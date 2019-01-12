Sporseverlerin 2019’da Seyahat Etmek İsteyeceği 5 Şehir

Evet, döviz aldı başını gidiyor ancak seyahat denildiği zaman akan sular duruyor ve bir çaresi bulunmaya çalışılıyor. Hele buna bir de spor organizasyonları eklenince seyahat elzem hale geliyor.

2019’da Fransa’daki FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve sonbaharda Japonya’da gerçekleşecek Rugby Dünya Kupası’nın da aralarında bulunduğu, merakla beklenen çok sayıda spor organizasyonu, sporseverlerin sıralayacağımız beş şehre seyahat etmeleri için mükemmel bahaneler sunuyor.

Bakalım, bu şehirler hangileri ve ev sahipliği yaptıkları organizasyonlar neler!

1 . Paris – FIFA Kadınlar Dünya Kupası

7 Haziran – 7 Temmuz arasında düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, dünyadaki tüm futbolseverleri bir kez daha Fransa’ya getirecek. 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası’nın hem ev sahibi hem de ikincisi ayrıca da 2018 FIFA Erkekler Dünya Kupası’nın kazananı olan ülke, hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde uluslararası futbol turnuvalarına ev sahipliği yapan dördüncü ülke olacak.

Maçlar, Paris’teki “Parc des Princes” stadyumu dahil 9 yerde oynanacak. 2017 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde öne çıkan Les Bleues, liderliği elinde bulunduran takımları tahtından indirmek istiyor. Bu organizasyon ABD, Şili, Jamaika, İskoçya ve Güney Afrika’nın ilk dünya kupası olacak.

Işıklar şehri, 2019’da ayrıca Formula E‘nin Paris ePrix (27 Nisan), Fransa Açık Tenis Turnuvası (26 Mayıs – 9 Haziran) ve Paris Rugby Sevens (1-2 Haziran) spor organizasyonlarına sahne olacak.

2. Melbourne – UFC 234 Whittaker vs. Kelvin Gastelum

Melbourne şehrinde, 2019’da bilindik organizasyonların ötesinde tek seferlik birkaç etkinlik gerçekleşecek. Bunlar Avustralya Açık, Formula 1 Avustralya Grand Prix’si ve Yelken Festivali olacak. Rod Laver Arena, 10 Şubat’ta UFC 234‘e ev sahipliği yapacak ve Avustralyalı Robert “The Reaper” Whittaker, Kelvin Gastelum’a karşı şampiyonluğunu korumaya çalışacak. Avustralyalı taraftarlar ve ülkeyi ziyaret edecek turistler, Nijeryalı Israil Adensanya’ya karşı mücadele edecek olan UFC efsanesi Anderson Silva’yı da görme şansını elde edecekler.

Rugby ligi, 15 Şubat’ta yerel köklerini NRL Harvey Normal All-Stars etkinliğiyle kutlayacak ve 2019 sezonunu başlatacak. Avustralya yerlileri, All-Stars’ı Yeni Zelanda Maori Kiwis’i, Greg Inglis, Valentine Holmes ve Kalyn Ponga gibi hakiki oyuncuları ile AAMI Park Melbourne’da izleyebilecek.

3. Los Angeles – NFL

Hollywood ışıltısının ev sahibi şehir, spor dünyasında da yeniden dirilişine devam ediyor. LA, 1994 – 2016 yılları arasında profesyonel futboldan uzak kalmıştı. Bugün ise iki Ulusal Futbol Ligi (NFL) organizasyonuna ve iyi takımlara sahip bir şehir profili çiziyor. Rams ve Chargers bu sezon NFL’deki en iyi takımlardan ikisi ve 2020’de Hollywood Park’taki yeni evleri Los Angeles Stadyumu’nu vaftiz edecekler.

LA, takımlarının başarısı; LeBron James’in Lakers’a gelişi, İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic’in LA Galaxy’ye transfer olması ve Dodgers’ın Amerika Ulusal Beyzbol Ligi’nde art arda gelen başarıları ile ABD spor camiasının konuşulan şehri oldu.

4. Tokyo – Rugby Dünya Kupası

Rugby Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada ilk kez, geleneksel olarak rugby oynayan ülkelerin dışında bir ülke yarışacak. 2015’teki mükemmel bir gösteriden sonra Japonya, 20 Eylül – 2 Kasım 2019 tarihleri arasında rugby âlemini sınırlarına davet edecek. Oyunlar on iki şehirde oynanacak ve açılış töreni ev sahipliğini Tokyo gerçekleştirecek. Turnuvanın ilk maçı Brave Blossoms (Japonya) ve Rusya arasında oynanacak. Bu maç ile ev sahibi ülke, konuklardan birine hoş geldin demiş olacak.

Tokyo’nun 2020 Olimpiyatları için hazırlık yapmaya devam ediyor olduğunu da söylemek gerekiyor. Yeni Ulusal Stadyum ve diğer 11 mekanın inşaatına devam ediliyor. Çalışmaların büyük bölümü Tokyo Körfezi bölgesinde gerçekleştirilirken Olimpiyat Su Sporları Merkezi, BMX için yeni olanaklar, kaykay ve voleybol ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

5. São Paulo – Copa América

Güney Amerika’nın en büyük futbol turnuvası olan Copa América, 2019 yazında Brezilya’nın 5 şehrine yayılıyor. Oynanacak stadyumlar arasında São Paulo’dan iki stadyum yer alıyor. Bunlar: Estádio Morumbi ve Arena Corinthians. Brezilya’nın 2014’te kendi evinde düzenlenen dünya kupasında hüsrana uğramasından sonra bu yaz Seleção’ya (Brezilya Milli Takımı) bir atış hakkı veriyor.

Brezilya Interlogos parkuru ile F1’in Brezilya Grand Prix’sine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca São Paulo, geleneksellikten uzak olan BIG Festival’e (Brezilya Bağımsız Oyunlar Festivali) ev sahipliği yapacak. Ulusal ve uluslararası e-spor yarışmaları için on binlerce kişi, 22-30 Haziran tarihleri arasında bir hafta sürecek olan etkinliğe akın edecek. 2018 yılında aynı etkinlikte 50 farklı ülkeden 645 bilgisayar oyunu ve mobil oyun sergilenmişti. Bu rakamların 2019’da artması bekleniyor.