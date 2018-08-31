Dünyanın En Çevre Dostu Kentleri

Economist dergisinin İstihbarat Birimi (EIU), Siemens’in Yeşil Kentler Endeksi’ne başvurarak dünyanın en çevre dostu kentlerini belirledi. Karbondioksit emilimi, ulaşım, su ve atık idaresi ve genel çevre politikaları bakımından liste başı beş kent…

1. Vancouver – Kanada

Greenpeace’in çıkış yeri olan Vancouver şehrinde yeşil enerjiye teşvik oldukça fazla. Kent idaresi ise 2020 için karbondioksit emilimini üçte bir oranında azaltma sözü veriyor. Şehirde bisiklet yollarına özen gösteriliyor ve öncelik veriliyor. Ayrıca yayalara, kamu alanlarına ve sanat stüdyolarına da çok önem veriliyor.

2. Curitiba – Brezilya

Brezilya’nın güneyinde bulunan Curitiba, aynı zamanda Güney Amerika’daki kentler arasında yeşil ortalamanın üzerinde yer alan tek şehir. 1980’lerde geri dönüşüme öncülük eden şehir 1960’larda dünyanın ilk geniş çaplı hızlı transit otobüs hatlarını kurdu. Endekste üst sıralarda yer almasının sebebi ise toplu taşımacılığa verdiği önem olarak gösteriliyor.

3. Kopenhag – Danimarka

Yıllardır Avrupa’nın en yeşil kenti seçilen Kopenhag da dünyanın en etkili toplu taşıma sistemlerinden birine sahip. Şehirde yaşayanların yarısından fazlası bisiklet kullanıyor. Bu da karbondioksit oranının daha düşük olmasını sağlıyor. Ayrıca şehirde geri dönüşüme ve enerji tasarrufuna da çok önem veriliyor.

4. San Francisco – ABD



Kuzey Amerika’nın en yeşil kenti olan San Francisco, yüzde 77 ile dünyanın en en başarılı geri dönüşüm oranına sahip. Şehirde geri dönüşüme verilen önem ise 19. yy’a kadar dayanıyor. Mahallelerin çoğunda kendi köy pazarı bulunuyor.

5. Cape Town – Güney Afrika



Afrika’daki çevreci girişimlerin başını çeken Cape Town enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerjiye çok önem veriyor. Hatta 2008’de ülkede rüzgar enerjisinden ilk kent de Cape Town oldu. 2020’de yenilenebilir enerji kaynaklarını yüzde 10’a çıkarmayı, bu şekilde sık elektrik kesintilerine de çözüm bulunmasını hedefliyor. Bisiklet yolları yaygınlaşıyor, köy pazarları ise giderek daha popüler hale geliyor.