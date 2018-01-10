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Yarın Müzesi

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Brezilya'da Rio De Janeiro'daki Yarın Müzesi, içeriği kadar ilginç mimarisiyle de dikkat çekiyor.

Yarın Müzesi

Rio’ya özgü Carioca kültüründen esinlenilerek oluşturulan müze, şehir ve doğa arasındaki dengeyi göstermek amacıyla yapılmış.

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5 bin metrekarelik sergi alanına sahip müzenin yüksekliği ise 18 metrede tutulmuş.

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Bunun nedeni ise UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Sao Bento Manastırı’nın görüş açısının kapanmaması.

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Müzenin çevresinde bir yapay havuz bulunuyor.

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Limanın hemen yanında bulunan müzenin sivri şekli ise bir tekneyi andırıyor.

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Müze, limana gelen yolcu gemilerinden inen turistlerin ilk rotası.

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Buraya tramvay ile ulaşmak da mümkün.

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