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Milyonlarca kuşun yuvası Hula Vadisi

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Her yıl yüz milyonlarca kuş Avrupa'dan Afrika'ya göç ediyor

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Milyonlarca kuşun yuvası Hula Vadisi
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Milyonlarca kuşun kış aylarını geçirdiği yerlerden birisi de İsrail'deki Hula Vadisi. 

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Son yıllarda vadi, turistlerin ve kuş fotoğrafçılarının da uğrak noktalarından. 

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Kuzey İsrail’deki Hula Vadisi, kuşlara nispeten ılık ve nemli bir ortamın yanı sıra yeterli gıda kaynağı sağlıyor.

 

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Bununla birlikte, Hula Vadisi'ndeki tarımsal üretim kuşlar nedeniyle zarar görüyor. 

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1990'lı yıllarda Agamon Hula Ornitoloji ve Doğa Parkı, yerel çiftçilerin, İsrail'in tarım otoritelerinin ve vahşi yaşamı koruma kuruluşlarının ortak taahhüdü altında kuruldu. 

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Parkın içinde belirlenmiş kuş besleme noktaları sayesinde, yakındaki ekim alanlarına zarar vermeden, göç yollarındaki kuşlara yiyecek sağlamak mümkün 

 

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