Dünyanın en etkileyici buz otelleri

Buzdan otellerin masalsı atmosferi size hayatınızın en çarpıcı tatil deneyimlerinden birini yaşatacak. Brandlifemag.com editörleri, dünyanın en etkileyici buz otellerini derledi...

Kış tatilinize fark ve renk katmak için buzdan oteller ideal bir tercih. Her ne kadar tamamı buzdan inşa edilen bir odada, buzdan bir yatak üzerinde konaklama kulağa ürpertici bir fikir gibi de gelse, oteller misafirlerine konforlu bir deneyim yaşatmak için tüm imkanları sağlıyor. Buzun ışıltılı ve büyüleyici atmosferi bu otelleri romantik tatiller ve balayları için kusursuz kılarken, karda yapılan aktiviteler çocukla çıkılacak tatiller için de harika bir tercih oluyor.

Birçoğu bahar aylarında eriyen ve kışın yeniden inşa edilen bu otellerde hayatınızın tatil deneyimlerinden birini yaşamak isterseniz, sizin için seçtiğimiz dünyanın en iyi buz otellerine hemen göz atın.

ICEHOTEL (İSVEÇ)

Kuzey Kutup Dairesi’nin 40 kilometre uzağında bulunan bu buz otel her ilkbahar yok oluyor, ardından her kış, bütün odaları birer birer elle yeniden yontuluyor. Torne Nehri’nin buzları kullanılarak inşa edilen Icehotel, konuklarını havaalanından bir Husky ekibiyle karşılıyor ve otele transfer kızakla gerçekleşiyor.

Küçük bir köy şeklinde inşa edilen tesiste 55 oda bulunuyor.

Yaklaşık 2 derece sıcaklıktaki odalarında Ren geyiği postlarıyla ısınılıyor.

HOTEL DE GLACE (KANADA)

Quebec’in 4 km uzağında bulunan Hotel de Glace öyle bir yere inşa edilmiş ki kendinizi Kuzey Kutbu’nun ortasında gibi hissediyorsunuz.

Otelde açık hava jakuzisi ve sauna gibi keyifli aktivitelerle vakit geçirebilir, barda içkinizi buzdan bardaklardan yudumlayabilirsiniz.

Buzdan odalarında size temin edilen özel uyku tulumları sayesinde sıcacık bir uyku uyuyabiliyorsunuz.

Suit odalarında ise, şaşırtıcı şekilde buzu eritmeyen şömineler bulunuyor.

SORRINSNIVA IGLOO HOTEL (NORVEÇ)

Otel 1999’da dokuz odalı olarak açıldığından bu yana, dördü özel dekore edişmiş süit’ler olmak üzere otuz odalı bir komplekse dönüştü. Norveç’in Kuzey kıyılarında bulunan Sorrinsniva Igloo Hotel’de igloların haricinde Norveç’in geleneksel çadırlarında da konaklayabilirsiniz.

Otelde bulunan buzdan şapel, romantik düğünlere ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca otelde buzdan bir bar ve özel bir restoran da bulunuyor.

IGLU HOTEL (ANDORRA)

Fransa ile İspanya arasındaki minik ülke Andorra’da bulunan Iglu Hotel, Grandvalire kaya merkezinde yer alıyor. Sadece beş iglo odası olan otelin odalarında altı kişiye kadar konaklanabiliyor.

Diğer buz otellerin aksine ıssız bir bölgede bulunmayan otelde lastik üzerinde karda kayma, kar raketiyle yürüyüş, kayak ve snowboard gibi hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik birçok eğlenceli aktivite seçeneği sunuluyor.

Ayrıca dış mekanda yer alan bar bölümü ve jakuzileri de kış tatili keyfinizi katlayacak.

VILLAGE IGLOO BLACK SHEEP (FRANSA)

Mont Blanc’ın efsanevi manzarasına karşı konumlanmış, Fransız tarzının inceliğini yansıtan Village Igloo Black Sheep’te iglo odalarda konaklayabilir, yine iglo şeklinde tasarlanmış restoranında Savoy bölgesinden yemeklerle lezzetli zaman geçirebilirsiniz.

La Plagne kayak merkezinde bulunan otelin barında ise, kayak sonrası sıcak şarapla ısınmak büyük bir keyif.

KIRNEKES SNOW HOTEL (NORVEÇ)

Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen buzda heykel sanatçıları tarafından yeniden tasarlanan Kirnekes Snow Hotel’in dekoru genellikle nordik folklor öğeleri içeriyor.

Ziyaretçilerine masal gibi bir konaklama deneyimi sunan otelin eksi 4 derecelik odalarında sizi sıcak tutacak özel uyku tulumları ile uyuyorsunuz.

Kutup bölgesine özel içkileriyle sizi ısıtacak barı, yerel ürünlerle hazırlanan lezzetler sunan bir restoranı oteldeki tatilinizi daha da çekici kılıyor.

Ayrıca kış sporlarının yanı sıra buzda balık avı gibi yöreye özel aktivitelerle eğlenceli vakit geçirmeniz mümkün.