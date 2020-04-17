Online gezebileceğiniz 16 müze

Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünya genelinde alarm verilmiş durumda. Ülkeler sınırlarını kapattı. Pek çok ülkede bir kentten bir kente gitmek dahi yasak. Konserlerin, maçların iptal olduğu şu dönemde müzeler de kapalı. Ancak pek çok müzeyi, internet üzerinden kendi sitelerinde online gezebilirsiniz.

İşte online gezebileceğiniz 16 dijital müze. Solomon Guggenheim, New York New York'un önemli sanat duraklarından biri olan Solomon Guggenheim da online olarak gezilebiliyor. Louvre Müzesi, Paris Dünyanın en çok ziyaretçi çeken müzesi olan Louvre Müzesi, corona virüs salgını nedeniyle kapalı. Dünyanın en büyük koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Louvre da resmi sitesi üzerinden sanal turla gezilebiliyor. ​ Ayasofya , İstanbul Türkiye'nin en çok ziyaret edilen mekanı olan Ayasofya'yı online olarak sanal turla gezmek mümkün. ​ Kolezyum, Roma Roma, corona virüs salgınından en çok etkilenen yerlerin başında. Ülke genelinde ilan edilen karantina hayatı durma noktasına getirmiş durumda. Bununla birlikte kentteki önemli turistik alanları sanal turla gezmek mümkün. Bunlardan biri de tarihi kolezyum. Metropolitan, New York New York'un en önemli müzelerinden biri olan Metropolitan Museum da bu süreçte online olarak gezilebilecek yerler arasında. Stonehenge, İngiltere İngitlere'de bulunan Stonehenge, dünyanın en eski yapılarından biri. Göbekli Tepe'nin keşfiyle "bilinen ilk" olma unvanını kaybeden Stonehenge'i online gezmek mümkün. Machu Picchu, Peru Peru'da Ant Dağları eteklerinde bulunan bu antik kent 20. yüzyılın başına kadar bilinmiyordu. Ulaşması zor bu antik kenti online olarak gezebilirsiniz. ​ ​ Piramitler, Kahire Mısır'ın en önemli turistik yapıları olan Piramitleri, internetteki resmi sitesinde online olarak gezmek mümkün. Uffizi Galeri, Floransa Rönesansın başkenti Floransa'da bulunan ve çok önemli bir koleksiyona ev sahipliği yapan Uffizi Galeri'yi online turla gezebilrisiniz. Van Gogh Müzesi, Amsterdam Amsterdam'ın en önemli müzelerinden biri olan Van Gogh Müzesi, bu süreçte online gezebilme imkanı sağlıyor. ​ British Museum, Londra Corona virüse karşı gerekli önlemleri almamakla eleştirilen İngiltere'nin başketi Londra'daki British Museum'u online gezebilirsiniz. Vatikan Katolik inancındakiler için kutsal olan Vatikan, corona virüs salgını nedeniyle kapalı. Vatikan, bu süreçte herkese online tur imkanı sunuyor. ​ Pera Müzesi, İstanbul İstanbul'un en önemli müzelerinden biri olan Pera Müzesi'ni online olarak gezmek mümkün. Centre Pompidou, Paris Dünyanın en ünlü çağdaş sanat müzelerinden biri olarak kabul edilen ve koleksiyonuyla dikkat çeken Centre Pompidou da online olarak ziyaret edilebiliyor. ​ Tate Modern, Londra Eski bir elektrik santralinden müzeye dönüştürülen Tate Modern, Londra'nın en gözde sanat merkezlerinden biri. Tıpkı Centre Pompidou gibi çağdaş sanatın başyapıtlarını ağırlayan müzeyi online olarak gezebiliyorsunuz.