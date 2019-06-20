En Güzel Tatil Rotaları

Yoğun tempoya ara verip, yeni keşifler, yeni yerler ve yeni duygularla tanışmanın en keyifli zamanı tatil planını yaptığınız zamanlardır. Hele bir de seyahatinizi yurtdışında yapmaya karar verdiyseniz

Kimi romantik bir tatil olsun ama şehirde olmak istiyorum diyebilirken kimileri doğayla baş başa sakin bir tatili tercih ederim diyebilir. Belki de tarih ve sanata düşkünsünüzdür ve önceliğiniz tarihi yerleri gezmektir; ya da siz tam bir şehir çocuğusunuz ve tatilde bile kalabalığı, hareketi ve hızı seviyorsunuz! En iyi yurtdışı tatil yerleri de aradığınız kriterlere göre çeşitlilik gösterebilir.



İster tüm tatil severlerin favori mekanlarını merak ediyor olun, ister bir uzmanın tecrübeleriyle filtre edilmiş destinasyonları arıyor olun, hazırladığımız liste tam size göre. Balayı önerilerinden en keyifli hafta sonu rotalarına kadar işte en iyi yurtdışı yerleri önerilerimiz…

Londra

Londra, kendine has ve çok hareketli bir başkent. Oxford Street'te alışveriş yapıp, şehrin yükselen semti Shoreditch semtindeki graffitileri görmeli; Hyde Park'ın huzur veren bahçesinde piknik yapıp, Tate Modern ve British Museum'da sanat dolu saatler geçirebilirsiniz.

Paris

Fransa'nın en tutkulu şehri Paris'in içinde kaç farklı Paris yaşıyor aslında. Her gidişinizde sizi şaşırtmayı başaran bir şehir. Birbirinden şık binaları, küçük dükkanları, zarif insanları, kaldırım kafeleri, barları, gurme restoranları, müzeleri, tiyatroları ve parklarıyla her yaş grubuna hitap ediyor.

Barcelona

Barcelona'da; Akdeniz ikliminin verdiği sıcaklığı, Gaudi’nin eserlerine yansıttığı estetiği, masmavi denizinin verdiği özgürlüğü şehrin her köşe başında hissediyorsunuz. Bu şehirde değişim hızlı ve her gittiğinizde yeniliklerle karşılaşıyorsunuz.

Edinburgh



İskoçya’nın büyüleyici başkenti Edinburgh, gotik atmosferi ile bir Ortaçağ masalının içinden geçtiğiniz hissini veren küçük ama cömert bir şehir. 600 yıllık bu merak uyandıran başkentin sundukları tarih, mimari ve doğayla bitmiyor.

Kapadokya

Tarihi 60 milyon yıla dayanan ve bu köklü tarihin yanında getirdiği olgunluğu sanat eserlerine dönüştürmüş olan “Güzel Atlar Ülkesi” Kapadokya; volkanik aktiviteleri, rüzgârı, karı, yağmuru ve daha pek çok etkeni bir ressamın fırçası gibi kullanıp doğal sanat eserleri üretmiş.

Buenos Aires



Barok mimarisi örneklerini incelerken Paris'i anımsatan, her köşede karşınıza çıkan tiyatro binaları ve sinemalarıyla sizi Londra’ya götüren, şık giyim ve tarzıyla Milano'yu andıran Buenos Aires hem tüm dünya şehirlerin sentezi hem de benzersiz ve kendine özgü!



Santorini



Ege Denizi’nin incisi Santorini Adası, mavi kubbeleriyle büyüleyen beyaz kiliseleri, Ege Denizi’ne tepeden bakan, kayalıklar üzerine inşa edilen binalarıyla kendine hayran bırakıyor. Denizin içinde gibi hissettiren romantik terasları ve şirin köyleriyle insanı büyülüyor.

Maldivler

Tam 1190 irili ufaklı adacıktan oluşan Maldivler dünyada başka emsali olmayan coğrafyasıyla gerçek bir doğa mucizesi. Hint Okyanusu’nun cömert güzelliklerini doyasıya yaşamak ve sakin bir tatil geçirmek isteyenler için nefis bir rota!



Phuket



Tayland’ın rüya adası Phuket, bu atmosferin hakkıyla yaşanabileceği yerlerin başında geliyor. Güneydoğu Asya’nın egzotik kültürü ve tropik bitki örtüsü de dâhil olunca, “deniz-güneş-kum” üçlüsü bambaşka bir anlam kazanıyor.

Berlin



Berlin; Almanya'nın sınırların ötesinde bir yaratıcılık, ahenk ve hoşgörü içinde yaşıyor. Geçmiş tarihinde yaşadığı tüm ayrılıkların üstesinden gelerek şehir farklı kültürleri, dinamizmi, tarihi binaları, müzeleri ve sanat galerileriyle bohem kişiliğini koruyor ve hiç çekinmeden tüm zenginliğini paylaşıyor.

İstanbul

Dünyada bir başka örneği bulunmayan, iki yakasını iki ayrı kıtada bırakmış kafası karışık bir şehir İstanbul... Bir sanatçının ruh hali kadar zengin, bir gökkuşağı kadar renkli, kozmopolit ve sofistike. Bu şehirde yapabilecekleriniz asla tükenmez!

Amsterdam

13. yüzyılda küçük bir kasaba olarak kurulan Amsterdam, bugün labirenti andıran ve kilometreler boyunca şehri sarmalayan su kanallarının hükümdarlığında parlayan bir yıldız. Amsterdam; kiremit tonlardaki binaları, siyah çatıları ve bisiklet yollarıyla hem büyük hem de yaşaması kolay bir şehir.