İşte dünyanın en eski yapıları listesi...
Pantheon
Bulunduğu yer: Roma / İtalya
Yapılışı (Yıl): Milattan Sonra 1253
Kolezyum
Bulunduğu yer: Roma / İtalya
Yapılışı (Yıl): Milattan Sonra 804
Maison Carree
Bulunduğu yer: Nimes / Fransa
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 165
Toprak Askerler (Terracota Armys)
Bulunduğu yer: Şensi / Çin
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 246-2086
Sanchi
Bulunduğu yer: Hindistan
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 3007
Partenon
Bulunduğu yer: Atina / Yunanistan
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 432-4478
Kiros'un Mezarı
Bulunduğu yer: İran
Yapılışı (Yıl): 5309
Ur Zigurrat
Bulunduğu yer: Irak
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 210010
Keops Piramidi
Bulunduğu yer: Mısır
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 256011
Basamaklı Piramit (Saqqara)
Bulunduğu yer: Mısır
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 2667-264812
Newgrange
Bulunduğu yer: İrlanda
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 3200-290013
Skara Brae
Bulunduğu yer: İskoçya
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 318014
Pentre Ifan
Bulunduğu yer: Stonehenge / İngiltere
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 350015
West Kennet Long Barrow
Bulunduğu yer: İngiltere
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 365016
Gganjita Tapınakları
Bulunduğu yer: Malta
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 370017
Knap of Howar
Bulunduğu yer: İskoçya
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 370018
Monte d'accoddi
Bulunduğu yer: İtalya
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 4000-365019
Barnenez
Bulunduğu yer: Fransa
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 485020
Theopetra Mağarası
Bulunduğu yer: Yunanistan
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 210021
Göbeklitepe
Bulunduğu yer: Şanlıurfa / Türkiye
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 12000-8400