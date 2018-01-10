Brezilya'da Rio De Janeiro'daki Yarın Müzesi, içeriği kadar ilginç mimarisiyle de dikkat çekiyor.

Rio’ya özgü Carioca kültüründen esinlenilerek oluşturulan müze, şehir ve doğa arasındaki dengeyi göstermek amacıyla yapılmış. 5 bin metrekarelik sergi alanına sahip müzenin yüksekliği ise 18 metrede tutulmuş. Bunun nedeni ise UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Sao Bento Manastırı’nın görüş açısının kapanmaması. Müzenin çevresinde bir yapay havuz bulunuyor. Limanın hemen yanında bulunan müzenin sivri şekli ise bir tekneyi andırıyor. Müze, limana gelen yolcu gemilerinden inen turistlerin ilk rotası. Buraya tramvay ile ulaşmak da mümkün.