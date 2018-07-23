Dünyanın en küçük 10 ülkesi

Sizler için dünyanın en küçük ülkelerini derledik. İşte o ülkeler...

Grenada - 348.5 kilometrekare

Karayipler’in baharatı olarak anılan Grenada en küçük ülkeler sıralamasında 10. sırada. Ocak 2016 itibariyle nüfusu 107 bin olan Grenada dünyanın en büyük muskat yetiştiricisidir. Bu bitkinin tohumları baharat olarak kullanılıyor..

Malta - 316 kilometrekare

Birleşmiş Milletler'in 2013 tarihli raporuna göre Grenada dünyanın 48. en mutlu ülkesi. Kim mutluluk dolu bu ülkeyi görmek istemez ki...

Maldivler - 298 kilometrekare

1192 adadan oluşan Maldivler en çok balayı yapılan yerlerden. 1965 yılında bağımsızlığını kazanan Maldivler eşsiz doğası ile herkesi büyülüyor.

Saint Kitts ve Nevis - 261 kilometrekare

İsminden de anlaşılacağı gibi iki adadan oluşan bu küçük ülke Doğu Karayipler’de yer alıyor ve nüfusu sadece 55 bin kadar. Ülkenin ekonomisi turizm, tarım ve hafif imalat sanayiden oluşuyor.

Liechtenstein - 160 kilometrekare

Milli maçlar ile tanıdığımız Liechtenstein oldukça ilginç bir ülke. Yüz ölçümü Maldivlerden 10 kat küçük olan Liechtenstein, Avusturya ile İsviçre arasında yer alıyor. Güvenilir olması ile ünlü olan Liechtenstein ‘da en son cinayet 1997 yılında işlenmiştir.

San Marino - 61.2 kilometrekare

San Marino’nun nüfusu 32 bin. Yüzölçümüne göre nüfus yoğunluğu yüksek olan San Marino tarihi yapısı sebebiyle görülmesi gereken yerlerden.

Tuvalu - 26 kilometrekare

Tuvalu ya da eski adıyla Ellis Adası, Avusturalya’nın kuzeydoğusunda yer alıyor. Adada sadece 1 hastane bulunuyor.

Nauru - 21 kilometrekare

Avustralya’nın doğusunda yer alan Nauru dünyanın en küçük ada ülkesi. Nüfusu 20.200 olan ülkede ne yazık ki işsizlik sorunu var. Vatandaşların ancak yüzde 10’u iş sahibi ve hepsi de hükümet çalışanı. Adada en büyük problemlerden biri obezite. Erkeklerin yüzde 97’si, kadınların yüzde 93’ü obez.

Monako - 2 kilometrekare

Fransa’nın komşusu olan Monako’nun nüfusu 37 bin 599. Ülkenin Fransa liginde mücadele eden meşhur futbol takımı AS Monaco’nun stadyumu ülke nüfusunun yarısını ağırlayabiliyor.

Vatikan - 0.44 kilometrekare

Vatikan, İtalya’nın başkenti Roma’nın içine yer alıyor ve Katolik Hıristiyanların dini lideri Papa ve çeşitli dini simgelere ev sahipliği yapıyor. Vatikan’ın nüfusu sadece 800 kişi ve bunlardan sadece 450 tanesi ülke vatandaşı.