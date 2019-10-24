Doktorların ve Gezginlerin Tavsiyesiyle Uçakta Giymemeniz Gereken 10 Şey

Uçak, en konforlu ve en güvenli ulaşım aracı sayılıyor ancak uçakta da bazı riskler olabilir. Peki bu riskleri en aza indirmek için biz neler yapabiliriz?

Günümüzde en çok tercih edilen ve en güvenli olan ulaşım aracı uçak ancak uçaklarda da yapılması gerekenler yapılmadığı takdirde birtakım risklerle uğraşmak zorunda kalabiliriz. Hiçbir riske bulaşmadan tamamen güvenli bir yolculuk yapmak istiyorsanız bu uçak ekibinin olduğu kadar sizin de elinizde. Doktorlar, gezginler ve cankurtaranlar uçakta giyilmesini önermediği birkaç kıyafeti açıkladı. Siz de bunları öğrenerek çok daha güvenli ve konforlu seyahat edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kıyafetlerinizde birkaç detaya dikkat etmek. İsterseniz başlayalım!

1. Dar kıyafetler



Uçuş vücudumuzda stres yaratır. Bunun nedeni de basınç değişimleri ve küçük bir koltukta oturma zorunluluğuyla damarlarımızda oluşan baskı. Damarlarımızda daha çok baskıya neden olan bir diğer şey ise dar kıyafetler. Çok dar kıyafetler giydiğimizde damarlarımızda kan dolaşımı yavaşlar ve rahatsız hissederiz. Uçuş görevlileri ve doktorlar olası bir kaza durumunda ciddi sağlık problemlerine sebep olmaması için daha bol kıyafetler giyilmesini önerir. Ancak çok bol ve kapüşonlu kıyafetlere de dikkat edilmesi gerekir. Bu tip giyinen yolcular kıyafetlerinin altında yasa dışı şeyler saklıyor olabilir. Bu nedenle havaalanındaki güvenlik ekipleri onlara her zaman daha fazla dikkat eder. Tüm bunların yanı sıra kıyafetinizin kumaşı da önemli. Sentetik kumaşlar uçuş sırasında cildinizi tahriş edebilir. Sentetik kumaşlar yerine doğal kumaşları tercih etmelisiniz.

2. Kot pantolon



Kot pantolonun önerilmeme nedeni de belinizi sıkarak damarlardaki baskıyı artırması ve kan dolaşımını yavaşlatması. Beli sıkı olan kot pantolonlarınızı tercih etmemeniz daha konforlu bir yolculuk geçirmenizi sağlar. Bu yüzden sıkı pantolonlarınızı bir süreliğine bagaja gönderin!

3. Sıkı askılı sütyen



Uçak seyahatlerinde birçok yolcunun yaşadığı problemlerden biri vücutta oluşan şişliklerdir. Ancak çoğu insan bunu en aza indirmek için iç çamaşır seçimine dikkat etmesi gerektiğini bilmez. Çok sıkı bir sütyen, uçuş boyunca kan dolaşımınızı yavaşlatarak sizi rahatsız eder. Askılar ve metal kopçalar, omuzlarınızı ve sırtınızı ağrıtabilir. Ayrıca metal kopçalar, havaalanı X-Ray’lerinde problem yaratabilir. Tüm bunların önüne geçmek için bol askılı, kopçasız sporcu sütyenlerini tercih edebilirsiniz.

4. Tulum



Bol tulumlar, uçuş için oldukça rahat bir seçim gibi görülebilir ancak bu rahatlık tuvalete gitmeniz gerektiğinde bir işkenceye dönüşür. Temizliğinden emin olmadığınız tuvaletlerde kıyafetlerinizin herhangi bir yere değmesi çok da iyi sayılmaz.

5. Düşük bel pantolon



Her gün yüzlerce kişi sizin bindiğiniz uçağa biniyor ve sizin oturduğunuz koltuğa oturuyor. Düşük bel pantolon giydiğinizde ve emniyet kemerini taktığınızda sizden önce o koltukta oturan kişinin bakterileri vücudunuza geçebilir. Uçakta bir deri hastalığı veya bağırsak virüsü kapma ihtimaliniz bile var. Bu sebeple belinizin açık kalacağı ve emniyet kemerinin açık yere denk geleceği bir kıyafet seçmemelisiniz.

6. Yeni spor ayakkabı



Uçakta uçuş esnasında vücudunuzda şişlikler oluşabilir. Bu sebeple daha önce kullandığınız ve rahat ettiğiniz bir spor ayakkabıyı tercih etmelisiniz. Rahat olduğunu düşündüğünüz yeni spor ayakkabılarınız uçuş esnasında sizi rahatsız edebilir. Ayrıca terlik, sandalet gibi açık ayakkabılar da sizin için pek doğru bir seçenek değil çünkü uçağa binmeden önce birçok insanla aynı yerde olacaksınız ve herhangi biri ayağınıza basıp incinmesine sebep olabilir. Bunun yanı sıra çorapsız giydiğiniz ayakkabılar uçakta ayaklarınızı üşütebilir.

7. Topuklu ayakkabı



Her gün topuklu ayakkabılar giyseniz ve topuklu ayakkabı giymek için yaratıldığınızı düşünseniz bile uçak yolculuğu yapacaksanız onlardan vazgeçmelisiniz. Bu, konforla ilgili değil tamamen güvenlikle ilgili bir durum. Olası bir tahliye esnasında ve acil durumlarda topuklu ayakkabılarla rahat yürüyemez ve koşamazsınız. Ayrıca topuklarınız, acil iniş sırasında kullanılan botları delebilir ki bu hiç iyi olmaz…

8. Tokalı ve metal parçaları olan giysiler



Havaalanlarında güvenlik kontrolü sebebiyle kullanılan X-Ray’ler, kıyafetinizde bulunan herhangi bir metali algılayabilir. Bu metal, küçük bir saç tokası, kıyafetinizdeki küçük bir fermuar ve hatta piercing bile olabilir. Bu yüzden çok metal parçaları olan bir kıyafet giymeniz, güvenlik kontrolü sırasında size problemler yaşatabilir.

9. Parfüm



Parfüm, elbette bir kıyafet değil ancak imajınızın bir parçası. Eğer siz de uçuştan önce tüm kokuları deniyorsanız bu huyunuzdan vazgeçmelisiniz çünkü uçaktaki diğer insanlar, sizin yoğun kokunuzdan rahatsız olabilir. Daha önce kullanmadığınız bir parfüm, sizde veya bir başka yolcuda hiç tahmin etmeyeceğiniz reaksiyonlara sebep olabilir. Astım veya alerjik reaksiyonlar, uçuş sırasında yaşanmasını isteyeceğiniz bir durum olmaz.

10. Hava yolu şirketlerinin kıyafet kurallarına bakmalısınız



Birçok farklı hava yolu şirketi olduğunu biliyoruz. Bu hava yolu şirketlerinin birbirinden farklı kuralları var. Kurallardan biri de tabii ki kıyafetlerle ilgili. Örneğin bazı hava yolu şirketleri, kadınların uçuş esnasında tayt giymesine izin vermiyor. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için uçuştan önce hava yolu şirketinin kıyafetle ilgili kurallarını incelemelisiniz.

BONUS: Atkı veya şal kıyafetinizin tamamlayıcısı olabilir



Uçuş şartlarına uygun olarak kıyafetinizi olabildiğince kullanışlı hale getirmelisiniz. Bu konuda atkı veya şallar size yardımcı edebilir. İlk olarak uçuş sırasında uçak çok soğuk olabilir ve atkınızı herhangi bir yerinize örtebilirsiniz. İkincisi acil bir durumda uçağın içi dumanla dolabilir ve siz atkınızı kullanarak yüzünüzü koruyabilirsiniz. Ve son olarak, bagajınız kaybolursa yeni bir kıyafet alana kadar üşümemek için atkınızı kullanabilirsiniz. Ancak atkı kullanımında da önemli bir nokta var: Atkınızı boynunuza sarmayın çünkü acil bir durumda ciddi bir yaralanma riski yaratabilir.