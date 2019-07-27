Tatilinizi Daha Hesaplı Hale Getirecek Basit Ama Etkili 11 Tüyo

Hayal edilen tatilleri gerçekleştirebilmek artık o kadar da zor değil. Kampanya, erken rezervasyon ve bunun gibi birçok tüyo ile hesaplı bir tatil yapmanız mümkün....

Yaz sezonu açılınca tatil yapma, keşfetme ve yeni yerler görme isteğimiz artıyor. Tatillerimiz için belirli bir bütçe ayırdıktan sonra hesaplı hale getiren adımlar atarak; hem tatillerimizi rahat geçirmemizi hem de daha çok seyahat etmemizi sağlamış oluruz.

Hayal edilen tatillerin gerçekleşmesi aslında o kadar da zor değil. Tatilinizi daha hesaplı hale getirmek için basit ama etkili tüyoları sizler için toparladık.

1. Erken rezervasyon yapın ve rotanızı bütçenize göre seçin

Bir tatil için ayırabileceğiniz maksimum bütçeyi hesaplamakla işe başlayabilirsiniz. Sonrasında hangi şehir, ülke veya kıtalara gidebileceğinizi düşünün. Ardından da uygun fiyatlı uçak, tren, otobüs biletlerini araştırmaya koyulun. Karşılaştırmalı bilet siteleri; uygun fiyatlı şirketleri bulmak ve istediğiniz dönemlerde nerelere daha uygun ulaşım sağlayabileceğinizi gösterdiğinden dolayı mobil uygulamalarını telefonunuza indirmenizi öneriyoruz. Böylelikle fırsat buldukça araştırmalarınızı kolaylıkla yapabilmeniz mümkün. Rotanızı; vizeli olup olmadığına, ulaşım biletlerinin yanında konaklama ve günlük yaşam fiyatlarına da bakarak belirleyin. Bu ilk tüyo aslında en çok araştırma yapılması gereken ve en önemli adım. Sonrasında erken rezervasyonlarınızı yapmak, biletleri almak ve ayrıntıları gerçekleştirmek daha kolaylaşıyor.

2. Kampanya ve indirimleri mutlaka takip edin.

Kampanya ve indirimler kısa sürede geçerli olup, ne kadar erken alınırsa o kadar uygun fiyatlı oluyor. İlk tüyoda belirtilen gibi önceden bir araştırma yapıp, yeteri kadar rota bilgisine sahip olursanız; kampanya ve indirimlerde hızla karar verip o kadar erken biletlerinizi almanız mümkün. Havayolları, demiryolları, konaklama gibi şirketlerin internet sitelerine üye olup, haber bültenlerine üye olun ki ilk sizlerin gelişmelerden haberi olsun.

3. Ulaşımınızı aktarmalı olarak da gerçekleştirmek mümkün

Gitmeyi istediğiniz rotalara aktarmalı olarak ulaşım sağlamak; tatilinizi daha hesaplı hale getirmenizi sağlayabilir. Bu şekilde sağlanan ulaşımlarda; ara ulaşımların kuralları ve nasıl sağlamanız gerektiği gibi detay bilgilere dikkat etmeniz gerekiyor. Ek masraflar ve prosedürler ile kaş yapalım derken göz çıkarmayalım, değil mi?

4. Konaklama için birçok alternatifi değerlendirin

Konaklama için artık günümüzde birçok alternatif bulunuyor. Sadece otellere bakarak seyahatlerinizin bütçenizi aşağınızı düşünmemek gerek. Oteller dışında; kamp alanları, hostel, ev kiramalama, misafir etme programları gibi konaklama seçeneklerini de tercih edebilirsiniz. Bu şekilde konaklayarak; biraz daha konfor alanının dışına çıkmak gerekebilir. Ancak; bütçenize uygun tatil yapabilmek ve yeni yerler keşfetmeye değer. Erken rezervasyon yaparak ve hatta iptal hakkı bulunmayan seçenekleri tercih ederek daha uygun fiyatlara konaklanabilir.

5. Hava yollarının bagaj kurallarını okuyun ve bu kurallara uyun

Kampanyalı olsun ya da olmasın aldığınız uçak biletlerinde bagaj kurallarını dikkatlice okuyup, bu kurallara uymanızı öneririz. Hem rahat bir seyahat yaşamak hem de tatilinizi uygun hale getirmenizi sağlayan kolay tüyolardan bir tanesi. Kabin boyu bagaj ile ulaşımı sağlamak en çok tavsiye ettiğimiz yolculuk şekli de olsa daha fazla eşya ile seyahat etmek zorundaysanız; ek bagaj hakkını seyahat öncesi online olarak almak bütçe dostu bir işlem olacaktır.

6. Seyahat sigortanızı yaptırın

Kim ister ki tatilde sağlığına bir şey olsun. Ama yola çıkınca insanın başına her şeyin gelmesi mümkün. Hem sağlığımız hem de bütçemiz için seyahat sigortanızı tatile çıkmadan önce muhakkak yapın.

7. Valizinize sadece yeterli miktarda eşya koyun

Her gün yeteri kadar kıyafet ve eşya alarak ideal bir valiz hazırlamaya çalışın. Çeşit çeşit kremleri, solüsyonları veya birçok ağır kitapları valizinden olabildiğince azaltın. Kabin boyu valize sığdırabilirseniz; hem ulaşım masrafınız azalır hem de konaklamadığınız sürelerde gezme durumunda kalırsanız emanet dolaplarına ekstra bir ücret ödemeden eşyalarınız ile gerçekleştirerek hesaplı bir tatil gerçekleştirebilirsiniz.

8. Yanınıza atıştırmalıklar alın ve yerel marketlerden alışveriş yapın

Yapılacak rotaya bağlı olarak götürülecek eşyalar değişkenlik gösterse de; yanınıza atıştırmalıklar almayı ihmal etmeyin. Böylelikle; ara öğünleri ekonomik hale getirmiş ve isteğinize ya da bütçenize göre yiyecek bulamama riskine karşı önlem almış olursunuz. Yanınıza aldığınız atıştırmalıklar dışında yerel market ve pazarlardan da alış veriş yaparak bütçenizi koruyarak yeni lezzetler denemek mümkün.

9. Seyahatten önce gsm operatörünüz ile görüşün

Günümüzde sokaklarda bile internet erişimi mümkün ve internet ile sevdiklerimizle iletişim sağlanabiliniyor. Tatilinizi hesaplı hale getirmek için yurt dışı seyahatlerinizde telefonunuzu uçak modunda kullanmaya çalışın. Kısa süreli yurt dışı seyahatlerinde gsm operatörünüzün sağladığı kampanyalardan da faydalanabilirsiniz. Uzun süreli yurt dışı seyahatlerinde ise; genellikle yerel hat ile iletişim sağlamak daha ekonomik. Yurt içi seyahatlerinizde ise özellikle sınır bölgelerimizde telefonunuzun uluslararası dolaşım özelliğini kapatmanızı öneriyoruz. Diğer ülkelerin operatörlerine otomatik bağlanıp faturanızın paketinizi aşmasını istemezsiniz değil mi?

10. Seyahatlerde yürüyerek ya da bisiklet ile gezin

‘Az bir tutar ki!’ demeden her harcamayı kontrol etmek gerekiyor. Seyahatin toplam bütçesine bakınca o ufak ufak tutarların ne kadar etkili olduğunu anlayabilirsiniz. Mümkün olduğunca; şehri yürüyerek ya da bisiklet ile gezmeye özen gösterin. Hem size hem de cüzdanınıza iyi geleceğinden eminiz.

11. Ücretsiz gezilecek yerleri ve aktiviteleri araştırın

Seyahat öncesi ve seyahatteyken olabildiğince harita ve gezilecek yerler bilgisine sahip olun. Her şehirde mutlaka her gün ya da belirli günlerde ücretsiz gezilebilecek müzeler, bahçeler, parklar, plajlar veya yapılabilecek aktiviteler vardır. Ayrıca ücretsiz yapılan şehir turlarına da katılarak ekonomik ve keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.