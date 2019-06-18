Dünyanın En Güvenli Şehirleri

Bildiğiniz üzere bir ülkenin turizminin gelişmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi güvenlik. Tatilciler artık yurt dışına çıkarken güvenliğe de bir hayli önem veriyor. Türkiye’de de özellikle son 10 yılda yaşananlar güvenlik konusunda ziyaretçilerin kafasında soru işareti uyandırmıştı.

Numbeo‘nun bu yıl ki verilerine bakıldığında dünyanın en güvenli 100 şehri açıklanmış. Verilere göre ilk 20’de bulunan Türkiye'den tek şehir Eskişehir. Eh tabii yıllardır başarılı bir belediyecilik sürdüren Yılmaz Büyükerşen’in de bu başarıda payı bir hayli büyük. Gelin birlikte dünyanın en güvenli 20 şehrine bakalım: 1. Doha-Katar 2. Abu Dhabi – Birleşik Arap Emirlikleri 3. Quebec City, Kanada 4. Osaka – Japonya 5. Singapur 6. Tokyo – Japonya 7. Münih – Almanya 8. Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri 9. Basel – İsviçre 10. Irvine – Kaliforniya (ABD) 11. Rijeka – Hırvatistan 12. Taipei – Tayvan 13. Zürih – İsviçre 14. Tartu – Estonya 15. Eskişehir – Türkiye 16. Tallinn – Estonya 17. Tiflis – Gürcistan 18. Hong Kong 19. Reykjavik – İzlanda 20. Canberra – Avustralya