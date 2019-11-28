T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, hazırladığı 'İnançların Anayurdu Türkiye' tanıtım broşürüyle, ülkenin 18 inanç gözdesini belirledi. Broşürde, dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe'den Hz. Nuh'un gemisiyle karaya çıktığı Ağrı Dağı'na ve Hristiyanlığın ilk kilisesi olan Aziz Petrus Kilisesi'ne kadar inanç tarihinin önemli eserlerine yer verildi.

İşte o yerler... Hz. Nuh'un gemisinin sığınağı - Ağrı Dağı Nuh Peygamber'in şehri - Iğdır Dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe - Şanlıurfa Peygamberler diyarı Şanlıurfa Tarihteki ilk kilise 'Aziz Petrus Kilisesi' - Hatay Aziz Paul'un doğum yeri - Tarsus Mersin Noel Baba'nın yaşadığı topraklar - Demre Patara / Antalya 7 Kiliseler - Selçuk, İzmir, Bergama, Akhisar, Salihli, Alaşehir ve Goncalar Hristiyanlığın dünyaya yayıldığı yer - Efes İzmir İlk Hristiyanların izleri - Kapadokya Anadolu'nun en eski camisi 'Habib-i Neccar Camii' - Hatay Anadolu'nun en eski camisi 'Habib-i Neccar Camii' - Hatay Süryanilerin kutsal tapınağı 'Deyrulzafaran Manastırı' - Mardin Bulutlara gizlenen mabet 'Sümela Manastırı' - Trabzon Van Gölü'ndeki hazine 'Akdamar Kilisesi - Van Ne olursan ol yine gel: Mevlana Türbesi ve Müzesi - Konya Ankara'nın manevi mirası: Hacı Bayram-ı Veli Camisi Hoşgörünün merkezi: Hacı Bektaş-ı Veli Camii - Nevşehir Kutsal emanetlerin muhafızı İstanbul