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Dünyanın En Güvenli Şehirleri

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Bildiğiniz üzere bir ülkenin turizminin gelişmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi güvenlik. Tatilciler artık yurt dışına çıkarken güvenliğe de bir hayli önem veriyor. Türkiye’de de özellikle son 10 yılda yaşananlar güvenlik konusunda ziyaretçilerin kafasında soru işareti uyandırmıştı.

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Dünyanın En Güvenli Şehirleri
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Numbeo‘nun bu yıl ki verilerine bakıldığında dünyanın en güvenli 100 şehri açıklanmış. Verilere göre ilk 20’de bulunan Türkiye'den tek şehir Eskişehir. Eh tabii yıllardır başarılı bir belediyecilik sürdüren Yılmaz Büyükerşen’in de bu başarıda payı bir hayli büyük.

Gelin birlikte dünyanın en güvenli 20 şehrine bakalım:

1. Doha-Katar

 

2. Abu Dhabi – Birleşik Arap Emirlikleri

3. Quebec City, Kanada

4. Osaka – Japonya

 

5. Singapur

6. Tokyo – Japonya

7. Münih – Almanya

8. Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri

 

9. Basel – İsviçre

10. Irvine – Kaliforniya (ABD)

11. Rijeka – Hırvatistan

12. Taipei – Tayvan

 

13. Zürih – İsviçre

14. Tartu – Estonya

15. Eskişehir – Türkiye

16. Tallinn – Estonya

 

17. Tiflis – Gürcistan

18. Hong Kong

19. Reykjavik – İzlanda

20. Canberra – Avustralya

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