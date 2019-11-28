İnançların Anayurdu

İşte o yerler...
Hz. Nuh'un gemisinin sığınağı - Ağrı Dağı
Nuh Peygamber'in şehri - Iğdır
Dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe - Şanlıurfa
Peygamberler diyarı Şanlıurfa
Tarihteki ilk kilise 'Aziz Petrus Kilisesi' - Hatay
Aziz Paul'un doğum yeri - Tarsus Mersin
Noel Baba'nın yaşadığı topraklar - Demre Patara / Antalya
7 Kiliseler - Selçuk, İzmir, Bergama, Akhisar, Salihli, Alaşehir ve Goncalar
Hristiyanlığın dünyaya yayıldığı yer - Efes İzmir
İlk Hristiyanların izleri - Kapadokya
Anadolu'nun en eski camisi 'Habib-i Neccar Camii' - Hatay
Anadolu'nun en eski camisi 'Habib-i Neccar Camii' - Hatay
Süryanilerin kutsal tapınağı 'Deyrulzafaran Manastırı' - Mardin
Bulutlara gizlenen mabet 'Sümela Manastırı' - Trabzon
Van Gölü'ndeki hazine 'Akdamar Kilisesi - Van
Ne olursan ol yine gel: Mevlana Türbesi ve Müzesi - Konya
Ankara'nın manevi mirası: Hacı Bayram-ı Veli Camisi
Hoşgörünün merkezi: Hacı Bektaş-ı Veli Camii - Nevşehir
Kutsal emanetlerin muhafızı İstanbul