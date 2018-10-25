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İstanbulun gizli cenneti Aydos Tepesi

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Aydos Tepesi ve Aydos Omanı ile Eşsiz Oksijen hava deposudur ve Aydos Göleti ise bu parçaları görsel olarak tamamlayan son parçadır.

İstanbulun gizli cenneti Aydos Tepesi
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 İstanbul’da hala böyle güzel Ormanlar görmek insanı mutlu ediyor. Bu güzel Atmosferde çayınızı yudumlayıp göle karşı piknik yapabilirsiniz.  537 metreyle istanbul’un en yüksek noktası olan Aydos Tepesi rahatlıkla görülebilir. Osmanlı imparatorluğu döneminde av alanı olarak kullanılması çam ağaçlarından oluşan ormanının ne denli zengin olduğunu ortaya koymaktadır. Aydos Gölü iste Aydos Tepesi’nin tam zıttı istikamette bulunuyor. 4 farklı giriş bölümü bulunan 6620 dönümlük mesire yerindeki gölet, çevresindeki ekolojik bütünlük küçük bir Uzun Göl manzarası oluşturmaktadır. Piknik sahaları, büfesi ve koşu parkurları oldukça bakımlıdır.

Aydos Tepesi ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Aydos Tepesi: 

537 metrelik tepe yüksekliği ile İstanbul’un en yüksek noktasıdır. Kartal ilçesinde bulunan Aydos Tepesi, adını Roma ve Bizans döneminde bugünkü Sultanbeyli İlçesi sınırları içinde kalan Aydos Kalesi’nden almıştır.

Pendik’in kuş uçumu 9 km kuzeyinde, yüksekliği 537 metre olan bir tepedir. Güneyden bakıldığında konik görünen tepe, kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir yükseltinin güneyde son bulan en yüksek noktasıdır.

Aydos Tepesi ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Aydos Ormanı: 

Anadolu Yakası’nda geçmişte bulunan güney ormanlarının günümüze ulaşan parçalarından biridir. Çevresi, Kartal, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerine bağlı yerleşim alanlarıyla sarılmış durumdadır.

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Aydos Göleti: 

Aydos Gölü, Ormanın içinde ve Aydos Tepesi’nin tam zıttı istikamette bulunuyor. Gölün içerisinde farklı bitli örtülerini görme ve bol bol resim çekme şansına da sahipsiniz.

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