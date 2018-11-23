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Mimari harikası Mardin evleri

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Mardin, kendine özgü yapılaşmasıyla sadece Güneydoğu Anadolu'nun değil ülkemizin de en ilgi çekici kentlerinden birisi.

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Mimari harikası Mardin evleri
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Kent, Mazı Dağları'nın (Masius) güney yamaçlarında, doğudan batıya 2.500 m uzunluğunda, 500 m genişliğinde bir alana kurulu. 

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Kaleden ve karşıdan bakıldığında, Mardin evleri bir-biri üstüne yığılmış gibi duruyor. Doğal konumdan doğan bu üst üstelik ve sıkışık yapılaşma, kente özgün bir görünüm kazandırıyor. 

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Çevrenin ağaçlıklı görünümüyle kale eteğinden başlayarak ovaya doğru teraslar biçiminde inen ak evler, ilginç bir çelişki yaratıyor.

 

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Ortaçağ mimarisini günümüzde de sürdüren bu yapılaşma "Kuzey Suriye mimarisine sıkı sıkıya bağlı olan Şanlıurfa ve kuzey etkileriyle karışık Diyarbakır'ın şehircilik yapısından tamamıyla farklı olarak, bir kapalı bölge karakteri gösteriyor. 

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Kolay işlenen ve ocaktan çıkartılan bir süre sonra sertleşen bu kireçli oluşum Mardin yapılarının her devrinde aynı rahatlıkla halen kullanılıyor. 

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Bu evlerde herhangi bir sıva malzemesi bulunmuyor. Belirli zamanda taşların temizlenmesi amacıyla, taş kırıntıları kum haline getirilerek ve bu kum ile duvar temizleniyor. 

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Duvarların örülme işleminde ise kireç ile karıştırılan bu kumdan harç elde ediliyor ve bu harç ile duvar örülüyor.

 

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Mardin’de ahşap malzemenin kullanılmamış olması, Mardinlilerin taşçı geleneğine sıkı sıkıya bağlı olmasından kaynaklanıyor. Bu gelenek o kadar yerleşmiştir ki bugün bile beton yapılar yadırganmakta. 

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Mardin evleri kalenin eteklerinden ovaya doğru birbiri üzerine yükselen teraslar halinde, tepenin güney yamacına yerleşmiş.  

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Volkanik bir bölgede kurulu Mardin’deki tüm yapıların ön avluları cepheye bakıyor. Mezopotamya ovasına açılan kapılar tepenin eğimi üzerinde kuruldukları için en az iki katlı. 

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Hiçbir evin gölgesinin birbirinin üzerine düşmemesi, Mardin evlerinin çok sayıdaki ilgi çekici özelliklerinden sadece biri...

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