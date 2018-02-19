Heidi'nin memleketi'ne gitmek için 13 sebep!

Bir çoğumuzun özellikle de çocukluğunu 80’ler ve 90’lar da yaşayanların severek izlediği çizgi film kahramanı Heidi'nin memleketi İsviçre Alpleri'nde yapabileceklerinizin sınırı yok. Yürüyüş, kayak, fondü, tırmanış, yamaç paraşütü... Dünyanın en güzel ve en zarif ülkelerinden biri olan İsviçre’nin sanki peyzaj çalışması yapılmışcasına muhteşem olan doğası sizi büyüleyecek.

İşte, hemen çantaları toparlayıp İsviçre Alpleri'ne gitmek için 13 sebep...

1- İSVİÇRE ALPLERİ'Nİ KEŞFEDİN

İsviçre Alpleri, size doğadan bekleyebileceğiniz herşeyi sunuyor. Yürüyüş, kayak, trenle zirveye tırmanış... Doğa o kadar muhteşem ki kendinizi duvar kağıdının başrolüne taşınmış gibi hissedeceksiniz.

2- İSVİÇRE FONDÜSÜNÜ TADIN

Damakta lezzet patlamaları yaşatan erimiş Ooey goey peyniri ve küçük, sıcak ve yumuşacık ekmek parçaları... Bir insan daha ne isteyebilir? Alpler manzarası eşliğinde sundurma üzerinde eritilmiş peynir dolu İsviçre fondüsü hayatınızı değiştirecek.

3- CENEVRE GÖLÜ'NDE TEKNE GEZİNTİSİ

Çarpıcı Cenevre gölünde tekne gezintisi yaparak, Alp dağlarının heybetini, Montreux şehrini ve güzel üzüm bağlarını görebilirsiniz. Tekne gezintisi sizi Alpler'in büyüsüyle buluşturacak.

4- YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPIN

Yükseklik korkunuzdan ötürü roller coaster, bungee jumping yapmadınız tamam. Ancak Alpler'de yamaç paraşütü bir başka... Gondoldan dahi korkan ben cesaret ettim ve "Ölmeden önce yapılacaklar listeme" bir çizik atarak yamaç paraşütümü yaptım. İsviçre Alpleri üzerinde bir kuş gibi süzüldüm. Şimdiye kadar yaşadığım en büyük maceralarımdan bir tanesi oldu. Sizin de hayatınızı değiştireceğine söz veriyorum.

5- BİRG'DE KORKU YÜRÜYÜŞÜNÜ TECRÜBE EDİN

Başka bir macera mı arıyorsunuz? O zaman "Korku Yürüyüşü"nü rotanıza eklemelisiniz. Teleferikle Mürren köyünden Birg'e muhteşem bir manzara eşliğinde 2677 metreye çıkıyorsunuz. Birg'de 200 metre uzunluktaki, alt tarafı uçurum olan tel köprüden "Korku Yürüyüşü" deneyimini yaşayabilir ya da panoramik Alpler manzaralı cam terasa çıkabilirsiniz. İki türlü de bir kartpostal sahnesinin ortasında olacaksınız ve nefesiniz kesilecek.

6- SCHİLTHORN DAĞI'NIN ZİRVESİNE ULAŞIN

"Korku Yürüyüşü"nü bitirdikten sonra tekrar teleferiğe binip geri dönebilir ya da benim yaptığım gibi 2969 metredeki Schilthorn Dağı'nın zirvesine ulaşmak için bulutların içine dalabilirsiniz. Zirvede sizi Piz Gloria isimli panoramik restaurant karşılayacak. Manzara size dünyanın tepesinde olduğunuz duygusunu fazlasıyla yaşatıyor. Sıkı 007 hayranları burayı 1969 yapımı "Majestelerinin Gizli Servisinde" filminden hatırlayacak.

7- PANORAMİK MANZARALI TRENE BİNİN

İsviçre seyahatinizde sizde benim gibi sık sık tren kullanacaksanız "Swiss Travel Pass" tren biletini alabilir, büyük camlı panoramik manzaralı tren hatlarında sınırsız olarak seyahat edebilirsiniz. Harika bir deneyim...

8- FARKLI KÜLTÜR VE MUTFAKLARI DENEYİMLEYİN

İsviçre'yi gezmenin en havalı kısımlarından birisi de şehirden şehire kültürün, dilin ve mutfağın değişmesi. Interlaken'de çoğunlukla Almanca konuşuluyor. Fransa'ya daha yakın olan Montreux'de Croque Mösyö yiyebilir ve Fransızca pratiği yapabilirsiniz. Lugano'nun güneyinde ise İtalya'ya taşınmış gibi hissedeceksiniz.

9- AVRUPA'NIN ZİRVESİ JUNGFRAUJOCH'I KEŞFEDİN

İsviçre'de her dağın ayrı bir güzelliği olsa da, Jungfraujoch bir başkadır. 2007 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Jungfraujoch aynı zamanda Avrupa'nın zirvesi olarak bilinir. 3454 metrede, Avrupa'da trenlerle ulaşabileceğiniz en yüksek nokta burasıdır. Kartal yuvasını andıran gözlem evinde kışın ayrı, yazın ayrı olağanüstü bir manzara sizi bekliyor.

10- INTERLAKEN'DE HARDER KULM ZİRVESİNE ÇIKIN

Tüm ülke, Instagram'da paylaşılmayı bekleyen mükkemmel manzaralar barındırıyor. Bir diğer mükemmel manzara ise Interlaken'ın zirvesinde bulunan Harder Kulm. Füniküler ile dimdik dağ yolunu çıktıktan sonra Harder Kulm'a ulaşıyorsunuz. Terasta Interlaken ayaklarınızın altında...

11- ALPLER'DEN AŞAĞI ZİPLİNE YAPIN

Bir başka macera etkinliğimiz ise Interlaken'de Bern Alpleri'nin ilk zirvesinden Schreckfeld'e bayır aşağı 120 km'ye varan hızla zipline yapmak. 4 kişi aynı anda Alpler manzaralı kuş misali yarış başka nerde var?

12- DAĞ ARABALARIYLA YARIŞIN

İsviçre Alpleri'nde yapacak çok aktivite var. Zipline sonrası "Dağ Arabaları" üzerinde bayır aşağı, Alpler manzarasıyla arkadaşlarınızla yarış yapabilirsiniz. Go-kart ile kızak karışımı olan dağ arabaları oldukça güvenli ve çocuklar için de uygun. Hidrolik frenlerle hızınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Schreckfeld'den Bort'a giden 3 km uzunluğundaki doğal parkur da oldukça güvenli. Haydi yarışalım.

13- EN ÖNEMLİSİ İSVİÇRE ÇİKOLATASI YİYİN

Çikolata da dünyanın en iyilerinden olan İsviçre'de çikolata yemeden dönmeyin. Her bir çikolata parçacığının 10/10'luk lezzete sahip olduğunu garanti ediyorum. Bol bol çikolata tadınız, alışveriş yapınız. Nestle, Toblerone, Treuscher, Lindt ve Sprungli, İsviçre'nin en meşhur çikolata markaları...