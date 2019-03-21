Tapınaklar insanların bin yıllardır inançları doğrultusunda ibadet ettikleri kutsal alanlar olarak görülür. Özellikle eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Asya, Güney Amerika gibi bölgelerde geçmişten günümüze göz kamaştıran tapınaklar bulunuyor.

Bu tapınaklarda ibadetlerini sürdüren yerli halk o bölgeyi gezen turistlerin de ilgi odağı oluyor. Günümüzde artık yaşamayan ya da çok az kişinin mensubu olduğu dinlere ait tapınaklar bulunduğu gibi, büyük dinlere ait de birçok tapınak da bulunur. İşte onlardan bazıları...

Angkor Wat Tapınağı

Kamboçya sınırları içerisinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alan Angkor Wat Tapınağı 12. yüzyılda inşa edilmiş olan bir şehir. Dünyanın en büyük tapınak şehirleri arasında yer alan Angkor Wat, II. Suryavarman tarafından yaptırılmış. Eski bir krallık olan Khmer krallığının tarihe hediye ettiği çok kıymetli bir eser olan Angkor Wat tapınağı 13. yüzyılda Budistlerin tapınağı olarak kullanılmış. Daha sonraki yüzyıllarda doğaya terk edilen tapınak, ormanların içerisinde saklı kalan bir cennet haline gelmiş.

19. yüzyılda bir doğabilimci tarafından keşfedilen tapınak tekrar eski değerine kavuşarak günümüzde on binlerce turisti ağırlıyor. Asya'nın ilgi çekici topraklarında unutulmaz bir tapınak görmek için buraya seyahat edebilirsiniz. Kamboçya'ya seyahat eden turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan Angkor Wat Tapınağı, Türkiye'den doğrudan uçuşlarla ulaşılabilecek bir mesafede yer alıyor. Tapınak, Budizm'in yanı sıra Hinduizm için de kutsal sayılar yerler arasında bulunuyor.

Wat Phra Kaew Tapınağı

Zümrüt Buda tapınağı olarak da bilinen bu yerde bulunan zümrütten yapılan Buda heykelleri dünyaca ünlü. Tayland'ın en önemli tapınakları arasında bulunan Wat Phra Kaew başkent Bangkok'un tarihi eserleriyle ünlü olan Eski Şehir'inde bulunur. Her yıl yüz binlerce turistin akın ettiği tapınak 66 cm yüksekliğe sahip olan meşhur zümrüt Buda heykeliyle ön plana çıkar. Unutulmaz fotoğraflar çekip önemli bir anı biriktirmek için bu heykellerin içerisinde yer aldığı birçok kare yakalayabilirsiniz.

Budist sayısının oldukça fazla olduğu Tayland'da bu tapınak hem Taylandlılar için hem de dünyanın farklı noktalarında yaşayan Budistler için büyük bir öneme sahip. Tatil seçenekleri arasında Uzak Doğu'ya yer veren kişiler için ideal bir seçim olan Bangkok'a birkaç saatlik bir uçak yolculuğuyla konforlu bir şekilde ulaşılabilir.

Cennet Tapınağı

Çin'in başkenti Pekin'de yer alan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 1998 yılında girmeyi başarmış olan Cennet Tapınağı, Orta Çağ'a kadar uzanan köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. İçerisinde birçok dini yapıya bir arada yer veren tapınak dünyanın farklı noktalarından turistleri kendisine çekiyor. Çin'in en önemli hanedanları olan Ming ve Qing hanedanları tarih boyunca dini törenlerini Cennet Tapınağı'nda yerine getirmiş. Mistik havası ve sıra dışı mimarisiyle oldukça önemli bir eser olan tapınak, Taocu dinin kutsal mekanları arasında yer alıyor.

Zamanın süzgecinden geçerek bugüne uzanmış bu tarihi mekânda kendinizi bambaşka bir zaman diliminde bulacaksınız. Pekin'in simgeleri arasında bulunan yapı, çivi kullanılmadan inşa edilmiş olmasıyla ilgi çekici bir nitelik taşıyor. Pekin'e hava yolu aracılığıyla gerçekleştireceğiniz bir seyahat sonucunda bu kadim şehir ve tapınağı gezebilirsiniz.

Pha That Luang Tapınağı

Laos'ta yer alan Pha That Luang Tapınağı çok katlı mimarisiyle önemli bir dini alan. Yüksekliği 44 metreye ulaşan yapı Laos'un en önemli tarihi alanlarından biri. Eski dini inanışların göğe yükselme ritüelini simgeleyen yapı, altın kaplama ile inşa edilmiş olduğu için oldukça parlak bir görünüme sahiptir. Bu parıldayan tapınağı kadraja alarak oldukça kaliteli görseller yakalayabilirsiniz.

Uxmal Tapınağı

Meksika'nın Yucatan kentinde bulunan ve Güney Amerika'nın en önemli tapınaklarından biri olan Uxmal Tapınağı Maya Uygarlığı'na ait. Mayalar tarafından inşa edilmiş olan bu piramit şeklindeki tapınak yüzyıllara dayanan mimarisi ile dikkat çeken yapının adı üç kez anlamına gelir. 13. yüzyıl civarında inşa edildiği sanılan yapı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de bulunur.