & Lana Condor (Peter Kavinsky & Lara Jean) - To All the Boys I’ve Loved Before
EN İYİ FİLM OYUNCUSU
Lady Gaga (Ally) - A Star is Born
EN İYİ DÖVÜŞ SAHNESİ
Captain Marvel ile Minn-Erva (Captain Marvel)
EN İYİ SUNUCU
Nick Cannon - Wild ‘n Out
EN İYİ KORKU PERFORMANSI
Sandra Bullock (Malorie) - Bird Box
EN İYİ REALITY ŞOV
Love & Hip Hop: Atlanta
EN İYİ DİZİ
Game of Thrones
EN İYİ KÖTÜ KARAKTER
Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Endgame
EN İYİ GERÇEK YAŞAM KAHRAMANI
Ruth Bader Ginsburg - RBG
EN İYİ MÜZİKAL PERFORMANS
A Star Is Born - Shallow