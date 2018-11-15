Tek Başınıza Tatile Çıkmanız İçin 7 Sebep

Tatil dendiğinde hepimizin kanı kaynamaya başlar ve hemen planlar yapmaya başlarız. Nereye gideceğimizi, nerede kalacağımızı, nereleri gezip, neler deneyeceğimizi ve en önemlisi oraya kiminle gideceğimizi. Tatil denince tek başımıza tatil yapmak bazılarımız için oldukça korkutucu gelse de, aslında bizlere oldukça fayda sağlayan bir şey. Tek başınıza tatil yaptığınızda kişisel gelişiminize nasıl katkıda bulunacağınızı sizin için listeledik.

1. Özgürlüğün tadını çıkaracaksınız

Tek başınıza tatil yaptığınızda tüm kararları kendiniz alacaksınız ve hangi saatte nerede olmak istediğinize, ne yiyeceğinize, ne dinleyeceğinize ve nereleri gezeceğinize sadece siz karar veriyor olacaksınız. Böylelikle, tatil sonrası sadece kendi planınızı uyguladığınız için herhangi bir şeyi kaçırmış gibi hissetmeyeceksiniz ve zamanınızı daha dolu dolu geçirdiğinizi düşüneceksiniz.

2. Tek başınıza başarabileceğinizi göreceksiniz

Her bireyin birtakım konularda kusurları vardır ve bu tarz kusurlarımız bizlerde korku yaratarak kendimizi kısıtlamamıza sebep olurlar. Tek başınıza tatil yaptığınızda kendi yönünüzü bulacak, kendinizi planlayacak ve zorluklarla tek başınıza mücadele ettiğinizi göreceksiniz ve bu sizi oldukça güçlendirecek. Sonucunda da tek başınıza da başarabildiğinizi fark edeceksiniz ve bu da, kendinize olan güveninizi arttıracak.

3. Bütçenizi daha kolay yöneteceksiniz

İstediğiniz otelde kalabileceksiniz, ilginizi çekmeyen yerlere para ödemek zorunda kalmayacaksınız ve ulaşım rotalarınızı da tamamen siz belirleyeceksiniz. Bu sebeple, tek başınıza tatil yaparken elinizdeki parayı harcarken kendi bütçenizi göz önüne alarak daha kolay harcama yapabileceksiniz. Gezinizin sonunda, güzelce gezmiş olarak ve dilediğiniz gibi zaman geçirerek mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde döneceksiniz.

4. Daha fazla yeni insanla tanışacaksınız

Tek başınıza tatil yaptığınızda büyük ihtimalle daha çok hostellerde kalmayı tercih edeceksiniz ve geceleri tek başınıza dışarı çıkıp bir şeyler yiyip içeceksiniz. Bu süreçlerde de, tıpkı sizin gibi tek başına tatil yapmaya karar vermiş birçok insanla karşılaşacaksınız. Farklı ülkelerden insanların hikayelerini dinleme şansı bulacak, onlarla vakit geçirecek ve tatilinize farklı bir renk katmış olacaksınız. Ayrıca, birçok yeni insanla ve kültürle tanışmış olacağınız için de, vizyonunuzu genişletme şansı bulacaksınız. Sonucunda da, yeni insanlarla tanışırken daha rahat olacaksınız, kendinize olan güveniniz artacak ve sosyal çekincelerinizden yavaşça kurtulacaksınız.

5. Kendinize bolca zaman ayıracaksınız

Hepimiz şehrin koşuşturmacası içindeyken kabuğumuza çekilmek ve kendimizi dinleyebilmek için yalnız kalabileceğimiz anlar kovalayabiliyoruz. Bazen birtakım konular hakkında karar vermemiz, hayatta nerede durduğumuzu anlamamız ve bunlarla ilgili doğru adımları atmak için planlar yapmamız gerekiyor.

Tek başınıza tatil yaptığınızda tüm bunlar için bolca vaktiniz olduğunu göreceksiniz. En sevdiğiniz müzikleri kulağınıza takıp hiç bilmediğiniz bir şehri daha yakından tanımaya çalışırken düşüncelerinizin berraklaştığını ve zihin akışınızın hızlandığını fark edeceksiniz. Bunun sonucunda da tatilinizden tamamen yenilenmiş, bambaşka bir insan olarak döneceksiniz. Sonrasındaysa, tek yapmanız gereken harekete geçmek olacak!

6. Daha hızlı ve kolay hareket edeceksiniz

İnsanlar her ne kadar sosyal varlıklar olsalar da, bir birey olarak rahatça hareket edebilme özgürlüğü isterler. Bunun sonucunda da, birtakım fedakarlıklar yapmak zorunda kalırlar. Bu hayatta kalmamız ve sağlam ilişkiler kurabilmemiz için önemli olsa da, bazen kimseyi dinlemeden ilerlemek isteriz.

Tek başınıza tatil yaptığınızda, kısa bir süre de olsa tek başınıza hareket edeceksiniz. Böylelikle, daha kolay karar verebildiğinizi ve sonucunda daha kolay hareket edebileceğinizi göreceksiniz. Bunu yaptığınızda ise, tatilden döndüğünüzde kendiniz ve diğerleri arasındaki öncelik sıralamasını daha iyi dengelemeyi öğrendiğinizi göreceksiniz.

7. Unutulmaz anılar edineceksiniz

Yukarıda sıralanan tüm maddeler gerçekleşirken ve siz bir birey olarak kişisel gelişiminize katkıda bulunurken, bir yandan da tüm bunları tek başınıza gerçekleştirdiğiniz için eşi benzeri bulunmayacak olan unutulmaz anılar edineceksiniz.

Tek başınıza tatil yapmak sizi daha cesur bir insan kılacağından, tatil süresince daha çok keşfetmeniz ve yeni şeyler denemeniz de olası olacaktır. Sonucunda da, size arkadaşlarınıza anlatabileceğiniz unutulmaz anılar elde ettirecektir. Yanınıza küçük bir defter almayı ve her şeyi not etmeyi sakın unutmayın!