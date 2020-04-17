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Online gezebileceğiniz 16 müze

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Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünya genelinde alarm verilmiş durumda. Ülkeler sınırlarını kapattı. Pek çok ülkede bir kentten bir kente gitmek dahi yasak. Konserlerin, maçların iptal olduğu şu dönemde müzeler de kapalı. Ancak pek çok müzeyi, internet üzerinden kendi sitelerinde online gezebilirsiniz.

Online gezebileceğiniz 16 müze

İşte online gezebileceğiniz 16 dijital müze. 

Solomon Guggenheim, New York 

New York'un önemli sanat duraklarından biri olan Solomon Guggenheim da online olarak gezilebiliyor.

Solomon Guggenheim, New York

Louvre Müzesi, Paris 

Dünyanın en çok ziyaretçi çeken müzesi olan Louvre Müzesi, corona virüs salgını nedeniyle kapalı. Dünyanın en büyük koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Louvre da resmi sitesi üzerinden sanal turla gezilebiliyor.

 

Ayasofya , İstanbul 

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen mekanı olan Ayasofya'yı online olarak sanal turla gezmek mümkün.

Ayasofya Müzesi sanal turla evinize geliyor - Seyahat Haberleri

 

Kolezyum, Roma 

Roma, corona virüs salgınından en çok etkilenen yerlerin başında. Ülke genelinde ilan edilen karantina hayatı durma noktasına getirmiş durumda. Bununla birlikte kentteki önemli turistik alanları sanal turla gezmek mümkün. Bunlardan biri de tarihi kolezyum.

 Kolezyum, Roma

 

Metropolitan, New York 

New York'un en önemli müzelerinden biri olan Metropolitan Museum da bu süreçte online olarak gezilebilecek yerler arasında.

Metropolitan, New York

 

 

Stonehenge, İngiltere 

İngitlere'de bulunan Stonehenge, dünyanın en eski yapılarından biri. Göbekli Tepe'nin keşfiyle "bilinen ilk" olma unvanını kaybeden Stonehenge'i online gezmek mümkün.

Stonehenge, İngiltere

Machu Picchu, Peru 

Peru'da Ant Dağları eteklerinde bulunan bu antik kent 20. yüzyılın başına kadar bilinmiyordu. Ulaşması zor bu antik kenti online olarak gezebilirsiniz.

Machu Picchu, Peru

Piramitler, Kahire 

Mısır'ın en önemli turistik yapıları olan Piramitleri, internetteki resmi sitesinde online olarak gezmek mümkün. 

Piramitler, Kahire

Uffizi Galeri, Floransa 

Rönesansın başkenti Floransa'da bulunan ve çok önemli bir koleksiyona ev sahipliği yapan Uffizi Galeri'yi online turla gezebilrisiniz.

Uffizi Galeri, Floransa

 

Van Gogh Müzesi, Amsterdam 

Amsterdam'ın en önemli müzelerinden biri olan Van Gogh Müzesi, bu süreçte online gezebilme imkanı sağlıyor.

Van Gogh Müzesi, Amsterdam

British Museum, Londra 

Corona virüse karşı gerekli önlemleri almamakla eleştirilen İngiltere'nin başketi Londra'daki British Museum'u online gezebilirsiniz.

British Museum, Londra

Vatikan 

Katolik inancındakiler için kutsal olan Vatikan, corona virüs salgını nedeniyle kapalı. Vatikan, bu süreçte herkese online tur imkanı sunuyor.

Vatikan

Pera Müzesi, İstanbul 

İstanbul'un en önemli müzelerinden biri olan Pera Müzesi'ni online olarak gezmek mümkün.

Pera Müzesi, İstanbul

 

Centre Pompidou, Paris 

Dünyanın en ünlü çağdaş sanat müzelerinden biri olarak kabul edilen ve koleksiyonuyla dikkat çeken Centre Pompidou da online olarak ziyaret edilebiliyor.

Centre Pompidou, Paris

Tate Modern, Londra 

Eski bir elektrik santralinden müzeye dönüştürülen Tate Modern, Londra'nın en gözde sanat merkezlerinden biri. Tıpkı Centre Pompidou gibi çağdaş sanatın başyapıtlarını ağırlayan müzeyi online olarak gezebiliyorsunuz.

Tate Modern, Londra

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