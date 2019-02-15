Sessiz cennet Kıyıköy

Marmara Bölgesinde Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı şirin bir balıkçı kasabası Kıyıköy

İstanbul’dan otobüsle giderseniz iki buçuk saat uzaklıkta.

Kendi aracınızla gidecek olursanız, trafiğe takılmadığınız zaman 1,5 saatte gidebiliyorsunuz.

Halkı çok cana yakın güzel insanlarla dolu bu kasabada çoğunlukla balıkçılık yapılıyor.

Geri kalanlar ise turizm sektöründe.

Kıyıköy, iki dere arasında yer alan, gizli plajları ve enfes doğasıyla “burada yaşanır” dedirten ender yerlerden birisi.

Balıkları taze taze yiyebileceğiniz, ister otelde, ister motelde kalıp isterseniz de kamp yapabileceğiniz mekanlara sahip.

Hatta tarihi bir kilisesi bile var: Aya Nikola Manastırı.

Kapadokya’daki manastırları akla getiren bu manastır da bir dağın içine oyularak yapılmış.

Hava güzelse, size huzur veren bir güzelliğin içinde Pabuç deresinde tekneyle dolaşabilirsiniz.