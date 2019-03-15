Milyonlarca kuşun yuvası Hula Vadisi

Her yıl yüz milyonlarca kuş Avrupa'dan Afrika'ya göç ediyor

Milyonlarca kuşun kış aylarını geçirdiği yerlerden birisi de İsrail'deki Hula Vadisi. Son yıllarda vadi, turistlerin ve kuş fotoğrafçılarının da uğrak noktalarından. Kuzey İsrail’deki Hula Vadisi, kuşlara nispeten ılık ve nemli bir ortamın yanı sıra yeterli gıda kaynağı sağlıyor. Bununla birlikte, Hula Vadisi'ndeki tarımsal üretim kuşlar nedeniyle zarar görüyor. 1990'lı yıllarda Agamon Hula Ornitoloji ve Doğa Parkı, yerel çiftçilerin, İsrail'in tarım otoritelerinin ve vahşi yaşamı koruma kuruluşlarının ortak taahhüdü altında kuruldu. Parkın içinde belirlenmiş kuş besleme noktaları sayesinde, yakındaki ekim alanlarına zarar vermeden, göç yollarındaki kuşlara yiyecek sağlamak mümkün