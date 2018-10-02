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Dünyanın en eski yapıları

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İngiliz Telegraph gazetesi dünya üzerinde bulunan en eski yapıları listeledi.

Dünyanın en eski yapıları
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İşte dünyanın en eski yapıları listesi... 

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Pantheon
Bulunduğu yer: Roma / İtalya 
Yapılışı (Yıl): Milattan Sonra 1253

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Kolezyum
Bulunduğu yer: Roma / İtalya 
Yapılışı (Yıl): Milattan Sonra 804

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Maison Carree
Bulunduğu yer: Nimes / Fransa
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 165

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Toprak Askerler (Terracota Armys)
Bulunduğu yer: Şensi / Çin
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 246-2086

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Sanchi
Bulunduğu yer: Hindistan
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 3007

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Partenon
Bulunduğu yer: Atina / Yunanistan
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 432-4478

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Kiros'un Mezarı
Bulunduğu yer: İran
Yapılışı (Yıl): 5309

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Ur Zigurrat
Bulunduğu yer: Irak
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 210010

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Keops Piramidi
Bulunduğu yer: Mısır
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 256011

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Basamaklı Piramit (Saqqara)
Bulunduğu yer: Mısır 
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 2667-264812

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Newgrange
Bulunduğu yer: İrlanda
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 3200-290013

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Skara Brae
Bulunduğu yer: İskoçya
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 318014

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Pentre Ifan
Bulunduğu yer: Stonehenge / İngiltere
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 350015

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West Kennet Long Barrow
Bulunduğu yer: İngiltere
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 365016

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Gganjita Tapınakları
Bulunduğu yer: Malta
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 370017

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Knap of Howar
Bulunduğu yer: İskoçya
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 370018

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Monte d'accoddi
Bulunduğu yer: İtalya
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 4000-365019

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Barnenez
Bulunduğu yer: Fransa
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 485020

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Theopetra Mağarası
Bulunduğu yer: Yunanistan
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 210021

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Göbeklitepe
Bulunduğu yer: Şanlıurfa / Türkiye
Yapılışı (Yıl): Milattan Önce 12000-8400

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