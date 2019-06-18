 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
15 0
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
Bu davranış bir yardım kuruluşuna yakışmadı
110 0
 
BTM 'de ilk hedef finaller
BTM 'de ilk hedef finaller
104 0
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
Boğaziçi’nin zirve inadı tuttu
135 0
Beş köyü dolu vurdu
Beş köyü dolu vurdu
186 0
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
Lefkoşa'da hortum zarara yol açtı
241 0
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
İzlem ile Erkin’den mutlu başlangıç
53 0
banner82

2019 MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

banner27

2019 MTV Film ve TV Ödülleri, dün akşam ABD’de, Zachary Levi’nin sunduğu törenle sahiplerini buldu.

banner315
2019 MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu
banner267

 

 Avengers: Endgame, en iyi film seçilirken; Game of Thrones, yılın en iyi dizisi oldu. Gecede Dwayne Johnson, Nesil Ödülü ile onurlandırılırken; Jada Pinkett Smith, Öncü Ödülü’nün sahibi oldu. İşte tam liste halinde 2019 MTV Film ve TV Ödülleri’nin kazananları...

 

EN İYİ FİLM

Avengers: Endgame

Avengers: Endgame ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

EN İYİ KOMEDYEN

Dan Levy (David Rose) - Schitt’s Creek

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ ÇIKIŞ

Noah Centineo (Peter Kavinsky) - To All the Boys I’ve Loved Before

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ DİZİ OYUNCUSU

Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) – The Handmaid’s Tale

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ BELGESEL

Surviving R. Kelly

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ SÜPER KAHRAMAN

Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) - Avengers: Endgame

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ ÖPÜŞME SAHNESİ

Noah Centineo & Lana Condor (Peter Kavinsky & Lara Jean) - To All the Boys I’ve Loved Before 

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ FİLM OYUNCUSU

Lady Gaga (Ally) - A Star is Born

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ DÖVÜŞ SAHNESİ

Captain Marvel ile Minn-Erva (Captain Marvel)

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ SUNUCU

Nick Cannon - Wild ‘n Out

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ KORKU PERFORMANSI

Sandra Bullock (Malorie) - Bird Box

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ REALITY ŞOV

Love & Hip Hop: Atlanta

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ DİZİ

Game of Thrones

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ KÖTÜ KARAKTER

Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Endgame

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ GERÇEK YAŞAM KAHRAMANI

Ruth Bader Ginsburg - RBG

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

EN İYİ MÜZİKAL PERFORMANS

A Star Is Born - Shallow

mtv sinema ödülleri, mtv televizyon ödülleri, mtv film ödülleri, sinema, televizyon, dizi, film, en iyi dizi, en iyi film

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.