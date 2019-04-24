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Türkiye'nin ilk 'Balmumu Heykeller Müzesi'

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Türkiye'nin ilk 'Balmumu Heykeller Müzesi'
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Dünyanın pek çok ülkesinde bulunan “Madam Tussaud” Müzesi’nin Türkiye’deki ilk örneği olan Eskişehir'deki “Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi”nde, tarihi kişiler ile yerli ve yabancı ünlü 160 kişinin heykeli yer alıyor.

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Müzede, Osmanlı İmparatorluğu dönemi padişahları, Atatürk’ün çeşitli dönemlerini yansıtan heykelleri, Atatürk’ün ailesinin yanı sıra yerli ve yabancı devlet adamlarının, sanatçıların, medya mensuplarının ve sporcuların canlı hissi veren heykelleri, değişik dekorlar önünde sergileniyor.

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Odunpazarı'nda bir konağın restore edilmesiyle 2013 yılında açılan müzenin gelirleri bağış şartı gereğince kız çocukları ile engelli çocukların eğitimi için kullanılıyor.

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Müze hafta içi 10.00 - 17.00, haftasonu ise 10.00 - 18.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

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Öğle saatlerinde 12.30 - 14.00 saatleri arasında da müze kapalı.

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Küçük bir uyarı; balmumu heykellere zarar vereceği için müzede flaşla fotoğraf çekmek yasak...

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