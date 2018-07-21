Muğla'daki 2 bin yıllık şifa kaynağı

Antik dönemde hastane olarak şifa dağıtan Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki binlerce yıldır kullanılan Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda...

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde binlerce yıldır kullanılan Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve mineral değerleri açısından Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olduğu belirtilen Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosuyla da öne çıkıyor.

Kapalı ve açık havuzları bulunan Sultaniye Kaplıcaları'na turistler, Köyceğiz ve Dalyan'dan hareket eden günübirlik teknelerle geliyor. Kaplıcalara Köyceğiz ilçesinden de karayolu ile ulaşım sağlanıyor.

Antalya, Marmaris ve Fethiye'den otobüslerle gelen turistler Dalyan Kanalı'nda bindikleri teknelerle Köyceğiz Sultaniye Kaplıcalarına ulaşıyor. Köyceğiz'de sabahın erken saatlerinde hareket eden günübirlik tur tekneleri de ilçeden aldıkları turistleri bölgeye taşıyor.

Yaz sezonunda günde yaklaşık bin yerli ve yabancı turistin geldiği kaplıcalardaki çamur, cilt hastalıklarına iyi geldiğine ve cildi güzelleştirdiğine inanıldığı için "güzellik çamuru" olarak adlandırılıyor.

Köyceğiz Belediyesi Sultaniye Kaplıcaları Sorumlu Müdürü İbrahim Yıldırım, yaptığı açıklamada, Sultaniye Kaplıcalarının tarihinin 2 bin yıl öncesine dayandığını, bölgede su altında ve yer üstünde çok sayıda tarihi yapı bulunduğunu söyledi.

Çamur banyosu ve kaplıcaların 39-40 derece sıcaklığı ve mineral zenginliği ile dikkati çektiğini anlatan Yıldırım, dünyada en etkili iki kaplıcadan biri olan Sultaniye Kaplıcalarının, radyoaktif özelliği dolayısıyla Endonezya'daki kaplıcalardan sonra ikinci sırada yer aldığını belirtti.

"YILDA 60 BİN KİŞİ BURAYA GELİYOR"

Bu özelliği ile ziyaretçilerin bölgeyi tercih ettiğini ifade eden Yıldırım, "Kaplıcalara ve çamur banyolarına Rus ve İngiliz turistler büyük ilgi gösteriyor. Yılda yaklaşık 60 bin kişi buraya geliyor" dedi.

Sultaniye Kaplıcaları'nın milattan önce 100 yıllarında Kaunoslular'ca kullanıldığının bilindiğini aktaran Yıldırım, bölgenin daha sonra Romalılar döneminde hastane haline getirildiğini ve girişine "Tanrılar adına buraya ölüm giremez" yazıldığını, Ölemez Dağı'nın da ismini buradan aldığını bildirdi.

Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Antalya'dan turlarla gelen grupların önce çamur banyosu yaptıklarını kaydeden Yıldırım, misafirlerin daha sonra kaplıcalara girip dinlendiğini söyledi.

Yerli turistlerin de kaplıcalara yoğun ilgi gösterdiğini ve yaz sezonunda hiç boş yerlerinin olmadığını anlatan Yıldırım, "Burada aynı anda en az 100 kişiyi barındırabilecek bungalov evlerimiz var.

Yerli ve yabancı birçok turist de burada tatilini geçiriyor. Şu an tam olarak doluyuz ve iki ay süreyle bu doluluk devam edecek. Vatandaşlarımızın buraya ilgisi yoğun" şeklinde konuştu.

Tur rehberi İbrahim Erölmez de Sultaniye çamur banyolarının antik dönemde hastane olarak kullanıldığını bildiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çok eski dönemlerden bu zamana kadar çamur buradaki insanlara sağlık getirmiş. Çamurun ve suyun içerisindeki kükürt cilde fayda sağlıyor. Bu sebeple insanlar burayı binlerce yıldır kullanmış. Bugün de biz turistleri bir etkinlik olarak buraya getiriyoruz. Çamurun faydalarının yanı sıra turistler için büyük bir eğlence kaynağı"

Tatilini geçirdiği Marmaris'ten tur tekneleri ile çamur banyolarına gelen Rus turistlerden Anastasia Konyaeva, daha önce tatil için Antalya'yı tercih ettiğini ilk defa Muğla'ya geldiğini söyledi.

Muğla'nın kendilerini büyülediğini ifade eden Konyaeva, Sultaniye'deki çamur banyoları ve kaplıcalarını çok beğendiğini, ilk defa çamur banyosuna girdiğini ve çok mutlu olduğunu vurguladı.

Rus turist Kariyana Romisşhenko ise, "Buraya ilk defa geliyorum. Çamura ilk girdiğimde vücudumuzun değişmeye başladığını hissettik. Faydası olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İngiltere’nin Manchester kentinden geldiğini dile getiren Rober Stongsen ise çamur banyosunu tecrübe etmek için tura katıldığını söyledi.

Tatilini Ölüdeniz'de geçirdiğini ve hayran kaldığını anlatan Stongsen, "Dalyan ve Köyceğiz gerçekten bir doğa harikası. Çamur banyoları ve kaplıcalar muhteşem. Çok hoşuma gitti ve önümüzdeki yıllarda ailemle tekrar geleceğim" dedi.