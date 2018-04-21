Tatil için sırt çantası seçimi nasıl yapılmalı?

İster kısa ve küçük bir tatil olsun, ister dünya turu… Sırt çantanız, seyahatinizin ilk dakikasından itibaren artık sizin en iyi arkadaşınız ve eviniz. Öncelikle, rahat ve konforlu bir şekilde taşıyabilmek adına sırt çantanıza koyacağınız eşyalarınızı en temel ve zorunlu ihtiyaçlarınıza göre belirleyip, minimuma indirmelisiniz.

Tatilinizden önce seçeceğiniz sırt çantası, seyahatiniz için yapacağınız en önemli harcamalardan biri olacaktır. Seyahatinizde ne kadar yürüyeceğiniz, ne sıklıkta lokasyon değiştireceğiniz, tırmanış, trekking ya da kamp yapmayı tercih edip etmeyeceğiniz ve tabi ki omuzlarınızın taşıma gücü sırt çantanızı seçerken belirleyici faktörlerdir. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak farklı boy ve modellerdeki sırt çantalarından size en uygun olanını seçebilirsiniz.

Seçeceğiniz sırt çantası, ne kadar sağlam olursa sizi yarı yolda bırakma ihtimali de o kadar azalacaktır. Çantanız otobüste, uçakta ya da yürüyüşünüz esnasında alınabilecek darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. Yüksek kaliteli metal fermuarlar, kırılmaya dayanıklı askı tokalarına dikkat edin. Sırt çantanızı seçerken, dişlerin birbirine iyi geçip geçmediğini anlamak için fermuarları birkaç defa hızlı veya yavaşça açın kapatabilirsiniz. Ayrıca plastikten yapılan ve askıları tutan askı tokalarının kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz.

Tatiliniz için kurtarıcı fonksiyonel sırt çantaları

Yorulduğunuzda gezinizi kolaylaştırmak ya da bozuk zeminlerde kullanımının rahatlığı açısından tekerlekli sırt çantaları tercih edebilirsiniz. Özellikle kısa süreli tatilleriniz için, iç kısmı ihtiyaçlarınıza özel olarak tasarlanmış, farklı boylarda gizli cep ve bölmelere sahip sırt çantaları iyi bir seçim olacaktır. Bu fonksiyonel sırt çantaları sayesinde, kirli ve temiz kıyafetlerinizi ayrı bir şekilde saklayabilir, cüzdan, anahtar, cep telefonu ve gözlük gibi kişisel eşyalarınızı güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz. Yan kısımlarında termos, su şisesi veya mugınızı taşıyabileceğiniz bölmeye sahip modelleri seçmek, sıvı ihtiyacınızı kolay ve hızlı bir şekilde karşılamanıza yardımcı olacaktır.

Uzun ve zorlu seyahatlerinize sırt çantanızla konfor katın

Uzun yürüyüşler, tırmanma, trekking ya da kamp yapacağınız bir tatil için üstten fermuarlı ve dayanıklı hiking ve kamp sırt çantalarını tercih ederek, çadır, uyku tulumu, mat ve kişisel eşyalarınızı taşıyabilirsiniz. Bu tür bir seyahatte büyük bir çanta taşımak istemediğiniz durumda ise, içerisinde eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşımanız için bölmeleri olan sırt çantası modellerinden iç veya dış kısmında spor ayakkabılarınız için özel bölmelere sahip olanlarını seçebilirsiniz. Eğer uzun süre omuzunuzda ağırlık taşımak istemiyorsunuz, ihtiyaçlarınız ve zevkinize göre tekerlekli bir sırt çantası seçebilirsiniz. Bu sayede daha rahat ve konforlu bir gezi turu geçirmeniz mümkün.

Günübirlik gezileriniz için işlevsel sırt çantaları

Günübirlik seyahatleriniz ya da şehir turlarında kullanmak için Day Pack olarak bilinen daha küçük boydaki günlük sırt çantaları, su matarası, şarj aletleri, fotoğraf makinesi ve diğer kişisel eşyalarınızı yanınızda taşımanız için yeterli olacaktır. Dilerseniz, kıyafetlerinizi ve temel ihtiyaçlarını taşıyacağınız bir sırt çantasıyla birlikte, cüzdan, anahtar, gözlük gibi kişisel ve ağırlık yapmayacak eşyalarını koyacağınız bir günlük sırt çantasını da önünüze asarak birlikte kullanabilirsiniz.

Çantanızın ağırlığına dikkat edin

Sırt çantanızı seçtikten sonra, ihtiyaç listesinizi hazırlayıp yerleştirebilirsiniz. Fakat bu listeyi birkaç kere kontrol etmekte fayda var, çünkü ihtiyaç duyacağınızı düşündüğünüz her şey aslında o kadar da gerekli olmayabilir. Unutmayın, çantanız ne kadar hafif olursa, seyahatiniz o kadar konforlu ve rahat geçecektir. Dayanıklı, kaliteli, sırtınıza iyi oturan ve iç kısmı bir organizer mantığında tasarlanmış işlevsel sırt çantaları tatiliniz için ideal olacaktır.