Tatilde mutlaka görmeniz gereken antik kalıntılar

Yaz yaklaştıkça tatil planları da yavaş yavaş sözlü bir şekilde oluşmaya başlıyor diye tahmin ediyoruz. Türkiye’de yaz tatili denince de Akdeniz kıyıları ve Ege Bölgesi her zaman revaçta olan bölgeler.

Çoğunluğu Antik Yunan yahut Bizans kalıntısı olan ve bu güzel coğrafyanın kültürel ve tarihi çeşitliliğini yansıtan antik kalıntıların sayısı sanılandan çok daha fazla. Tatil planınıza güzel bir kültürel eklenti olacak ve muhtemelen birçoğunu duymadığınız örenyerinden oluşan bu gezi rehberini sizler için oluşturduk

1. İznik Surları (Bursa)

Güneye seyahat ederken rotanızı biraz değiştirip, seyahat süresini de biraz arttırıp kolayca gidebilirsiniz İznik’e. Bithynia döneminde (M.Ö. 4. yy) inşa edilmeye başlanan surlar, Roma ve Bizans dönemlerindeki yeni eklentilerle günümüzdeki şeklini almıştır. İznik’in çevresini beş kenarlı çokgen şekilde kuşatan surlar yaklaşık 4970 metre uzunluğundadır. Yüksekliği 10-13 metre arasında değişen surlarda, yuvarlak ve kare şeklinde 114 burç vardır. İznik’in iki ana caddesinin kesiştiği noktadan bakıldığında, dört ana kapı görünür.

2. Apollonia ad Rhyndacum (Bursa)

Antik Kent Apollonia, Marmara Denizi’nin güneyinde, Bursa-İzmir yönünde Bursa kent merkezine 34 km. uzaklıkta yer alan Ulubat Gölü’nün (antik Apolloniatis) kuzeydoğusundan gölün içine doğru uzanan bir yarımada üzerinde kurulu olan bugünkü Gölyazı Beldesi sınırlarında yer almaktadır.

3. Truva Antik Kenti (Çanakkale)

Truva, dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisidir. Truva’da görülen 9 katman, kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zamanı göstermekte ve Anadolu, Ege ve Balkanların buluştuğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıkları izlememizi sağlamaktadır. Truva’daki en erken yerleşim katı M.Ö. 3000-2500 ile erken Bronz Çağı’na tarihlenmektedir, daha sonra sürekli yerleşim gören Truva katmanları M.Ö. 85 – M.S. 8. yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi ile sona ermektedir.



4. Assos Antik Kenti (Çanakkale)

Assos Antik kentinin tarihçesi M.Ö. 6.yy’a kadar gidiyor. Zamanında kent, yüzünü denize dönmüş ve teraslarla iniliyormuş denize. Osmanlıların yerleşmesinden sonra yerleşim ters istikamette gelişme göstermiş ve Behramkale köyü ortaya çıkmış. Kent sönmüş bir volkanik tepe üzerine, andezit kayalıkları arasına, denizden 236 metre yüksekliğe kurulmuş. Assos’un etrafında bol bulunan andezit taşı kentin inşasında kullanılmış. Assos taşı zor işlenen ama çok dayanıklı bir taş. Eskiler onun için insan yiyen taş diyorlarmış. Bu taştan yapılan lahitler zamanında Assos’dan ihraç edilen mal türlerindenmiş. Assos’da arkeolojik ilk kazı 1881-1883 yıllarında Amerikalı bir arkeoloji grubu tarafından yapılmış.1981 yılında tekrar başlayan kazılarda ilk olarak nekrapol yani mezarlık ortaya çıkarılmış. Kentte gezebileceğiniz birçok yer mevcut. Amfi tiyatro, surlar, nekrapol, Athena tapınağı, agora gibi yerler sapasağlam siz sevgili gezginleri bekliyor.



5. Pergamon Antik Kenti (İzmir)

​Helenistik Dönemin en görkemli yerleşim merkezlerinden biri olan Bergama’nın tarihi, MÖ yedinci yüzyıla kadar gitmektedir. Kent MÖ 281-133 tarihleri arasında yaklaşık 150 yıl süren Pergamon Krallığı’nın başkenti olmuştur. Antik Pergamon kenti, Kale Tepesi’nde yapılan teraslamalar üzerine kurulmuş; tapınakları, sokakları, sosyal ve ticari meydanları ile Helenistik Dönemin en muhteşem şehir merkezlerinden olmuştur. Zeus Sunağı, Dionysos Tapınağı, Athena Tapınağı, Demeter Tapınağı, 200.000 rulo kitaptan oluşan ünlü Pergamon Kütüphanesi, tiyatro, gymnasion, kral sarayları, Traian Tapınağı, su yolları, çeşmeler, sarnıçlar ve arsenaller Kale Tepesi’nde inşa edilmiş dünyaca ünlü anıtlardır.

6. Pitane Kalesi (İzmir)

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Çandarlı’daki tarihî kale, Dikili’nin en önemli zenginliklerindendir. Cenovalılar tarafından yapılan Çandarlı Kalesi, 15. yüzyılda Osmanlı Sadrazamı Çandarlı Halil Paşa tarafından onarılmıştır.

7. Aigai Antik Kenti (Manisa)

Manisa’ya yaklaşık 49 km mesafedeki Köseler Köyü yakınında bulunan ve Nemrut Kale adıyla anılan Aigai, Herodot’un bahsettiği Batı Anadolu’daki 12 Aiol kentinden biridir. Çevreye hakim bir konumdaki kayalık bir tepe üzerinde bulunan kentin tarihi, M.Ö. 8.yüzyıla kadar inmektedir. M.S. 17 yılındaki depremde büyük ölçüde hasar gördüğü ve onarım geçirdiği, Hellenistik dönemde ise önemli bir ticari merkez olduğu anlaşılan kentte 2004 yılından itibaren günümüze kadar kazı çalışmaları kapsamlı olarak yapılmaktadır.

8. Kyme Antik Kenti (İzmir)

Antik Kyme kenti kalıntıları, İzmir’den Bergama’ya giden yol üzerinde yer alır. Aliağa’nın 6 km güneyindeki kent, efsaneye göre, MÖ 2.000 yılının sonlarında Hellas’ın kuzeyinden gelenler tarafından Çandarlı Körfezi’nin güneyindeki 2 tepe üzerine kurulmuştur. Kyme, denizlerdeki hâkimiyeti ve hinterlandındaki verimli ovası sayesinde kısa zamanda Aiolis kentlerinin en önemlisi ve en büyüğü durumuna gelmiştir.



9. Phokaia Antik Kenti (İzmir)

Antik dönemde, Miletos, Priene, Efes gibi İyon uygarlığına ait 12 şehir devleti vardı ve Phokaia Antik Kenti de İyon yerleşiminin bulunduğu yerlerden biri. İsmini çevresindeki adalarda yaşayan fok balıklarından almış. Antik dönemde Fok balığının ismi olan Phokaia, zamanla Foça olarak söylenmeye başlamış. Bunun yanısıra Phokisliler tarafından kurulduğu için ve Luwi dilinde sulak yer anlamına gelen benzerlikten yola çıkarak Foça kelimesinin günümüze geldiği de bazı kaynaklarda yer alıyor.

10. Erythrai Antik Kenti (İzmir)

Eski çağlarda Cyssus adıyla anılan Çeşme, İonya’nın önemli kentlerinden Erythrai’nin iskelesi durumundadır. Bugün Ildırı olarak anılan bölge, Çeşme merkeze 22 kilometre uzaklıktadır. Erythrai kelimesi Yunanca’da kırmızı anlamında kullanılmaktadır. Tarihi ilk Tunç Çağı’na kadar giden kentin, toprak renginin kızıl olmasından da bu isimle anıldığı düşünülmektedir.

11. Teos Antik Kenti (İzmir)

Seferihisar’a 5 km uzaklıkta bulunan Teos Antik Kenti, ilçenin en eski ve günümüzdeki en önemli tarihî kalıntısıdır. 12 İyon kentinden birisi olan Teos, ilk kez MÖ 1080’lerde Akalı Komutan Athamas tarafından kurulmuştur. Güneyinde ve kuzeyindeki limanların ortasında bulunan Teos’a gelindiğinde görünen ilk yapı, Teos’un koruyucu tanrısı Dionysos adına Anadolu’nun en büyük ve Helenistik dönemin ünlü mimarı Hermogenes tarafından yapılan Dionysos Tapınağı’dır. Tapınağın güneyinde bugün hâlâ büyük bölümü ayakta kalmış olan bir su deposu vardır.



12. Metropolis Antik Kenti (İzmir)

Torbalı’nın ilk çağ tarihinin çok eskiye dayandığı bilinmektedir. Bugünkü Torbalı Küçükmenderes havzasında verimli topraklar üzerinde kurulmuş olup; Ephessos (Selçuk), Smyrna (İzmir), Kolophon (Değirmendere), Nation (Ahmetbeyli) ve Nif (Kemalpaşa) antik kentleri arasında kalan bölgede M.Ö. 3 bin yıllarında ilk yerleşim gerçekleşmiştir.



13. Efes Antik Kenti (İzmir)

Dünya Miras Listesine alınan “Efes” Dünya Miras alanı; Çukuriçi Höyük, Ayasuluk Tepesi (Selçuk Kalesi, St. John Bazilikası, İsa Bey Hamamı, İsa Bey Camii, Artemision), Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi olmak üzere dört bileşenden oluşmaktadır. Antik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Efes, tarih öncesi dönemden başlayarak Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca yaklaşık 9000 yıl kesintisiz yerleşim görmüş ve tarihinin tüm aşamalarında çok önemli bir liman kenti ve kültürel ve ticari merkez olmuştur.



14. Magnesia Antik Kenti (Aydın)

Magnesia antik kenti, Aydın İli, Germencik İlçesi, Ortaklar Bucağı’na bağlı Tekin Köyü sınırları içinde, Ortaklar-Söke karayolu üzerindedir. Kent efsaneye göre Thessalia’dan gelen Magnetler tarafından kurulmuştur. Apollon’un kehaneti ve yol göstermesi üzerine Anadolu’ya gelen Magnetlerin kurdukları ilk Magnesia’nın yeri bilinmemektedir.



15. Panionion Antik Kenti (Aydın)

Panionion (veya Latince söylenişiyle Panionium), Aydın ili sınırları içinde, Dilek Yarımadası’nda bulunan Samsun Dağı’nın (eski adıyla Mykale) denize bakan kuzey yamacında bulunan ve M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlandığı bilinen, Poseidon Helikonios’a adanmış bir İyon tapınağıdır.