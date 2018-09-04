Doğa harikası plajlar, bazen göründüğü kadar masum ve huzurlu olmayabiliyor. Kartpostal tadında karelere konu olan plajlar, uçurumları, köpekbalıkları, zehirli deniz canlıları ve piranhalarıyla, tatil hayallerini kabusa çevirebiliyor. İşte dünyanın en tehlikeli plajları...

İşte dünyanın en tehlikeli plajları... Volusia, Florida ABD'nin Florida eyaletindeki Volusia şehri, köpekbalığı saldırılarıyla bilinen plajlara ev sahipliği yapıyor. Bölgede 1882 yılından bu yana 267 saldırı kayıt altına alınmış. Bu rakam, Volusia'nın tek başına, tüm Güney Afrika'dan fazla köpekbalığı saldırısına ev sahipliği yapması anlamına geliyor. Staithes, İngiltere Kirli sularıyla Avrupa standartlarını sağlamak bir yana, bu konuda en kötüsü olan Staithes suları, akut ishal, ecoli, tifo, menenjit ve Hepatit A riski taşıyor. Shenzen, Çin Çinlilerin yazın serinlemek için tercih ettiği kalabalık Shenzen plajı, 1-14 yaş aralığındaki çok sayıda çocuk boğulma vakasına sahne oluyor. Reunion Adası Mauritus'un 220 km açığındaki Reunion Adası sörfçülerin uğrak noktası olsa da köpekbalığı saldırılarıyla gündeme geliyor. Adada son 5 yılda 20 saldırı kayıt altına alınmış. Praia de Boa Viegem, Brezilya Brezilya'nın Recife kentindeki popüler sahili, 1992 yılından günümüze kadar 50 köpekbalığı saldırısına ev sahipliği yaptı. Playa Zipolite Çok sayıda boğulma vakasının yaşandığı "Zipolite" kelimesi, yere Nahuatl dilinde "ölüm sahili" anlamına geliyor. 2007-2009 yılları arasında cankurtaranlar bölgede 180 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Kuzey Avustralya sahilleri Kuzey Avustralya sahillerinde görülen çok sayıda zehirli denizanası türü, 1883 yılından günümüze en az 70 kişinin ölümüne neden oldu. Kırmızı Üçgen, Kaliforniya Kırmızı üçgen olarak bilinen ve Kaliforniya'nın kuzeyinde yer alan plajlar, beyazköpekbalıkların insanlara saldırdığı tüm vakalarında yüzde 11'ine ev sahipliği yapmış. Kilauea, Hawaii Hawaii'nin en büyük adası Kilauea, dünyanın en aktif volkanlarının yakınında yer alıyor. 1983 yılından beri adada püsküren lavlar, okyanusa akıyor. Yine Hawaii'de 1828'den günümüze 102 köpekbalığı saldırısı gerçekleşmiş. Gansbaai, Güney Afrika 60 binden fazla fok balığına ev sahipliği yapan Gansbaai, bu özelliğiyle köpekbalıklarının ilgisini çekerken, yüzmek için bölgeyi tercih insanlara da tehdit oluşturuyor. Fraser Adası Queensland'ın güneydoğusunda yer alan Fraser Adası da yüzücülere köpekbalıkları ve zehirli denizanalarıyla biliniyor. Copacabana, Brezilya Dünyaca ünlü Copacabana, köpekbalığı saldırılarına da tanık olsa da, bölge daha çok hırsızlık ve işlenen suçlarla tehdit oluşuyor. Chowpatty Plajı, Hindistan Mumbai kentindeki Chowpatty Plajı, dünyanın en kirli denizlerinden birine açılıyor. Burton Bradstock plajı İngiltere'deki Burton Bradstock plajı, sahile paralel uzanan tepelerden düşen kayalarıyla ciddi risk oluşturuyor. Bikini mercanadası Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Bikini mercanadası iki sebeple tehlikeli kabul ediliyor: Nükleer radyasyon ve köpekbalıkları. ABD, 1946-1958 yılları arasında 20 nükleer silahı Bikini Mercanadası'nda denemişti. Amazon sahilleri, Brezilya Elektrikli yılanlar, piranhalar ve anaconda türü yılanlara ev sahipliği yapan Amazon sahilleri, dünyanın en tehlikeli plajlarını barındırıyor.