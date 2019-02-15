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Sessiz cennet Kıyıköy

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Marmara Bölgesinde Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı şirin bir balıkçı kasabası Kıyıköy

Sessiz cennet Kıyıköy
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İstanbul’dan otobüsle giderseniz iki buçuk saat uzaklıkta. 

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Kendi aracınızla gidecek olursanız, trafiğe takılmadığınız zaman 1,5 saatte gidebiliyorsunuz. 

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Halkı çok cana yakın güzel insanlarla dolu bu kasabada çoğunlukla balıkçılık yapılıyor.

 

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Geri kalanlar ise turizm sektöründe. 

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Kıyıköy, iki dere arasında yer alan, gizli plajları ve enfes doğasıyla “burada yaşanır” dedirten ender yerlerden birisi. 

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Balıkları taze taze yiyebileceğiniz, ister otelde, ister motelde kalıp isterseniz de kamp yapabileceğiniz mekanlara sahip. 

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Hatta tarihi bir kilisesi bile var: Aya Nikola Manastırı.

  

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Kapadokya’daki manastırları akla getiren bu manastır da bir dağın içine oyularak yapılmış. 

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Hava güzelse, size huzur veren bir güzelliğin içinde Pabuç deresinde tekneyle dolaşabilirsiniz. 

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