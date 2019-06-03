Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası

İşte her biri birbirinden güzel olan, keşfedilmeyi bekleyen 15 tatil beldesi...

1- ÖZDERE / İZMİR

İzmir'in diğer tatil beldelerine göre biraz daha sakin olan Özdere doğal güzellikleriyle görülmeye değer. Oteller ve turistler tarafından yavaş yavaş keşfedilmeye başlayan Özdere, İzmir'in diğer tatil beldeleri gibi insan akınına uğramadan gidip görülmesi gereken bir yer. İsterseniz güzel koylarında yüzün, isterseniz Kalemlik Milli Parkı'nda kamp yapın. Özdere sizi bekliyor.

2- ERİKLİ / EDİRNE

İstanbul'a yakın olmasıyla avantajlı olan Erikli, genelde Marmara bölgesinde yaşayan insanların yazlıklarının olduğu sahil beldesi. Akvaryum gibi denizi, huzurlu, sessiz sahiliyle Erikli çok fazla insan tarafından bilinmediği için kalabalıklaşmadan mutlaka gidilmesi gereken bir yer.

3- KAPIDAĞ YARIMADASI / BALIKESİR

Aslında Erdek ve Ocaklar Köyü, Marmara bölgesinde oldukça popüler olan tatil yerleri. Ama asıl keşfedilmesi gereken yerler, diğer koylar. Denizinin güzelliğini, havasının temizliğini anlatmak çok zor. En güzeli Erdek ve ya Ocaklar da kalacak yer bulup tüm tatili bu cennet gibi koylarda, köylerde (Narlı, İlhanlar, Doğanlar, Turanlar, Ormanlı, Ballıpınar...) geçirmek.

4- AKYAKA / MUĞLA

Bodrum'un o kalabalığından, yapış yapış sıcağından bıktıysanız bir başka Muğla`daki tatil beldesinde tatilinizi geçirebilirsiniz. Hep esintili havasıyla yakın bir zamana kadar balıkçı köyü olan Akyaka dalgalı deniziyle ileride çok popüler olacak gibi.

5- GÜMÜLDÜR / İZMİR

İzmir'in sakin tatil beldesi olan Gümüldür, kafa dinlemek için en ideal yerlerden biri. Gümüldür, İzmir'in diğer beldeleri gibi çok güzel bir denize sahip. Sincaplarla, baykuşlarla iç içe, huzurlu bir tatil için Gümüldür'e uğrayabilirsiniz. Hatırlatalım sabahları çok sıcak olan Gümüldür, geceleri dağ havasıyla biraz serin olabiliyor.

6- ZİGANA KÖYÜ / GÜMÜŞHANE

Trabzon Gümüşhane sınırında bulunan Zigana Köyü, güzel bir Karadeniz yaylası. Köydeki halkın %95i emekli, bundan dolayı köy sessiz sakin bir tatil için çok elverişli. Dağ havası almak, kamp yapmak için gidebileceğiniz bu köy Limni Gölü'ne de ev sahipliği yapıyor.

7- BABAKALE / ÇANAKKALE

Asya kıtasının batıdaki en uç noktası olan Babakale Köyü, Çanakkale'ye bağlı. Tarihi açıdan oldukça zengin olan bu köy Osmanlın'ın son kalesine de sahip. Deniz ürünleri de oldukça fazla ve lezzetli olan bu Çanakkale köyünü ilk fırsatta gezilecekler arasına ekliyoruz.

8- ERİKLİ YAYLASI / YALOVA

Teşvikiye Köyü'nün üstünde yer alan Erikli Yaylası, doğa severler tam bir keşif alanı. Ormanda köy kahvaltısı yapmak için, yürüyüş yapmak için, birbirinden güzel iki şelaleyi görmek için, kamp yapmak için çok güzel bir alternatif.

9- OYLAT / BURSA

Oylat öyle bir yer ki, mağara, şelale ve kaplıcanın bir arada. Fosil mağarasını gezebilir, şelalelerini keşfedebilir, kaplıcalarının sıcak suyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

10- NARLIKUYU / MERSİN

Mersin'in sahil şeridinde yer alan Narlıkuyu'nun tarihi Roma İmparatorluğu'na kadar dayanıyor. Aynı sahil şeridinde birçok tatil beldesi bulunurken Narlıkuyu'yu onlardan ayıran özellikler suyunun tatlı ve serin (15-16 derece) olması. Hem biraz Roma İmparatorluğu dönemine gidelim, hemde serin suyuyla yazı atlatalım diyenler için harika bir tatil beldesi...

11- VALLA KANYONU (PINARBAŞI / KASTAMONU

Dünya'nın en derin 2. kanyonu olan Valla Kanyonu Kastamonu'da bulunuyor. Küre Dağları Milli Parkı içinde olan kanyon, tırmanmak ya da kanyonun içine girmek için ziyaretçilerinden uzmanlık belgesi istiyor. Dik yamaçlara sahip olan Valla Kanyonu'na inmek isterseniz bölgedeki belediyeyle iletişime geçebilirsiniz.

12- KUYUCAK KÖYÜ / ISPARTA

Yıllarca sadece gül bahçeleriyle ünlü olan Isparta artık lavanta bahçeleriyle de ünlü. Kuyucak köyüne gidip mutlaka tarihi taş sokaklarında gezmeli, kerpiç evlerini görmeli, lavanta bahçelerine gidip o eşsiz kokuyu içinize çekmelisiniz.

13- BÖRDÜBET KOYU (MARMARİS) / MUĞLA

Öyle bir yer düşünün ki, aklınıza gelebilecek en doğal tatil alanı. Marmaris'in en güzel koylarından biri olan Bördübet koyu, ormanın içinde konumlandırılmış otelleriyle ziyaretçilerine güzel, huzurlu, doğayla iç içe bir tatil sunuyor.

14- ZİNDAN ŞELALELERİ (AVCILAR KÖYÜ) / KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi'nin en büyük şelaleleri olan Zindan Şelaleleri yazın 6 koldan birden akarken kışın donup sadece 2 yerden akıyor. El değmemiş doğasıyla göze çarpan bu şelaleler en yakın zamanda turizme kazandırılmak isteniyor.

15- SALDA GÖLÜ / BURDUR

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda gölü, Dünya'daki Mars yüzey özelliklerini taşıyan 2 yerden biri. Gölde bulunan mineraller bir çok cilt hastalığına çare oluyor. Gölde yüzmeden, gölün alabalığını yemeden dönmemek gerekiyor.