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İnançların Anayurdu
İnançların Anayurdu
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İnançların Anayurdu

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T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, hazırladığı 'İnançların Anayurdu Türkiye' tanıtım broşürüyle, ülkenin 18 inanç gözdesini belirledi. Broşürde, dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe'den Hz. Nuh'un gemisiyle karaya çıktığı Ağrı Dağı'na ve Hristiyanlığın ilk kilisesi olan Aziz Petrus Kilisesi'ne kadar inanç tarihinin önemli eserlerine yer verildi.

İnançların Anayurdu

İşte o yerler...

Hz. Nuh'un gemisinin sığınağı - Ağrı Dağı

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Nuh Peygamber'in şehri - Iğdır

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Dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe - Şanlıurfa

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Peygamberler diyarı Şanlıurfa

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Tarihteki ilk kilise 'Aziz Petrus Kilisesi' - Hatay

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Aziz Paul'un doğum yeri - Tarsus Mersin

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Noel Baba'nın yaşadığı topraklar - Demre Patara / Antalya

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7 Kiliseler - Selçuk, İzmir, Bergama, Akhisar, Salihli, Alaşehir ve Goncalar

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Hristiyanlığın dünyaya yayıldığı yer - Efes İzmir

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İlk Hristiyanların izleri - Kapadokya

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Anadolu'nun en eski camisi 'Habib-i Neccar Camii' - Hatay

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Anadolu'nun en eski camisi 'Habib-i Neccar Camii' - Hatay

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Süryanilerin kutsal tapınağı 'Deyrulzafaran Manastırı' - Mardin

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Bulutlara gizlenen mabet 'Sümela Manastırı' - Trabzon

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Van Gölü'ndeki hazine 'Akdamar Kilisesi - Van

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Ne olursan ol yine gel: Mevlana Türbesi ve Müzesi - Konya

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Ankara'nın manevi mirası: Hacı Bayram-ı Veli Camisi

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Hoşgörünün merkezi: Hacı Bektaş-ı Veli Camii - Nevşehir

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Kutsal emanetlerin muhafızı İstanbul

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