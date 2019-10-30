Dünyadaki en tuhaf ama büyüleyici 17 yer

Tuhaflık göreceli olabilir ancak birazdan göreceğiniz yerler gerçekten oldukça tuhaf. Dünya genelinden seçilen bu yerleri görünce ağzınız açık kalacak...

Dünyada birçok doğa harikası ve oluşumu açıklanamayan yer var. Seyahat listenize eklemeniz gereken bu yerler size bambaşka bir deneyim yaşatır ve hafızanıza asla unutulmaması gereken anılar yerleştirir. Birazdan göreceğiniz fotoğraflardaki yerlere ölmeden önce mutlaka gitmeli ve görmelisiniz. Biz öneriyoruz gerisi size kalmış. İşte o tuhaf ve aynı zamanda büyüleyici yerler: Gül renginde bir gölden insanların kafatasından oluşturulan mezarlara kadar her şey var!

1. Benekli Göl – Kanada



Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde Osoyoos kasabasında bulunan bu göl, turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerden biri. Bunun nedeni ise yaz aylarında gölün üzerindeki suyun buharlaşmasıyla geride kalan farklı minerallerdeki boşluklar. Turistler bu adaların üzüerinde yürüyüp fotoğraf çekilebilirler.

2. Devler Geçidi – İrlanda



UNESCO’nun “Dünya Mirasları Listesi”nde bulunan Devler Geçidi, Kuzey İrlanda’nın kuzey kıyı bölgesinde yer alıyor ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Burada 37 bin adet volkanik taş bulunuyor. Devler Geçidi’ndeki bu birbirine kenetlenmiş taşların oluşumu önceki yüzyıllarda meydana gelen bir volkanik patlama. Bölge ilk defa 1692 yılında keşfedildi ve tüm dünyaya duyuruldu.

3. Thor Kuyusu – Amerika



Sörf tutkunlarının en sevdiği yerlerden biri Amerika’nın Oregon bölgesinde yer alıyor. “Zindan kapısı” olarak da bilinen bölgenin derinliği yaklaşık 8 metre ve bu kuyu hiç dolmuyor! Thor Kuyusu’nun içi Pasifik Okyanusu’nun sularıyla dolup boşalıyor, adeta okyanusun atık su borusu da diyebiliriz.

4. Pamukkale Travertenleri – Türkiye



Türkiye’nin en benzersiz yerlerinden biri olan ve UNESCO tarafından da koruma altına alınan Pamukkale Travertenleri, yaklaşık 400 bin yıl önce yaşanan depremler sonucunda oluştu. Büyük Menderes Havzası’nda bulunan doğal güzellik, termal suların kullanılma olanağıyla her sene birçok yerli yabancı turist ağırlıyor.

5. Hillier Gölü – Avustralya



Batı Avustralya’da bulunan Hillier Gölü, pamuk şekere benzeyen pembe rengiyle görenleri kendine hayran bırakıyor ve aynı zamanda okyanustan yalnızca bir yeşillikle ayrılıyor. Hillier Gölü, 600 metre uzunluğunda. Gölün pembe renginin nedeni araştırmacılar tarafından 1950’li yıllarda bulundu: “Dunaliella” yosunu. Kırmızı pigmentlere sahip olan bu yosun, çok tuzlu sularda pembe renk verebiliyor. Tıpkı Hillier Gölü’ndeki gibi!

6. Badab-e-Surt – İran



İran’ın Mazenderan bölgesinde bulunan bu doğal güzellik, İran’ın kuzeyinde kalıyor. Basamaklar şeklinde oluşan travertenlerin tarihi binlerce yıl eskiye dayanıyor. Travertenlerin kırmızı rengi almasının nedeni ise demir oksit içermesi.

7. Tianzi Dağları – Çin



Çin’in Hunan bölgesinde bulunan Tianzi Dağları, dünyadaki en tuhaf yerlerden biri olmanın hakkını veriyor. Tianzi Dağları, Avatar filmine de ilham olan garip bir dağ. Uçuyormuş gibi duran dağların yüksekliği 1260 metre ve yapısı mermer. Etrafının ağaçlarla çevrili olması ise doğanın farklı bir sürprizi!

8. Nazca çizgileri – Peru



Nazca Çizgileri, Güney Peru’daki Nazca Çölü’nde bulunuyor ve bu alanın üzerine çizilmiş geometrik şekiller ve hayvan sembolleri hala gizemini koruyor. Yalnızca havadan görüntülenebilen bu şekillerin açıklaması hala yapılamıyor ve şekillerin uzunluğu 200 metreye kadar ulaşıyor.

9. Bermuda Şeytan Üçgeni – Amerika



Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusunda, geçmişte çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu bölge. Bu bölgenin önceden manyetik bir güce sahip olduğu düşünülüyordu ancak günümüzde okyanus akıntılarının etkisiyle oluşan bir doğalgaz kaynağı olarak açıklanıyor.

10. Sokotra Adası – Yemen



Sokotra Adası, 6 milyon yıldan daha uzun bir süre önce Afrika’dan ayrılmış olan bir ada. Sokotra, eşsiz ve inanılmaz biyoçeşitliliğe sahip ve dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen ağaçları Sokotra’da görebilirsiniz.

11. Çöldeki el – Şili



Şili’nin Atakama Çölü’nün ortasında bulunan ve kumdan yapılmış olan bu garip sanat eseri, Şilili heykeltıraş Mario Irarrázabal’e ait. Irarrázabal, insanın ıstıraplarıyla ilgili çalışmalarıyla bilinir ve bu büyük heykel, ıssız ve tenha konumuyla daha da artan yalnızlık hissini anlatıyor.

12. Çikolata Tepeleri Bohol- Filipinler



Çikolata Tepeleri Bohol, Filipinler de bulunan sıradışı bir coğrafik oluşum. Boyları değişiklik gösteren ve sayıları 1700’ü aşan bu koniler yaklaşık 50 kilometrekareden fazla yer kaplıyor.

13. Kırmızı Plaj – Çin



1984 yılından günümüze kadar birçok turistin uğrak noktası olan Kırmızı Plaj, Panjin şehrinde yer alıyor. 132 kilometrekarelik alanın tümünü gezmek için iskeleyi kullanabiliyorsunuz. Bu renk şölenini Suaeda Salsa adlı bitki oluşturuyor. Gerçekten kafanızdaki plaj algısını değiştirecek bir plaj!

14. Kavanoz Ovası – Laos



Laos’ta bulunan bu güzelliğin dayandırıldığı bir mit var: Laos’un Xieng Khouang eyaletinde binlerce yıl önce yaşayan köylüler bu kavanoz şeklindeki yapıları barınmak için yapmışlar ancak daha sonra köylüler dağıldıkları için kavanozlar bu şekilde kaldı.

15. Goblin Valley Eyalet Parkı – Amerika



Ürkütücü gibi görünen bu taşlar, Amerika’nın Utah eyaletinde bulunuyor. Bazen film çekimleri bazen de turist gezileri için kullanılan bu alan, “hoodoos” türündeki taşlardan oluşuyor. Siz burayı mutlaka ziyaret etmelisiniz!

16. Cam Sahili – Amerika



Amerika’nın California eyaletinde bulunan ve kum yerine camlardan oluşan bu sahil oldukça şaşırtıcı! Uzun süre boyunca insanlar tarafından bir çöplük olarak kullanılan bu plaj, adeta doğanın insanlara bir cevabı. Zamanla okyanus dalgaları her şeyi değiştirdi ve bu çöpleri çakıl taşlarına çevirdi.

17. Yer Altı Mezarları – Fransa



Fransa, Paris’te bulunan yer altı mezarları, eski taş ocaklarını birleştirmek için oluşturulan tünelin bir bölümü. Buranın ürkütücü olmasının sebebi ise yaklaşık 6 milyon insan kemiğine ev sahipliği yapması. Kafatasları, kemikler, çene, el…