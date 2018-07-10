Dünyanın en yaşanılabilir şehri; Viyana

Bir şehir düşünün... Yeşil olmayı hayatın her anında size yaşatabilecek nitelikte olsun. Parklar, bahçeler, milli park, organik tarım, iyi su, sağlıklı yemek ve şehrin kalbinde yemyeşil vahalar... Hatta giyimde, kozmetikte ve konaklamada bile çevre dostu ve doğal bir yaklaşım... Mercer tarafından peş peşe sekizinci defa dünyanın en yaşanılabilir şehri seçilen Viyana'dan bahsediyoruz. Şimdi Avrupa'nın bu eşsiz şehrindeki güzelliklere doğru bir yolculuğa çıkacağız.

İlk olarak şehrin içindeki yeşil alanlardan bahsedeceğiz. Sonrasında adım adım Viyana'yı daha yakından tanıyacağız. Çünkü Viyana yüzde 50'den fazla yeşil oranıyla dünyanın en yeşil metropollerinden biri... Bu güzel şehirde; ormanlar, çayırlar, bahçeler ve tarlalar, yoğun imarlı bölgelerin etrafında kocaman bir kuşak oluşturuyor.

Şehrin kalbinde de yeşil vahalar yer alıyor.

Viyana Ringstrasse, şehrin ana trafik damarlarından biri olduğu halde aynı zamanda bir dinlenme bölgesidir. Görkemli bulvar, daha planlama aşamasında manzara düzenleme prensipleriyle düşünüldü. Cadde ve binalar arasına her iki tarafta ikişerli üçlü sıralar halinde kayınlar ve aylandız ağaçları dikildi, bunların arasında bir yürüyüş ve binicilik yolu yer alıyordu. Ancak aylandız ağaçları iklim koşullarına dayanamadı ve birkaç defa tekrar dikilmeleri gerekti. Bulvarda bulunan yaklaşık 2.400 ağaç, bugün ağırlıkla akçaağaçlardan, ıhlamurlardan, çitlembiklerden, çınarlardan ve at kestanesi ağaçlarından oluşuyor.

Görkemli eski ağaçları keşfedin

Şehir merkezini çevreleyen bir halka oluşturan Ringstrasse boyunca yer alan bakımlı parklar, o zaman olduğu gibi bugün de sevilen yeşil dinlenme alanları. Burgtheater yanındaki Volksgarten parkında yaz aylarında 400’den fazla gül çeşidi açıyor. Bir İngiliz manzara bahçesi tarzında düzenlenmiş olan belediye sarayı parkı da görkemli eski ağaçlara sahip ve bunların bir kısmı da egzotik ağaçlar. Ayrıca çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Mozart anıtının bulunduğu kale bahçesi büyük bir palmiye evi içeriyor.

BAROK BAHÇELER

Viyana’nın park ve bahçeleri geniş doğal alanlar ve dinlenme yerleri sunuyor. Schönbrunn Şatosu ve bu şatonun barok park tesisleri İmparatoriçe Maria Theresia döneminde 1743 yılından başlayarak oluşturuldu. 1996 yılından bu yana da Birleşmiş Milletler UNESCO Kültür Mirası kapsamına alındı. Dev bir alana yayılan Schönbrunn şato parkı (Schlosspark) büyük ustalıkla şekillendirilmiş çit çalıları, heykeller, çeşmeler, gösterişli çiçek tarhları, bir bitki labirenti ve bir Japon bahçesiyle göz dolduruyor. Ayrıca bu park, Avrupa’nın en büyük palmiye evini (1882 yılına ait), Gloriette manzara seyretme noktasını ve dünyanın bugün de yaşayan en eski hayvanat bahçesi olan Tiergarten Schönbrunn’u içeriyor. Schönbrunn şato parkı Mart ortasından Ekim sonuna kadar bir Panorama treniyle de gezilebiliyor.

BİYOTOPLAR VE BİYOSFERLER

2. Viyana’da yaklaşık altı kilometrekarelik bir yeşil alan Viyanalıların ve misafirlerinin hizmetindedir. Prater parkı ise Stephansdom katedralinden kuş uçuşu olarak sadece üç kilometre uzaktadır ve toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilir. Eskiden Tuna kıyısının sulak çayırlarından oluşan Prater bölgesi; geniş çayırları, ormanları ve akarsularıyla yılın her mevsiminde gezinmeye, doğa yürüyüşleri yapmaya, koşmaya ve bisiklet turları yapmaya davet ediyor. Yeşillik bölgenin içerisinden geçen dört kilometreden fazla uzunluktaki araç trafiğine kapalı ağaçlı bulvar boyunca 2.500 ağaç yükseliyor. Kestane ağaçları yer yer altı sıra oluşturuyor ve ilkbaharda çiçek açmış kestane ağaçları başlı başına seyirlik bir olay.

MESİRE YERİ CENNETİ

Viyana’nın diğer bir büyükşehir biyotopu da yine toplu taşıma ağına mükemmel bağlantılara sahip. Şehir merkezinden metroyla sadece birkaç dakikada ulaşılan Donauinsel, Viyanalıların en sevilen yakın mesire yeri. Tuna nehri üzerindeki 21 kilometre uzunluğundaki bu ada; yüzme, sandal gezileri, bisiklet, kaykay, plaj voleybolu, gezinti yürüyüşleri, piknik, mangal keyfi ve daha pek çok şey için geniş alanlara sahip.

Viyana'nın akciğerleri

Biyosfer parkları açısından metropoller arasında eşi benzeri olmayan Viyana, şehrin batısında yer alan harika bir parka sahip. Wienerwald, şehrin “yeşil akciğeri” ve şehrin (yasalarla korunan) yeşil kuşağının bir parçası. Biyosfer parkının hedefi, yaşam alanlarının ve yaşam türlerinin bu korumaya ihtiyaç duyduğu yerlerde doğayı korumak ve aynı zamanda da çevre sorumluluğuyla tarım yaparak bölgenin gelişmesine katkıda bulunmak.

Viyana'nın dağları

Wienerwald 2 bin bitki türü, bu yörede üreyen 150 kuş türü ve tehdit altındaki başka birçok hayvanı barındırıyor. Aynı zamanda da geniş bir gezinti ve yürüyüş yolları ve dağ bisikleti parkurlarıyla donatılmış. Ayrıca şehrin en güzel manzarasını Kahlenberg ve Leopoldsberg tepelerinden izleyebilirsiniz. Bunlar Viyana’nın şehre en yakın dağlarıdır.

Şehrin içinde bir milli park

Viyana’nın içinde milli parkın da bir bölümünü de ziyaret edebilirsiniz. Avrupa’nın en son orijinal nehir kenarı sulak alanlarından biri olan Lobau, Tuna Sulak Alanları Milli Parkı’nın bir parçası. Viyanalıların balta girmemiş alanı şehir bölgesinin doğusunda ve 2.300 hektar ile Tuna Sulak Alanları Milli Parkı toplam alanının neredeyse üçte birini oluşturuyor. Burası, 800’den fazla bitkinin, 100 yörede üreyen kuş türünün, sekiz sürüngen ve 13 amfibik hayvan türünün, ayrıca 60 balık türünün vatanı... Kunduz, balık kartalı, peygamber böceği, gri balıkçıl ve bayağı yalıçapkını bu türler arasında yer alıyor.

İYİ SU, SAĞLIKLI YEMEK

Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılanması konusunda Viyana eski Romalılar’ı örnek aldı. Romalılar çevredeki bazı kaynakların suyunu Vindobona lejyon kampına yönlendirmişti. 1873 yılından beri 30 dağ kaynağı Viyana’ya temiz su sağlıyor. 150 ve 180 kilometre uzunluğundaki iki boru hattı, Aşağı Avusturya ve Steir Kalkalpen dağlarından alınan kaynak sularını tek bir pompa kullanmadan doğal eğimden yararlanarak şehre kadar ulaştırıyor. Boru hattının eğiminden ayrıca elektrik üretmek için de yararlanılıyor. Bu nedenle Viyana’nın dağ kaynakları suyu sadece sağlıklı değil, aynı zamanda ekolojik bir keyiftir. Viyana’nın 900 içme suyu çeşmesi sayesinde Viyanalılar ev dışında da kaynak sularıyla susuzluklarını giderebiliyor.

En büyük organik tarım çiftliklerinden biri

Viyana’da doğa değerli görülür ve korunur. Nadir hayvan ve bitki türleri ve doğal yaşam alanları şehrin her yanında korunur ve teşvik edilir. Örneğin şehir bölgesi içerisinde yaşayan 21 yarasa türü için özel bir koruma programı var. Viyana’nın ağaçları koruma yasası da her kesilen ağaç yerine başka ağaçlar dikilmesini zorunlu tutar. Viyana şehri ayrıca Avusturya’nın en büyük organik tarım çiftçilerinden biridir. Viyana şehri 1.000 hektar organik tarım alanını işler ve (klasik tarım ekimine ek olarak) yılda yaklaşık 3.000 ton organik sebze ve 1.800 ton organik tahıl üretir. Tamamen organik olan bu ürünlere Viyana'daki semt pazarlarından ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir tarımda sıra dışı bir yaklaşım

Sürdürülebilir tarım Viyana’da kimi zaman alışılmadık yollara başvuruyor. 20. Viyana semtinin orta yerinde bulunan “Hut&Stiel” şirketi kayın mantarı üretiyor ve hammadde olarak normalde çöpe atılacak olan bir malzemeyi kullanıyor. Kayın mantarları Viyana kafelerinde çöp olarak çıkan kahve telvesiyle mükemmel bir şekilde besleniyorlar. Taze hasat edilen kayın mantarları doğrudan yük bisikletiyle egzoz dumanı olmadan restoranlara ve bakkallara dağıtılıyor ya da sugo domates sosuna, ekmeğe sürülen kreme ve pesto sosuna dönüştürülüyor ve çiftliğin küçük dükkanında satılıyor.

Fotoğraf: Peter Rigaud

Şarapta bir dünya markası

Organik tarım felsefesi çoktan Viyana şarabına da ulaştı. Viyana tüm dünyada, şehir sınırları içerisinde kayda değer şarap bağcılığı yapan milyon nüfuslu tek şehir. Viyana şarap bölgesi yılda ortalama 2,4 milyon litre şarap rekoltesi elde ediyor. 660 hektara yayılan bağların yaklaşık yüzde onu organik esaslara göre işletiliyor veya organik bağcılığa geçiş sürecinde. “Viyana karışık mayası” uluslararası yavaş gıda vakfı tarafından “Nuh’un ambarı” (Ark of Taste /Arche des Geschmacks) envanterine dahil edildi ve “Presidia” ürünü statüsü kazandı. Viyana’nın bu şarap spesiyalitesi yirmiye kadar farklı üzüm çeşidinden oluşuyor.

VİYANA'DA ÇEVRE DOSTU KONAKLAMA

Viyana’da çevre dostu lokaller ve konaklama tesisleri arayanlar “Umweltzeichen Tourismus“ işaretine dikkat etmelidir. Bu işaret enerjiyi verimli kullanan, çöp üretmekten kaçınan, çevre dostu satın alma ve ekolojik temizlik yapan gastronomi ve turizm işletmelerine veriliyor. Menülerinde organik yemekler bulunduran çok sayıda Viyana restoranında ve küçük lokantasında vicdan rahatlığı içerisinde lezzetli yemekler yiyebilirsiniz.

Alışılmadık bir öncü proje, çevre bilincinin bir şehir içi konaklama işletmesi içerisinde de mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Viyana’nın Stadthalle butik oteli tam tamına tükettiği kadar enerjiyi üretiyor. 15. Viyana’da bulunan üç yıldızlı otel, 2009 yılında geçirdiği bir tadilatla şehrin ilk sıfır enerji bilançolu oteli oldu. Otel tesislerinde tüketilen elektrik ve ısı enerjisi, yeraltı suyu ısı pompalarıyla, bir fotovoltaik sistemi ve bir güneş ısı enerjisi sistemiyle elde ediliyor.

DÜNYANIN EN YAŞAMAYA DEĞER ŞEHRİ

Yaşama kalitesinin önde gelen anayurdunun Viyana olduğunu sadece Viyanalılar bilmekle kalmıyor, uluslararası araştırmalar da bu görüşü onaylıyor. Viyana 2017 yılında uluslararası danışmanlık kurumu Mercer tarafından peş peşe sekizinci defa dünyanın en yaşamaya değer şehri seçildi.

Mercer her yıl dünyanın 230 metropolündeki yaşam kalitesini değerlendirmeye yönelik bir araştırma gerçekleştiriyor. Araştırma kapsamında şehirlerin siyasal, sosyal ve ekonomik iklimi, tıbbi hizmetler, mesleki eğitim imkânları, toplu ulaşım ağı, elektrik ve su şebekesi gibi altyapı koşulları değerlendiriliyor. Ayrıca restoranlar, tiyatrolar, sinemalar, spor imkânları, gıdadan otomobile kadar her türlü tüketim malına erişim kolaylığı ve yeşil alanlardan hava kirliliğine kadar çevre koşulları da kıyaslanıyor.

VİYANA'DA YAZ BİR BAŞKA YAŞANIR

Her çeşitten 50 kilometre uzunluğundaki kıyılar, Viyana’da yaz atmosferinin yaşandığı yerlerdir. Açık havuzlar ve Donauinsel ada kıyıları gibi, tarihi semtlerdeki şehir içi plajlar da Viyana yaz kültürünün parçasıdır. Dinlenme bölgeleri stres atmaya, revaçta olan kulüpler dans edip kurtları dökmeye davet ediyor. Açık hava sinemaları ve türlü türlü açık hava konserleri, Viyana’da yaz yaşam tarzının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

21 kilometre kumsal, çimenli ve çakıllı kıyı şeridi, onun yanında oyun ve mangal sahaları, restoranlar, kafeler ve barlar, Tuna üzerinde bulunan Donauinsel’i mükemmel bir eğlence yeri haline getirir. Burada Temmuz sonu / Ağustos başı günlerinde “Vienna Major” plaj voleybolu turnuvası yapılacak. Teras restoranların, nostaljik yüzme plajlarının ve kiralık sandalların heyecan verici beraberliği Tuna’nın eski yatağının kıyılarına damgasını vuruyor. Twin City Liners iskelesinin yanındaki Motto am Fluss kafe ve restoranı da Donaukanal gemilerinin ve kıyılarının hareketliliğini en güzel izleyebileceğiniz manzaraya sahip.

Tarih tutkunları için şahane müzeler

Leopold müzesi ve Modern Sanat Müzesi (Mumok) gibi önemli müzeleri içeren müzeler semti MuseumsQuartier “MQ’de yaz mevsimi” programıyla bu yıl da geniş avlularında kültür şölenlerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca müzeler bölgesinde yer alan kafeler, restoranlar ve barlar ve açık alandaki geleceğin dünyası temalı MQ Möbel şezlongları dinlenmek için uygun ortamlar sunuyor. Eylül ayında da MQ Vienna Fashion Week podyumları kurulunca moda meraklıları Viyana’nın bu semtinde toplanıyor.

Viyana sokak kültürünü doyasıya yaşayın

Eski hastane Altes AKH’nin alanında yer alan Summer Stage sahnesi ve üniversite kampüsü, Viyana’nın açık gökyüzü altında dünyayı unutabileceğiniz harika yerlerinden birkaçı daha. Oradan da Pratersauna ve Volksgarten Pavillon gibi açık hava kulüplerindeki eğlenceye katılmak ya da Viyana şehir manzaralı teras barlarından birine geçiş yapmak mümkün. Kafe ve restoran önlerindeki kaldırımlara kurulmuş masalarda oturmanın ve etrafı seyretmenin zevki de Viyanalılar için zaten gündelik hayatın en doğal parçalarından biri.

Avrupa'nın en büyük çağdaş dans festivali

Avrupa’nın en büyük çağdaş dans festivali ImPulsTanz, Temmuz ortasından Ağustos ortasına kadar uluslararası elit dansçıları olay yaratan gösteriler için buluşturacak. Ayrıca herkesin katılabileceği atölye çalışması toplantıları büyük rağbet görüyor. Jazz Fest Wien uluslararası caz yıldızlarını dinleme fırsatını sunarken Karlsplatz meydanındaki Popfest Wien popçuların büyük yaz kutlamasını oluşturacak. Ağustos sonunda da Gürtel Nightwalk festivali Viyana’nın günümüzdeki müzik yaratıcılarının canlı bir kesitini sunacak.

Heyecan verici sergiler

Viyana’da yaz aylarında da yine heyecan verici sergiler açılacak: Leopold müzesi ve Viyana’nın birçok başka ünlü müzesi bu yılın teması olan “Viyana Modern 2018: Güzellik ve uçurum” ile ilgili sergiler düzenleyecek. Bu sergilerin konularını 1918’de ölen sanatçılar Klimt, Schiele, Wagner ve Moser’in hayatları ve eserleri oluşturacak. Eylül ayında da Albertina müzesi Claude Monet’nin eserlerinin bir kesitini sergileyecek. Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde de ünlü sinema yönetmeni Wes Anderson bir gösterinin küratörlüğünü yapacak.