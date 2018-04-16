Terk edilmiş gibi duran ama içinde yaşayan az sayıda insanın muhteşem manzaralara uyandığı küçük kasabalar, dünyanın birçok noktasında gezginlerin tercihi konumunda. İşte dünyanın en güzel küçük kasabaları...

1- GARMISCH-PARTENKIRCHEN / ALMANYA

1936 Kış Olimpiyatları'nın yapıldığı, Almanya'nın en yüksek rakımına sahip olan küçük, şirin kasabası.

2- HİMALAYALAR'DA BİR KÖY / TİBET

Sadece yürüyerek veya at ile ulaşımı olan, Himalayalar'da gizli olan manastırları desteklemesi için kurulan birçok köyden sadece birisi.

3- REINE / NORVEÇ

Moskenesoya adasında bulunan balıkçılıkla geçinen bir köy. Nüfusu 329 olan köy, oylarla Norveç'in en güzel köyü seçilmiştir.

4- GASADALUR / FAROE ADALARI

İskoçya'nın kuzeyinde bulunan Faroe Adaları'nda bulunan 213 metrelik sarp kayalıların üzerine kurulmuş olan bu köye ulaşım sadece 2. Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından yapılan tek bir merdivenle sağlanmaktadır. Köyde sadece 18 kişi yaşamaktadır.

5- COLMAR / FRANSA

Nefis aromalarıyla bilinen bu köy, şarabın başkenti olarak kabul edilir. 1200'lerin başında bulunan bu köy, içinden geçen kanallar sebebi ile "küçük Venedik" takma adını almıştır.

6- MARSAXLOKK / MALTA

M.Ö. 900 yılında Fenikeliler Malta'ya yerleştikten sonra, Marsaxlokk'u ticaret limanı olarak kullanmışlardır. Günümüzde yerli halk balıkçılıkla uğraşmaktadır.

7- BLED / SLOVENYA

Bled 1004 yılında kurulmuş ve Roma İmparatoru tarafından Brixen piskoposuna hediye edilmiştir. 5000 nüfuslu kasabada bir çok harika spa merkezi bulunmaktadır.

8- HALLSTATT / AVUSTURYA

Avusturya'nın en eski kasabalarından biri olan Hallstatt'ın tarihi M.Ö. 5000 yılına kadar dayanmaktadır.

9- MANAROLA / İTALYA

Kasabada bulunan kilisenin yapım tarihi 1338 olan, gökkuşağı renkleriyle boyanmış olan bu yer, doğal bir savunmaya sahip olmasından dolayı günümüze kadar bozulmadan kalabilmiştir.

10- BIBURY / İNGİLTERE

İngiltere'nin en güzel kasabalarından olan bu kasabanın adı 1086 yılında yazılmış olan Kıyamet Günü Kitabı'nda da geçmektedir.

11- ANNECY / FRANSA

Annecy etrafını saran Fransa Alpleri'ne rağmen resmedilmeye daha çok değen bir yerdir.

12- GÖREME / TÜRKİYE

Şehrin tarihi Roma İmparatorluğu çağına dayanmaktadır. Bölgede bulunan peribacaları yapılmış olan evleri desteklemektedir ve bazı kiliseler direk olarak bu peribacalarının içlerine yapılmıştır.

13- LEAVENWORTH / WASHINGTON - ABD

Bir Avrupa şehri olarak gözüken bu yer, Bavyera modeli ile inşa edilmiştir.

14- QUEENSTOWN / YENİ ZELANDA

İlk olarak Avrupalı kaşifler William Gilbert Rees ve Nicholas von Tunzelmann'ın 1860 yılında yerleştiği bu yerde altın bulduklarından sonra bir nüfus patlaması olmuştur.

15- SAKLI KÖY JIUZHAIGOU / ÇİN

Ordu için bir kale görevi gören bu köy hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

16- SHIRAKAWA-GO / JAPONYA

Geleneksel bir Japon köyü olan bu yerdeki evlerin çatıları düşen çığlar sebebi ile inanılmaz şekilde güçlü inşa edilmiştir. Gizemli ormanları ve etrafı saran yüksek dağlar bu kasabayı ele geçirilmesi zor bir yer yapmıştır.

17- PUCON / ŞİLİ

Şili'de maceraperestlerin bir numaralı mekanı olan bu kasaba ardında yükselen aktif volkan ve korku salan bir bir gölle kucaklaşarak herkesi kendisine çekmektedir.

18- MORRO DE SAO PAULO / BREZİLYA

Adaya herhangi bir araç kabul edilmemesinden dolayı bu köye ulaşım sadece tekne ve özel uçakla olmaktadır. Eski zamanlarda korsanlar ve Portekizliler burayı üs olarak kullanmışlardır.

19- ALBARRACIN / İSPANYA

Bir ortaçağ köyü olan Albarracin, Levanten sanatını çok iyi bir şekilde gözler önüne sermektedir.

20- CHEFCHAOUEN / FAS

Maviye boyanmış evleri olan bu kasabayı zaten bir çoğunuz biliyordur.

22- CHICHILIANNE / FRANSA

Chichilianne, Fransa Alplerinde 200'ün biraz üzerinde insanın yaşadığı şirin bir kasabadır.

22- PUCİSCA / HIRVATİSTAN

Brac Adası, çok kaliteli taşların bulunduğu bir Avrupa adasıdır ve Pucisca'da tam olarak bu adada bulunmaktadır.

23- CAMDEN TOWN / MAINE - ABD

Amerika kıtası İngilizler tarafından bulunduktan sonra, Camden ilk kolonileştirilen kasabadır. Amerika'daki devrim sırasında kent Amerikalılar tarafından buluşma merkezi olarak kullanılmıştır. Şu an nüfusu 5 bin civarındadır.

24- VESTMANNAEYJAR / İZLANDA

Hala aktif bir volkan dağının eteklerinde bulunan kasabanın sınırlarında hala sınıflandırılmamış 150 bitki çeşidi ve milyonlarca kuş cinsi vardır.

25- BYRON BAY / AVUSTRALYA

Ünlü İngiliz kaptan James Cook tarafından, Kraliyet Donanması subayı John Byron'ı onurlandırmak için adını verdiği kasaba 5000 kişiye ev sahipliği yapmaktadır.

26- ERICEIRA / PORTEKİZ

Tarihi 1200'lü yıllara dayanan, 7000 sakini ve 40 plajı bulunan kasabada havlunuzu serebilecek bir yer ararken çok zorlanacağınızı söylemekte fayda var.

27- EZE / FRANSA

Nefes kesici bir manzarası olan tepenin üzerinde bulunan kasabada 3000'den az kişi yaşamaktadır. Tarihi M.Ö. 2000 yıllarına dayanmaktadır.

28- TENBY / GALLER

Galce'de Tenby'ın anlamı "küçük balık kalesi"dir. Tarihi M.Ö. 900 yılına kadar giden bu kent doğal bir savunması olan, İrlanda Denizi ve Atlantik Okyanusu arasında bulunan doğal bir limandır.

29- ITTOQQORTOORMIIT / GRONLAND

Ittoqqortoormiit'i telaffuz etmek kadar, ele geçirmekte oldukça zordur. İzlanda'dan haftada bir kalkan uçağa bindikten sonra tekrar bir helikopter yardımı ile kasabaya ulaşabilirsiniz.