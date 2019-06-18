Dünyanın En Güvenli Şehirleri

Numbeo‘nun bu yıl ki verilerine bakıldığında dünyanın en güvenli 100 şehri açıklanmış. Verilere göre ilk 20’de bulunan Türkiye'den tek şehir Eskişehir. Eh tabii yıllardır başarılı bir belediyecilik sürdüren Yılmaz Büyükerşen’in de bu başarıda payı bir hayli büyük.
Gelin birlikte dünyanın en güvenli 20 şehrine bakalım:
1. Doha-Katar
2. Abu Dhabi – Birleşik Arap Emirlikleri
3. Quebec City, Kanada
4. Osaka – Japonya
5. Singapur
6. Tokyo – Japonya
7. Münih – Almanya
8. Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri
9. Basel – İsviçre
10. Irvine – Kaliforniya (ABD)
11. Rijeka – Hırvatistan
12. Taipei – Tayvan
13. Zürih – İsviçre
14. Tartu – Estonya
15. Eskişehir – Türkiye
16. Tallinn – Estonya
17. Tiflis – Gürcistan
18. Hong Kong
19. Reykjavik – İzlanda
20. Canberra – Avustralya