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İki katlı uçak yolculuğu geliyor

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Corona virüs salgını tüm dünyada devam ederken, birçok ülkede seyahat kısıtlamaları devam ediyor. Sağlık açısından güvenli uçak yolculukları yapabilmek için ortaya çıkan yeni fikir ve tasarımlar uçak yolculuklarının geleceği olarak değerlendiriliyor.

İki katlı uçak yolculuğu geliyor

 

 Bunlardan birisi ise ABD merkezli havacılık şirketi Zephyr Aerospace'nin ekonomi sınıfı için tasarladığı iki katlı yeni bir uçak koltuğu ve yatak kombinasyonu...

 

Corona virüs etkisi: İki katlı uçak yolculuğu geliyor - 1

Uzun uçuşların maliyeti sebebiyle havayolları yolcunun rahat uyumasına öncelik vermez. Amaç bir uçağa olabildiğince fazla yolcu yerleştirmektir. ABD merkezli havacılık şirketi Zephyr Aerospace, uçakta yeni koltuk tasarımı bunu değiştirmeyi ve 10 saatin üzerindeki uzun uçak yolculuklarını ekonomi sınıfı gezginler için daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.

Corona virüs etkisi: İki katlı uçak yolculuğu geliyor - 2

Havayollarının çoğunun ekonomi sınıfı koltuk düzeni 1970'lerden bu yana değişmedi. Yüzde 99'u sabit olan dik koltuklar ve ayağı çok az bir miktar uzatabileceğin ufak bir boşluk pek de konforlu sayılmaz. Zephyr koltuğu ise özellikle uzun mesafe uçan ekonomi sınıfı yolcuların uçarken uzanmasına da izin veren yeni bir uçak koltuğu olarak tasarlandı.

Corona virüs etkisi: İki katlı uçak yolculuğu geliyor - 3

Bu koltuk tasarımı, premium ekonomi yolcularına ve bu sınıfı uçaklarında bulunduran havayollarına yönelik bir tasarım. Geniş gövdeli uçaklarda kullanılmak üzere tasarlanmış çift katlı ve uzanabileceğiniz ranza yatak sistemine sahip. Boeing ve Airbus tipi ticari yolcu uçaklarını güçlendirirken, havayolları için sosyal mesafe normlarına da uygun bir tasarıma sahip.  

Corona virüs etkisi: İki katlı uçak yolculuğu geliyor - 4

Patenti şu an bekleme aşamasında. Corona virüs döneminde tasarımıyla tüm havayolu endüstrisini dönüştürmeyi amaçlıyor.

Corona virüs etkisi: İki katlı uçak yolculuğu geliyor - 5

Konsept, havalimanlarında kurulan mini cep otellerini andırıyor.

 

Corona virüs etkisi: İki katlı uçak yolculuğu geliyor - 6

Yolculara ise bireysel bir alanın tüm konfor ve gizliliğini sunarak yolcuları rahat ettirmeyi amaçlıyor.

Corona virüs etkisi: İki katlı uçak yolculuğu geliyor - 7

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